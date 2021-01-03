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路跑心得／60歲的300馬 一次領二個獎座
2019富士山奇緣
2021元旦300馬再聚
2019/11/24 #跟著淦哥跑日本 我們在富士山馬拉松的賽道上各自奔跑著,經過了一年又一個月,我們在台灣的各場大小馬場上跑著,相遇,錯過,終於在2021元日,一個特別的日子再齊聚一堂,在同一賽道上開心的慶祝300馬。我們更相知,相惜。
(富士山團老團友新戰友)
2021/1/1 #絕代雙礁馬拉松 邱天化 富團跑友們榮幸的被大哥大嫂邀請一起跑這場很有意義的賽事,天化大哥的300馬,時空背景不同,不變的是大嫂 李燕枝仍然在會場幫天化哥從起跑到完賽記錄著精彩畫面,相同的是富團跑友們的笑聲活力為賽事添加令人感動的故事。
(永遠都在會場等候天化哥的燕枝大嫂)(馬場模範夫妻)
＃怎麼跑怎麼都330的天化哥 值得我們學習的不是速度,是態度
這是一場有溫度的賽事,儘管2021/1/1清晨6:00是多麼的寒冷,但是有我們就不冷不寂寞,因為要在終點見證300馬完成的感動,我們一群人選擇10公里,半馬的賽事參與,大嫂說大哥最近的賽事都在310完賽,我說這場有山路應該330-340之間回來,一群人從310就聚集在終點線後方等待著,麥克風傳出來,300馬邱天化大哥準備進場,現場的跑友及親友一陣一陣的歡呼,踏上紅地毯衝向終點線,天化大哥300馬順利且精彩的完賽。並且也奪得60歲組第二名的佳績。
中午的慶功宴,除了富團的團友們還有台南的團友們,在前縣長呂國華大哥的招呼下,我們同室共飲,一起分享跑馬經,歡樂談.
#天化大哥好親切大嫂好貼心
#富士山團好歡樂好暖心
(奔跑中的天化哥,永陪伴的燕枝嫂)
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