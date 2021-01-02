賽事心得／台北馬拉松 漫漫長路的破二之旅不再錯過

賽前練習時，眼前一直浮現當天進終點時拱門上的計時器數字是1:59:XX，這種感覺好不真實，這是之前練習從未有過的狀況，是個好預兆嗎?!真的能夠順利破二嗎?

漫漫長路的破二之路，要從這裡開始說起，去年的十一月岱宇馬拉松本來預計在這場賽事中達到破二，不過因為這場賽事的路線有上下坡，算是蠻有挑戰性的，正當我以為最後艱難的爬坡路段過了之後，看看手錶還在預期的時間裡，爬完最後的虹揚橋緩坡之後迎來的陡下坡，可以追回來一點速度吧!正當我加速衝刺時，卻在紅綠燈口被攔下來，而且一停就是九十秒之久，時間一分一秒的過去，焦急地想要衝過去也沒辦法，綠燈之後身體也冷掉了，想要加快速度卻有點後繼無力，於是年度半馬破二的目標宣告失敗。

緊接著就迎來年底的台北馬拉松，這場是我的初馬，沒想到就遇到幾年來都沒有的好天氣，當天氣溫高達三十度，因為溫度太高中暑加上腳傷，打破了我參加賽事以來的堅持，希望到最後都不是用走的，不過最後幾公里我腳痛到只能用走的回終點，賽後結束我整整吐了一天也無法吃任何東西，全身也酸痛到行動不便，這次的經驗真的很慘痛，讓我對跑步產生了一些陰影。

今年年初因為疫情關係，很早就報名好的一場賽事，以為會停辦結果還是順利舉辦了，本來其實沒有預設完賽成績，只是想要找回對跑步的熱情，但是剛好有一個朋友說想要再挑戰一次破二，加上又特別請教練幫忙配速，我就決定鼓起勇氣再挑戰一次，本來前面十八公里都有跑在配速，但是最後三公里不知道為什麼就是腳再也抬不起來，很想要放棄但是教練一直在後面催促我速度不能放掉，看著朋友往前衝刺漸漸離去的身影，我不安的詢問教練這樣來的及嗎? 教練生氣地回我說你只管衝刺，專注維持速度就好，於是我用盡力氣衝回終點，晶片時間:2:02:41，破二又再次宣告失敗。

一進終點馬上被教練打了頭，他很生氣的對我說，跑步不到最後不能輕言放棄!! 很照顧我的美智姊，為了等我慢下的速度，加上路線多了幾百公尺，破二的目標也失敗了。

年初失敗的經驗，為了改進我後半段耐力的不足，還有心態上的問題，我花了整整一年的時間訓練，而且在大家努力之下國內疫情趨緩，賽事終於可以順利舉辦，在完整的訓練後終於可以驗收成果，十月中的龍井馬拉松，賽事路線平緩當天的氣溫也算舒服，剛好有認識的跑友帶著我跑，前十五公里也是跟之前一樣有跑在配速裡，不過跑到後面靠近海邊的堤防，突然刮起陣陣強風，風真的很大也把我最後所剩的體力吹得東倒西歪，好不容易撐過這個路段，最後三公里我腳又突然沒力，不知道是不是前一天沒睡好的關係，快要撐不下去，我告訴自己不能重蹈覆轍，手錶上的時間又一點一滴的流逝，又差一點了但是不能放棄，最後還是咬牙衝刺回終點，聽朋友說最後兩百公尺我臉色發白，還好沒有在賽道上暈倒，這樣有盡全力吧!雖然又失敗了。

賽前的練習都有跑在目標配速裡，身體狀況也都調整的不錯，只要賽前一天睡好應該是沒問題的，這次我對自己其實是有信心的。

期末考驗收-台北馬拉松

「有時候不堅持到最後，真的不知道結果會如何」

計畫總趕不上變化，當天沒有計算好寄物和上廁所的時間，通過起跑點已經開賽七分鐘了，一開跑人潮真的很多想要拉速度也跑不太起來，看著手錶的時間一分一秒過去，十公里時間58分，跟目標時間差距快要到一公里，人生跑馬瞬間閃過，沒機會了嗎?

等於後面我每公里至少要快20秒才能在兩小時內完賽，但是現在就要衝了嗎?衝太快後面會不會爆掉，但是不衝我今年的目標可能就沒機會達成。

不管了賭一賭吧!現在放棄我就沒機會達標了，後來我乾脆都不看手錶的時間，就跟著感覺去跑，腳開始緊繃就提醒自己把步伐抬高，速度好像有變快可是身體沒有累的感覺，最後三公里鼓起勇氣看了手錶的時間，我好像真的有機會，撐過最後的上橋就好，之後的下坡就可以盡全力衝刺了。

越接進終點路旁的加油民眾越來越多，大家都說終點快到了，可是我往前望去怎麼一直看不到終點拱門，氣力快要用盡終點為什麼還沒到，再堅持一下我說服著自己，在快要接近崩潰邊緣時終於看跑到終點。

終點時間：02:05:25，大會時間：01:57:26，漫漫長路的破二之旅終於完結篇，雖然跟預兆看到的內容不是一樣的，但結果卻是相同的!!

本來以為完成目標的我會感動大哭什麼的，結果居然沒有，取而代之的卻是收成累累果實的滿足感，努力很久終於看到成果了，謝謝教練沒有放棄進步很慢的我，謝謝那個願意相信試著堅持不放棄的自己，我好像找回那個愛跑步的初衷，可以繼續跑下去了。