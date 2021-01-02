訓練心得／從桃園跑到101 與其在家耍廢、不如出來面對

今早起床發現外面天氣還不錯，其實並沒有想像中那麼冷，心裡想，此時不跑更待何時！俗話說，在家耍廢不如出來面對，花三十分鐘快速整理裝備，但是要跑哪裡好呢？想到昨晚跨年夜發光發亮的全台最大根火柴棒，那就去台北101吧！

(此行裝備)

這次裝備攜行由水袋背包擔綱重任，但是並不需要背水，而是帶了替換的長袖排汗衣跟短褲，另外還有兩件超薄的長袖外套，還有一個輕量摺疊背包，用處是到目的地之後換上乾淨的衣褲，髒衣服連同水袋背包一起塞入張開的摺疊包內背回來。

補給的部份則準備了礦泉水一瓶、鹽糖數枚、蜂蜜兩包、現金若干，還有一張悠遊卡，悠遊卡可以在超商買東西使用，但其實最大的功能是要用來搭乘交通工具，一切準備就緒立刻出發。

起跑時溫度約13℃，如果站著不動的確有點冷，但是跑起來就不一樣了，整個舒適到有如為我這個胖子量身打造，沒辦法我就是怕熱。

出發後一身短袖短褲跑在馬路上，吸引了許多路人的矚目，我猜他們可能覺得眼前跑過的這個人，如果不是身體很好，可能就是腦子不好吧！

(今天只有桃園巨蛋到萬壽路前段有上坡而已，其他不是平路就是下坡，感覺賺到。)

整路以RV輕鬆的速度推進，來到桃園巨蛋往龜山萬壽路，只有這裡有一點點點爬坡，之後就是超長下坡，一路向北沿著台1線，到台北幾乎都是平路了，只不過中途須經過重新橋跟中興橋兩道關卡，因為之前都是騎車或開車去台北，第一次以路人模式通過，所以在上橋前有先停下來研究一下，身為一名資深路癡，大概研究個2分鐘就知道要怎麼通過了。

(龜山下坡之後一路順暢)

(重新橋，行人不能直接上橋，要從橋的右側下方直行，最後會看到一座樓梯，走上去就是橋面的人行道) (重新橋上景觀，目標出現在遠方)

(下橋後沿著重新橋邊往中興橋前進)

(中興橋，行人通過的方式跟重新橋一樣)

(中興橋上景觀)

(參加過兩次登高賽的站前新光大樓)

(遙遠的台北101還小如米粒)

(中興橋行人下橋出口)

下了中興橋之後就是台北市了，鄉下來的我對這個大都市路草不太熟，於是直接開啟Google導航， 希望可以用最短路徑直達101，很快的，幾個轉彎之後，已經可以遠遠的看到目標就在正前方了，不過雖然看起來不遠，但卻又不是一踀可及那麼近，地圖上顯示還要3公里呢！

(就算看起來不遠，跑起來也不算近)

(沿途景點)

來到台北市區，沿途經過許多知名地標，有艋舺老街、國軍歷史文物館、總統府、自由廣場、國家音樂廳、中正紀念堂、大安森林公園等等，而道路兩旁許多雄偉的建築風格迥異，我就像劉姥姥逛大觀園一樣，什麼都覺得好新鮮，也怎麼看都不會膩，就這樣跑著跑著，我來到台北世貿展覽館，而不久前還只能遠觀的101大樓，現在已經整根杵立在我眼前了。

(距離目標不到100公尺)

(終於到了)

停錶後我繞著101大樓走一圈，花了點時間瞻仰眼前這座龐然大物，因為下次要再來也不知何年何月了，隨後，我跟著人潮走進大樓，搭電扶梯到地下1F，準備找廁所換裝。

(進去探險囉)

(大樓裡有便利超商) (換上乾淨的衣褲還有兩件薄外套，其他東西全部塞進摺疊背包。)

(走囉)

真不愧是天龍國的101大樓，廁所不只乾淨空間又大，悠閒的換好裝之後，拿著剛剛在大樓裡面的全家超商買的補給，犒賞一下新年第一天就這麼認真的自己。

離開101之後，手機開啟Google導航，目的地設定市府轉運站，很幸運的，轉運站離這裡才850公尺左右而已，照著導航路線走到轉運站。

(掰了101，經過台北市政府。)

(市府轉運站一下子就到了)

(回桃園的車要去最角落的2號月台搭)

因為之前曾經從這裡搭過國道客運回桃園，所以我憑著印象走到角落的2號乘車月台，剛好有輛9005A客運已到站，確認終點是桃園客運總站無誤之後我就上車了。

(9005路線票價圖)

(客運開在國道上)

經過一個小時左右的車程，客運到達桃園火車站後站的客運總站。

(桃園火車站後站的桃園客運總站)

(從這裡借車騎回家)

下車後步行50公尺就有Ubike租借站，我就從這騎到家附近的租借站還車，順利結束今天跑步34K+騎車4.5K的行程。

(跑步34K)

(騎車4.5K)