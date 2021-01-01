人物專訪／張嘉哲：只要我夠強，一切不是問題！

2020 台北馬拉松甫結束，當眾人都在關注台北馬時，有一位台灣跑者正在居家隔離，因為在不久前，他飛去日本自肅 14 天，參加第 74 屆福岡國際馬拉松，以 2 小時 18 分 17 秒的成績完賽，成為 2020 馬拉松的年度首傑！

這天，我們約在一家咖啡廳，他身穿墨綠色的針織毛衣，將馬尾一貫地紮起，露出淺淺的笑容，他是「真男人」張嘉哲。

「真男人」張嘉哲在福岡馬跑出 2:18:17，成為 2020 年馬拉松年度首傑！

（圖片攝自：Joanna）

時隔七年的福岡馬！如何「接受」才是課題

7 年前，嘉哲參加了第 67 屆福岡國際馬拉松，並以 2:24:20 拿下第 33 名；這次，他站在這個擁有 74 年歷史的古老賽道，前半程以約 1:07:17 的全國紀錄配速通過中間點，然而，這並沒有達到他的配速目標，原訂的半程時間大約在 1:06:49 就要通過。

這不到 30 秒的差距，卻讓嘉哲的心情為之震盪不已。

2013 年嘉哲首次參加福岡馬拉松，時隔 7 年，今年再度參賽

（圖片來源：張嘉哲）

「跑到半程的時候，發現預計的成績沒有達到，對自己表現有點失望，又覺得配速有點維持不住，比較多是心情受到打擊，覺得自己練那麼久、練那麼辛苦，找人家那麼多麻煩，最後竟然是這個樣子，心情一受打擊，表現狀況受到影響，一直要提醒自己還是要把比賽完成。」

後半段比賽的課題，其實是接受。

事前就有預想會有一大段時間獨跑的嘉哲，沒想到當時後頭有許多選手跟著（圖片來源：twitter @nekosuta）

雖然熱身時狀況非常好，不管是肌肉彈性、或是起跑的感覺，然而想拼成績的心，讓嘉哲一直在意配速，而無法進入到跑步很流暢的那種「心流」的狀態。

「跑完成績不好跟中途棄賽，好像跑完成績不好，我自己比較能接受一點。」嘉哲說自己受到的觀念還是要完成比賽，因此後半程主要在調整自己的呼吸，試著將跑步的感覺找回來。

今年 37 歲的嘉哲，在去年廣州馬拉松跑出個人最佳 2:15:02，距離全國紀錄只差了 27 秒，然而他的目標並不是放在破全國紀錄上。

2019 年嘉哲在廣州馬拉松刷新個人最佳，距離許績勝老師的全國紀錄僅差了 27 秒

（圖片來源：張嘉哲）

只要我夠強，一切不是問題！

「全世界真的超強，可是我們離得真的太遠了！」

嘉哲現在正在挑戰達標奧運的積分，他的目標是以每公里 3 分 10 秒完成一場馬拉松，也就是以約 2 小時 14 分的成績完賽。有人說，如果是在以前，這樣的成績已經達標奧運了，但嘉哲搖了搖頭。

「大家覺得奧運標準變高，好像對小國很不利，但你反過來想，全世界都在進步，波馬也是在調整成績，我不能不進步！」

現在的奧運分成「積分制」與「達標制」兩種，反而讓嘉哲想要一直去追那個成績，「每次在累的時候就會想：『我現在不能放』，因為我放的話我的成績就慢了，慢的話我的分數就低了！」

現在奧運「積分制」產生的強烈競爭意識和以往截然不同，圖為嘉哲在 2019 柏林馬拉松奮戰的模樣

（圖片來源：張嘉哲）

這樣的競爭意識是很強的，但嘉哲認為自己還不夠強。像是這次去福岡馬，嘉哲是透過駐日友人的協助，以自己公司擔保他，最後繞了一大圈，總算以「商業簽證」的方式去到日本。

「如果 210（*全馬成績 2 小時 10 分）的話，大會就會發邀請函給我，我就成為邀請選手，邀請選手去日台交流協會，就可以直接辦運動交流簽證。」嘉哲認為很多問題都要反求諸己，他接著說了一句話深深地打動了我。

「你今天變得夠強的話，基本上就沒有問題了。」這是真正的強者，才會說出的話。

面對問題時，嘉哲總是反求諸己

（圖片來源：張嘉哲）

觀眾、選手、朋友是我的老闆，有報酬就有風險！

不管是在面對奧運標準提高，還是前往福岡馬的鋒迴路轉，嘉哲總是冷靜地審視、剖析自己，不過他也不忘讚賞自己平時訓練有進步，並且都有好好展現出來。

「觀眾、選手、朋友是我的老闆，我要向他們報告，我的網誌、我的粉專是我的報告，我讓他們知道說我在做什麼，我的業績是這樣，他們就像投資一樣，我們朝著目標邁進，但可能會跌下來，然後大家承擔風險。」嘉哲笑著說道。

不過他其實提出了一個很重要的概念，也是他在經營自己的方向－－創造價值。

嘉哲將他的觀眾、選手、朋友當成自己的老闆，而他的網誌與粉專，就是一種報告呈現

（圖片來源：張嘉哲）

運動員成立粉專是重要的！首要創建選手「價值性」

「我覺得當運動員時期，有一個粉專是重要的。」嘉哲當時就想，像是當教練，每學期都要做教學檔案向教務主任、校長報告，那為什麼運動員不把網誌當教學檔案呢？於是他成立了粉專、寫網誌，還創立了個人品牌與商行。

「我是用這樣的心態去經營這件事，我發現是有效果的，因為情感是連結起來的，粉絲是跟著你一起長大的，看著你受傷、看著你進步，他們的情緒波動跟黏著性是大的。」

嘉哲在做的，就是創立與累積選手的「價值性」。當別人看到你的價值時，才會願意跟你合作；當人們認識你、了解你，才會願意去支持、贊助你。這是成立粉專的第一個重點。

嘉哲接著說的第二個重點，卻是出乎意料，他說是「表演」。

嘉哲認為，在運動員時期有一個粉專是重要的，這也是在創立與累積選手的價值（圖片來源：張嘉哲）

競技運動就是「表演」！

「競技運動就是表演。」聽見這番話，我不禁瞪大了雙眼。嘉哲說當初老師跟他講時，他聽完也是嚇了一跳，但回去想了想，卻恍然大悟。

「我們都是表演給人家看，比賽除了讓自己身心靈提升之外，某一部分是有表演性質的！」

表演，其實就是表現自己。很多人聽到「表演」就會覺得你這樣很假，其實將自己最好那一面表現出來，這就是表演。就像舞蹈者也是把自己最好那一面表現出來，觀眾購票去看人體不可思議的那一面，因而會獲得幸福與感動，運動員何嘗不是如此？

競技運動是一種表演，和舞蹈家一樣，運動員也是將最好的一面表現出來（圖片來源：張嘉哲）

「當我們今天看到曹純玉又破全國紀錄的時後，我們會興奮、會感動，像看電影一樣，這是有表演的性質在裡面。」嘉哲說運動員還是要讓支持你的人了解你在做什麼，並繼續支持你。

「你會去贊助一個你不認識的人嗎？」這個問題一針見血，卻是如此真誠。

當觀眾是跟著你的理念一起進步、一起走時，你們是共同在「理念」的維度，選手有足夠的資源去做自己想做的事情，觀眾看了也有滿足感。透過競技運動的「表演」特質，產生與觀眾的連結，進而帶來多贏的局面，這是嘉哲想要傳達的。

而成立粉專的第三個重點就是「發聲權」。

2019 年成立的「國手匯」是專屬運動員的「品牌加速器」，期待為國手們打造個人品牌形象，創造更好的體育環境！

（圖片來源：張嘉哲）

進可攻，退可守的「發聲權」！

「以前的選手常說『大家都不了解我！』，我就會想說，你有去跟人家說你是誰、說你在做什麼嗎？」

現在是自媒體的時代，如果有一個自己的粉專，就可以自己為發聲，不需要去等待媒體來報導，也不會被媒體寫什麼就是什麼，至少媒體寫了不對，還有一個粉專可以反駁。

「所以粉專是一個『進可攻，退可守』的好東西，就看你自己怎麼去經營。」嘉哲目光炯炯有神。

忽然之間，我忘記了在我眼前的是一名長跑選手，倒像是一名導師。嘉哲對跑步懷有夢想，卻又能非常實際地思考現實，我不禁好奇，對他來說，現在的首要目標是什麼呢？

嘉哲是個對跑步懷有夢想，卻又能實際地思考現實的人。圖為嘉哲（中間跪地）與眾多長跑好手在觀霧進行移地訓練

（圖片來源：嘉哲）

追求每公里 3 分 10 秒！這是我的「主要價值」！

「拼到什麼比賽，現在對我來說不重要，我有一個重要的議題是，如何每公里 3 分 10 秒跑完一個馬拉松！」

以拼亞運來說，參加亞運要 2 小時 16 分，嘉哲只要再跑一場就達標了，但這對他來說沒有什麼意義，他只想著 3 分 10 秒的配速，事實上，只要他達成這樣的目標配速，那就一定有資格參加亞運。

「所以運動員訓練這件事也是一樣，你追求主要價值時，附加價值就會過來。」這是許績勝老師在 2010 年參加廣州亞運中華隊時對嘉哲說的。獎金、獎牌都是「附加價值」，變得更強是他的「主要價值」。當你追求創自己紀錄時，那些獎金、獎牌自然都會過來。

嘉哲現在的目標，是以每公里 3 分 10 秒跑完一個馬拉松，這是他認為的「主要價值」

（圖片來源：張嘉哲）

馬拉松的處女情節？必須要「接地氣」

「我發現跑步的人理想性都滿高的，但『接地氣』很重要！」

嘉哲提到，很多跑者會覺得馬拉松很純潔，不能夠容許有任何商業化，或是一些偏差行為玷污了這座神聖殿堂。

「為什麼你們對馬拉松有處女情節？」嘉哲發自內心地提問，「馬拉松本來就是一個大熔爐，什麼東西都在裡面，不好的一面可以去檢討，但不需要過度神聖化。」

37 歲的嘉哲，有 23 年是選手生涯，幾乎可以說是花了一輩子的時間在跑，他看見的事情太多了，反而能用一種更包容與通達的眼光來看待。

對於大半輩子都在跑步的嘉哲來說，他看見的事情太多了！

（圖片來源：張嘉哲）

多一些盼望，少一些感嘆

以選手是否要繼續訓練這件事為例。嘉哲提到，常常會聽到有人說：「XXX上大學就沒練了，好可惜！」對此，嘉哲提出了另一個思考方向。

「當初他訓練是自己願意的嗎？而他現在選擇過不訓練的生活，會不會是他人生第一次自己作選擇呢？」嘉哲想說的是，我們無法判斷什麼是對、什麼是錯，也不需要去煩惱這些事情，因為重點永遠在於選手自己的想法與判斷。

「我自己最不希望的是一直這樣感嘆，這 20 幾年看，感嘆太多了！」嘉哲只希望未來有一天能做到一件事情，不用再說「那個XXX又沒有了」。

嘉哲輕輕地說著，但話語的重量，卻是沈甸甸地，埋入心底。

我好想了解眼前這個花了大半輩子跑步的人，並脫口問出了，即使被問爛我還是想知道的事：「你有想過要跑到什麼時候嗎？」

對嘉哲來說，未來的終極目標是能夠不要一直感嘆

（圖片來源：張嘉哲）

你會跑到幾歲？我不知道，因為我就喜歡做這件事情

「這個問題很多人問過我，在我 18 歲的時候就有人問過我，那時候我就說 30 歲。」嘉哲說當時問的人露出了一抹神秘笑容，他不確定背後的意涵；到了 31、32 歲時，有一天他突然想起這件事，才發現就這樣跑過去了！

「所以當有人再問我跑到幾歲時，我就說我不知道，因為我就喜歡做這件事情，就希望有機會就繼續做。」不管是在跑步路上，遇到許多志同道合的人，或是出國比賽跟那些檯面上的菁英選手同場競技，這些都為嘉哲帶來莫大的興奮感。

「我的多巴胺可能只有出國比賽才會被激發出來吧！」嘉哲笑著說道。

只有出國比賽，多巴胺才能被激發的真男人！

（圖片來源：張嘉哲）

我以前是求生存，現在是過生活！

「每個人獲得幸福感的感受不太一樣。」

嘉哲解釋有時候就算拿到冠軍、拿到獎金，但是當你知道自己成績不好時並不會開心；如果像去年廣州馬跑出 2:15:02 的個人最佳成績，雖然沒有拿到半毛錢，甚至還要自己花錢......

「但就是爽啊！」果然是真男人的發言，字字句句都很「真」。

在我眼前的他，不管你說是跑者、是奧運國手、是教練，又或者是老闆，他所說的並不只是以一個跑者的視角來說，他是作為一個「人」去分享，構成「張嘉哲」這個人的整個價值體系。

「我以前是求生存，現在是過生活。」嘉哲啜飲了一口咖啡，淺淺地笑著。

對現在的嘉哲來說，過生活才是重要的！

（圖片攝自：Joanna）

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聯合採訪：鄭匡寓、Joanna

撰寫：Joanna

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