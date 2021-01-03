路跑心得／60歲的300馬 一次領二個獎座

2019富士山奇緣

2021元旦300馬再聚

(富士山團老團友新戰友)

(永遠都在會場等候天化哥的燕枝大嫂)(馬場模範夫妻)

這是一場有溫度的賽事,儘管2021/1/1清晨6:00是多麼的寒冷,但是有我們就不冷不寂寞,因為要在終點見證300馬完成的感動,我們一群人選擇10公里,半馬的賽事參與,大嫂說大哥最近的賽事都在310完賽,我說這場有山路應該330-340之間回來,一群人從310就聚集在終點線後方等待著,麥克風傳出來,300馬邱天化大哥準備進場,現場的跑友及親友一陣一陣的歡呼,踏上紅地毯衝向終點線,天化大哥300馬順利且精彩的完賽。並且也奪得60歲組第二名的佳績。

中午的慶功宴,除了富團的團友們還有台南的團友們,在前縣長呂國華大哥的招呼下,我們同室共飲,一起分享跑馬經,歡樂談.

#天化大哥好親切大嫂好貼心

#富士山團好歡樂好暖心

(奔跑中的天化哥,永陪伴的燕枝嫂)