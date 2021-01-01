賽事心得／台北馬志工回顧 直擊冠軍跑者的運動家精神

雖然我是第一名，但是我更要恭喜在台灣的大家」，這是今年台北馬拉松男總一、來自肯亞的Paul K. Lonyangata<在記者會說的話；「14天檢疫，真是太硬了」，但是Lonyangata撐過史無前例的隔離，而且以2小時09分18秒奪得冠軍，更打破2016年大會紀錄2小時09分59秒。

（照片說明：肯亞Lonyangata以2小時09分18秒奪冠並且打破大會紀錄）

因為防疫有成，台灣是全世界如果不是唯一、也是極少數可以舉辦大規模馬拉松比賽的國家。 對於台北馬可以如期舉行，Lonyangata感謝台灣也恭喜台灣人。

而寫稿當下（2020年12月30日晚上11點）更覺得感恩，珍惜自己有機會連續兩年擔任台北馬志工，接待外籍菁英選手。因為，台灣似乎進入半鎖國狀態，禁令至少實施一個月。中央流行疫情指揮中心30日下午宣布， 2021年1月1日零時起，限縮非本國籍人士入境規定，非本國籍人士須符合下列條件，始得入境。外籍人士：持有居留證、外交公務、商務履約、人道考量、國人之配偶及未成年子女、其他特別許可。而國際醫療，除了特殊或緊急採專案許可之外，也暫停了。

在這個條件下，回看10天前舉行的台北馬拉松，仍然有12名外籍選手獲邀來台比賽，不但是奇蹟，也是恩典。

「跑到一半時，以為不會破（大會紀錄），後來覺得可以破，就拼命跑」，Lonyangata這樣努力跑了42.195公里。馬拉松當天，台北風大，雨時大時小，有一股台北冬天特有的、刺骨的冷，Lonyangata戰勝了風和雨這兩大跑者天敵，而且只要有一點點機會可以跑得更快更好、寫下新的紀錄，他不會放棄，就是全力衝刺。

Lonyangata可以獲得100萬台幣破紀錄獎金，以及80萬冠軍獎金，一共180萬元。「這是我得到最多獎金的比賽」，「我的家鄉很多人確診新冠肺炎，很多學校也需要幫忙，希望可以幫上忙」。統計到此刻，肯亞確診人數9萬6千多人，死亡超過1,600人，而肯亞人口5,100萬，約台灣2.2倍。或許這筆獎金對於整個疫情所要花費的錢，微不足道，但是Lonyangata第一時間想到家鄉有需要的人，很讓人感動。他所展現的運動家精神，不只是堅持到底，更是人饑己饑人溺己溺的同理心與助人行動。

「Beyene在哪裡？」Lonyangata衝過終點，田徑協會工作人員和志工，幫他掛獎牌披毛巾掛名次牌，再給他新的口罩，之後我陪他走回休息室。一坐下脫掉跑鞋，他左腳腳趾的位置，白色襪子有著紅色血漬，或許那正是馬拉松選手的日常，早已司空見慣。

（照片說明：男總一Lonyangata，左腳襪子有血漬）

他若無其事地繼續把襪子脫掉，等待藥檢、頒獎、記者會等接下來的流程。突然間，他問起Beyene。Lonyangata問的是號碼布2號、來自衣索比亞的選手Chele D. Beyene，2019年在韓國首爾跑出個人最佳2小時06分25秒。

從出發到20幾公里，Lonyangata、 Beyene和另一名肯亞選手Elisha K. Rotich三人都在領先群，當天早上7點20分左右，我透過電視還看見三人幾乎並肩跑步，也透過app追蹤他們的足跡以及預估抵達的時間，但後來不知什麼時候，app追不到Beyene，畫面也只剩下Lonyangata與Rotich兩位穿著亮橘色上衣的肯亞選手，最後分別得到第一、二名，穿藍色衣服的Beyene則不在電視畫面了。

（照片說明：12月20日早上7點21分，男子全馬領先群，畫面翻拍自電視）

後來一位在30+K上了回收車的朋友告訴我，他一上車就看到一位黑人選手披著防風外套坐在車上，比朋友更早棄賽或被關門。「大老遠飛來台灣比賽，還忍受隔離14天的辛苦，前20幾公里都跑在最前面，可能是身體怎麼了，才會中斷比賽吧」，朋友和我這樣相信。放棄和堅持，都需要勇氣。希望Beyene平安無恙。Lonyangata問起Beyene，這一句話讓我看見一種態度，那就是英雄惜英雄的真性情，跑道上相互競爭，下了跑道，彼此關心。

完賽之後，Lonyangata和Rotich不時聊著，我聽出他們可能說的是史瓦希利語（Kiswahili） ，問了一句：「你們在說史瓦希利語？」，兩人反問我怎麼知道？其實是2013年去肯亞當志工六星期，知道這是肯亞官方語言，而這個小常識，竟然巧妙地拉近我與選手的距離。

（照片說明：男總一（左）與男總二（右），都來自肯亞）

第三名是愛沙尼亞選手Tiidrek Nurme，我恭喜他之餘跟他說，自己的第一場海外比賽，就是 2018年在愛沙尼亞塔圖的半馬，他超驚喜的，說他就住在塔圖，從塔圖大學畢業，邀我在疫情之後再去玩，他可以當我的導遊。

（照片說明：與第三名選手來自愛沙尼亞的Nurme合照，天啊！我好胖他好瘦）

Nurme 和第五名的烏克蘭選手Oleksandr Sitkovskyi之間，以俄語交談。第四名Bilal Marhoum來自摩洛哥，總是很安靜，後來他用慢慢的一句英語說，他講西班牙語，我把多年前學過、早已忘得差不多的西班牙語，快速從腦中找出來，Marhoum終於露出燦爛的笑容，是說我講的西班牙語單字，誠意十足但「笑」果更好嗎？

（照片說明：左起依序是男總1,2,4,3,5名選手，等待頒獎）

2020台北馬結束後到現在，10天來，看見跑友分享的心得，毅力勇氣決心淚水汗水，初馬或跑步人生的其中一馬，都那麼扣人心弦。我在這一場不是跑者，靜靜看完眾多跑者書寫的舒心好文，現在，我寫自己擔任志工接待外國菁英選手，近距離的觀察和短暫互動，記下2020疫情之中的台北馬拉松。