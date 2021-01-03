路跑心得／一步一腳印 台北馬跑進三小時大關

第一次接觸馬拉松運動，始於2012年的田中馬拉松，當初會報名，單純只是要完成人生要完成一場馬拉松的人生清單。因為平常有騎單車與跑步的運動習慣，我的第一場馬拉松順利完賽，並跑出3:59:22的大會成績，完成Sub4的目標。

完成初馬即獲得稻米造型獎盃一座，不需要加價購買

2012田中初馬開心跑進四小時內

後來看了天生就會跑的書籍，2013年開始接觸赤腳跑步的生活，但是鞋子穿久了，赤腳跑步沒有讓我越跑越快，還讓我的跑步姿勢變得很奇怪，不過，透過赤腳跑步，讓我變得比較不怕寒冷，也算是不錯的收穫。

當初天真的以為，曾經跑進Sub4之後，每一場馬拉松都可以輕鬆跑進四小時，沒想到2013年參加了三場馬拉松，時間都超過了四小時，當年台北富邦馬拉松還沒像現在需要抽籤，很容易就能報名了，當年台北富邦馬拉松跑出4:27:28的成績，後來因為適應新的生活環境，也沒有時間參加馬拉松比賽，因此暫別馬場。

2013石崗馬拉松

2013田中馬

2013台北馬

慢到不行的成績

2017年決定重新當個鞋二人士，慢慢增加跑量，以輕鬆跑為主，邊遛狗變跑步，2018當年參加了兩場馬拉松比賽，終於在第二場八卦台地馬重返Sub4的門檻，跑出3:59:55的成績。對我來說這場比賽意義重大，因為這場比賽是先下坡後上坡的全馬比賽。讓我對全馬比賽又重拾了信心。

2017蘇花改馬拉松

2017八卦台地馬，重返四小時內的關卡

為了跑進Sub330，2018年8月下旬，我改變了帶狗路跑的習慣，改為進入學校的操場吃甜甜圈，一來學校內空氣好，環境安全，二來學校的跑道跑起來對腳的負擔比較不會那麼大。在操場跑步，還和高中同學巧遇，台灣就是那麼小。當時成功有不少跑友，大家都為了健康在操場中運動。也因為在操場跑步，認識了我跑步中的貴人楊宗陵，當時宗陵帶著一些跑友和我高中同學一起操練課表，我也跟著他們跑了一次間歇跑，沒想到跑了150公尺左右我就受不了脫隊了，自覺實力遠遠落後於大家，因此，還是維持自主訓練。

2019年報名參加高雄馬拉松，當時給自己設定的目標為Sub330，原本以為可以完成目標，當時也沒有配速的概念，以為只要每公里都低於5分速即可達標，速度忽快忽慢，在36公里之後開始掉速，最後以3:40:40完賽。成績差強人意。

2019高雄國際馬拉松

有了這次的經驗，在操場中運動時，我刻意加強自己跑步的速度，想辦法讓自己在平時訓練的後半段拉高速度。透過提高速度訓練，我的跑力明顯提升。同時配合 NIKE RUN的語音教練，認識了長跑、配速跑、變速跑等觀念，跟著語音教練，在操場自主訓練。在同年參加員林舉辦的同濟盃半馬比賽跑出1:34:58 的成績。因此自覺有能力加入宗陵的自主訓練團練習。

2019同濟盃半程馬拉松，人生第一次上台領獎

在校園中跑課表的跑友們，目標都是全馬要跑進Sub3，因此，課表內容包含：400公尺間歇跑、800公尺間歇跑、1200間歇跑、配速跑、長跑等。從五月底一直持續到十一月中旬，但中間有出國旅行，又陸續參加鹿港半馬、虎尾烤雞全馬、西濱快速道路通車半馬，所以課表內容沒有完整的跑完。而比賽的成績隨著疲勞的累積，時間一場比一場慢。最後年底參加嘉義管樂全馬，雖然跑出個人最佳PB3:17:17。但距離Sub3還有一段不小的差距，而且還是沒有認證的賽事。

2019鹿港半程馬拉松，第二次上台領獎，獎盃是小鹿陶瓷公仔一隻

2019虎尾烤雞馬，第三次上台領獎，領到香噴噴烤雞一隻

2019西濱快速道路通車半程馬拉松，第四次上台領獎，獎盃是快速道路陶製標誌一面

2019 嘉義管樂馬拉松，嘉義很少下雨，偏偏那一天下豪大雨，一路淋雨到終點，第五次上台領獎，距離進入三小時大關還差18分鐘之遙。

時間進入2020年，原本宗陵要帶著我跑高雄國際馬拉松，卻在同年爆發了新冠肺炎，因此高雄馬就取消了。許多賽事也都紛紛取消。因此，在三月到四月這段期間，我和跑友們就一起路跑，距離從25-35公里不等，這段期間長跑的練習也為後來的課表與比賽打下了基礎。四月開始，因為新冠肺炎的疫情沒有減緩的跡象，所以學校禁止進入，不能進入校園的期間，大家只好各自在馬路路跑，我也趁這一段時間累積自己的跑量，月跑量頭一次跑到400公里以上，可說是拜新冠肺炎所賜。

與Sub3成員和老婆一起繞溪湖鎮一週，形狀很像一顆心臟

當大家擔心無法到學校跑課表時，五月中旬後，疫情趨緩，學校開放民眾入校運動，終於可以在操場內開始跑課表了。因為大家的狀況都不一樣，所以2020年跑課表的固定成員只剩下三位，後半期只剩下二位，我有幸成為其中的固定出席成員。記取去年的教訓，2020年我的目標賽事只有一場，就是1220的台北馬，因為有累積的足夠的跑量，今年的課表我幾乎吃飽飽，只有少數幾次沒有完成。

課表分為兩個週期，一共30週，前16週以提升無氧閾值為主，多以400、800、1200為主，一週跑兩天。後14週以培養耐力為主，前期跑800公尺，中後期跑8公里到16公里為主，一週跑兩天主課表，配合星期日的長跑，所以一共跑三天。

在後期的課表間，有報名了10公里的路跑，21公里的半馬，目的都是要找出自己的馬拉松配速，這兩場比賽也都跑出宗陵設定的目標。10公里跑出37:42的成績，半馬跑出1:29:10的成績。最後，宗陵給我的全馬配速為4:10。

2020員林獅子盃10公里路跑，我對自己的成績很滿意，這場比賽的總一是何盡平......

2020伯力歐半程馬拉松，破個人半馬PB，第六次上台領獎

距離台北馬的前三週，開始進行減量，週跑量從100公里逐步調降至60公里，也進行了肝醣超捕與ＢＣＡＡ補充，一切準備就緒，準備面對最後的測驗。唯一沒有注意到的事情，就是在比賽前一天的下午喝了一杯美式黑咖啡，導致當天晚上一夜未眠，不知會不會對比賽造成影響。

讓我失眠的咖啡

凌晨三點，鬧鐘提醒我起床吃早餐了，吃完早餐，卻沒有上大號的感覺，只好等一下到比賽會場卸貨。從住宿地點到比賽會場距離約莫1.6公里，天空飄著細雨，氣溫微涼，是個適合跑馬的天氣。與宗陵和其他跑友會合後，一起前往起跑點，還好時間夠早，在市政府的廁所排隊排了15分鐘左右後終於順利卸貨。5點45分，我和宗陵在市府廣場與其他跑者一起緩跑熱身，6點5分，前往 C區起跑線等待起跑，因為我是抽籤中的選手，而宗陵是A區選手，這次比賽為了當我的配速員，和我一起在C區起跑，感謝他的體貼與付出，讓我享有尊榮級的待遇。

Ｃ區離拱門有一小段距離，儘管我已經擠到Ｃ區的最前面了，看不太到拱門上的計時器，連主持人在倒數都聽不到，就在Ａ區選手沖出拱門的瞬間，宗陵提醒我比賽開始了，因為人潮擁擠，步行過拱門就已經花費了50秒。為了彌補失去的時間，宗陵帶著我一路超越人群，好像在夜市裡面追逐，前面一公里的配速為5:25，後來人群稍減，但仍然需要一直找縫隙見縫插針，第二公里跑出了3:55的配速，心中很擔心後面會提早遇到撞牆期，但我也只能跟著宗陵的速度，因為，我相信他的配速。經過了北門與總統府後，人群才稍微減少。

到了18公里左右，我看見了一大群nike fast42的跑者與三小時的配速員，我悄悄的像他們行注目禮，慢慢的超過他們，那時的呼吸與節奏都掌握的不錯，心律還一度下降至110左右，當時希望以這樣的狀態完成比賽。上了環東高架橋後，開始我的第一個挑戰，高架橋上的逆風不斷吹拂，我的速度也稍稍減慢，有點跟不上宗陵的速度，因此只好加快步頻，亦步亦趨的跟上，沒想到心跳居然也節節高昇，一路一直上升至178左右，心中一直在想，何時才能下橋呢？很怕心跳會飆到180以上。而這一段路一直在意心跳也影響了我後面的跑感。

下橋後，終於不用面對逆風了，心情稍微輕鬆起來。進入30公里後，宗陵轉頭提醒我：真正的比賽現在才要開始。30公里至36公里之間節奏掌握得還不錯，但37公里開始，呼吸開始有點急促，跟不上腳步，我調整呼吸，維持了一公里的4:10配速，38公里開始掉速，39公里掉到4:27。

剩下3.5公里，我開始邊跑邊呼喊，唯有這樣，才有辦法繼續跑下去，身邊開始有跑者一個一個從我身邊超車，但我也沒有力氣再加速，只能維持節奏，一路呼喊一路跑。

為什麼終點還沒到呢？

41 公里時，配速掉到4:32，為這次比賽最掉速最嚴重的區塊，還好剩下1.2公里。此時，馬路旁出現一位推著購物車的阿婆，我差一點點就和他撞再一起了，及時閃開，嚇了我一大跳。越來越接近台北市立田徑場，旁邊的跑友聽到我的喊叫聲，鼓勵我說：剩下700公尺就到終點了，看著他面帶微笑，氣定神閒地從我旁邊逐漸遠去，實在好羨慕他的狀況，我著急的問宗陵：時間來得及嗎？宗陵回答：跟著我跑就對了，什麼都別想。終於，田徑場映入眼簾，轉個彎，踩進藍色跑道，主持人為跑者大聲加油，我看到拱門上的數字：2:56:06，沒想到我真的跑進三小時之內了，加速通過拱門，我還有力氣走路，通過拱門後，我主動擁抱宗陵，感謝他這兩年來的支持與陪伴，還有這次比賽的一路相挺，讓我達成sub3的目標，感激之情難與言喻。

領完物資後，拿起手機，手機突然響起，原來是老婆打電話來，第一句話是：你的成績是2:57分！接著她告訴我，她在C區的出口等我，我大呼：真的嗎？怎麼可能呢！後來，我才知道老婆搭了七點半的高鐵從彰化來見證我衝過拱門的那一刻。於是，我先到Ｃ區出口找老婆，給她一深情的擁抱，此刻，我真是最幸福的人。

有了朋友與家人的支持，讓我能解鎖Sub3，讓我在2020的年尾有一個完美的句點。

2020台北馬拉松，最終成績2:57:07，感謝宗陵的指導與 100分老婆的陪伴