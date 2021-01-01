賽事心得／台北馬拉松 跑齡一年的期末驗收

二〇一九年的九月，上了大學，加入了田徑隊，開始了我的乙組選手生涯，扣掉腳斷掉全休的兩個月剛好滿一年。

前半年什麼都不懂，只知道跑課表時很累，每次總是全力跟在學長後面卻怎麼樣都追不上，當時的目標是跑個十九分內的五千公尺。然而，比賽還沒來臨，雙腳的髂脛束卻都已經發炎了一輪，最終還跑到脛骨裂開。

全休了兩個月後，今年的五月歸零重新開始。從基礎有氧開始打底，練習內容幾乎都是慢跑為主，偶爾跟田徑隊共練做幾趟四百、八百的速度課表刺激，沒練什麼特別的。到了九月初的國道半馬居然用四分速配完，秋季盃雖然挑戰17分台失敗，但若是再加上強度高一點的課表與tempo run應該還能再進步，當時也非常期待自己人生第一場的全大運。

然而這場最重要的目標賽事卻被我搞砸了，不知道是賽前調整不當，還是天候適應不佳，一萬公尺的最後幾圈爆到破百秒，只能用悽慘來形容。

▲ 爆掉的全大運，一萬公尺跑到天都快黑了還沒跑完XD

2020/03大專公開賽－疲勞性骨折DNS

2020/09國道馬半馬－1:24:39

2020/09秋季盃五千公尺－ 18:15

2020/11全大運一萬公尺－40:02 三千公尺障礙－11:30

這一年以來只留下了一些差勁的成績，我不甘心，決定年底的臺北馬一定要好好雪恥，雖然我也不知道自己到底有多少能耐，但一定要跑個猛的。

比賽的一週因為作業比較多，作息有點失調，每天幾乎都三點多才睡，比賽前已經調不回來，幾乎夜夜失眠。賽前一晚更是兩點半才睡著，只睡了兩小時就起床吃早餐，喝了一大杯的美式咖啡，祈禱著不要跑到睡著。

▲ 賽前一晚的氣象預報還是說會下雨，決定帶著帽子跑

雖然起跑被分在了B區起跑，但還是有幸擠到了第三排的位置，賽前暖身時我問了一下宥廷要怎麼配，

「我前兩公里可能先配四分初，不會太快，熱開了再慢慢加。」

宥廷學長跑課表一向極少出現超速的舉動，所以我覺得前面先跟著應該滿穩的。

「好，那就來個漂亮的negative split。」我心想。

上午六點五十分，天色昏暗，拱門的一側是茫茫的人海。隔著起跑線的另一頭是許多的攝影機，我身邊盡都是些在網路上常看見的長跑選手。第一次參加這麼大的路跑盛會，興奮之中也再三提醒著自己前面不要衝太快。

雨絲在媒體燈光的照射下顯得清晰可見，這幾週以來經歷了無數個在雨中奔跑的早晨、傍晚與黑夜，所以濕著鞋跑也沒什麼不習慣的。

倒數後的起跑如猛獸出閘，雖已站在前排但仍然被人海淹沒。我將口罩摘下後不斷向前加速擺脫人群，第一公里跑了3:38。看到宥廷學長不斷跟著前方的人群，沒有打算降速的樣子，心想不久後應該會調整，我在後面不斷murmur：「靠邀啊，啊不是要配四分初？」

▲ 跟著高速列車在仁愛路上奔馳

這個集團一開始都保持著3:35-3:40/km左右的速度，看來整場想拼sub80的人都上了這台高速列車，幾公里後開始速度不太穩，我漸漸脫離了集團，用3:40-3:45左右的配速前進。

我在週末的tempo run中，速度很少快於3:50/km，印象中有次用3:50/km在河濱國手之道跟著李銘勝跑12公里就累到跑完躺在地上，比賽跑到3:45以內的配速對我來說應該算是有點過快。

五公里耗時18:30，有一種後半程會跑得很辛苦的預感。我的GPS錶有設定每公里顯示耗時，有時候看到3:3X的每公里耗時都令我感到很懼怕。

▲就像跑車要開到賽車場飆才會爽一樣，跑步就要跑在大馬路上才自在

這是場豪賭，懼怕與興奮在我心中共存。老實說我很享受於其中，跑步最令人興奮的時候就是超速的時候。跑課表、跑比賽時我常因為超速而跑不完，但總是一次次做著「說不定可以順利跑完」的白日夢，真是賭性堅強。

可能真的有機會能破80？

心率已經180，再不降速會不會幾公里後就爆了？

第二場正規距離的半馬比賽就要直接拚79分台嗎？

速度在自己所能掌控的範圍之外，這些問題並不會立即得到答案，進入未知領域所獲得的新鮮感，往往讓漫長的比賽過程中帶來了許多的樂趣。當然，要是後面爆胎的話一定會很慘，尤其這場很多隊友都有跑，到時候被認識的人超車感覺一定很糟，但我不是個成熟的跑者，果斷擁抱了這些風險。

▲臺北馬前半段的路線真的很漂亮

十公里耗時37:30，創下了十公里PB，當初全大運到底為什麼會跑到40分？

集團已經大致瓦解，我後方跟著一位戴著頭巾，似乎是compressport的贊助跑者。

原本的節奏其實還不錯，但過了中山橋後，圓山往內湖方向跑的北安路那段路況很糟，賽道變窄，大會在全馬半馬跑者的分流沒有做好，導致整個塞住，我必須邊跑邊吼借過才能前進，不斷進行一些不必要的橫向移動，好幾次甚至差點撞了上去，很大一段路都是跑在最右側的水溝蓋上方，在這裡也很感謝一些看到我經過時幫忙喊借過的跑者們。

雖然受到了影響，但幸好在路上遇到了跑全馬的嘉瑋跟瀚為，讓我想降速時重新振作了一點，想說至少先跑出他們的視線範圍內再來慢跑XD

▲ 賽道分流不佳，全馬跑者們開心舉手拍照，我還真的是開心不起來

約15公里處是整個比賽最累的時候，或許是前一晚沒睡好，腳其實並不痠，但精神有些渙散、心率也偏高。一看到前方有水站，便開了咖啡因能量包來吃，結果進水站前被全馬跑者完全塞住，找不到好的拿水時機，很擔心會撞到人，到了最後一個桌子終於有空隙了，卻發現只有仙草冰可以拿，只好放棄。

整個嘴裡全是咖啡因果膠，每次呼吸總會感受到幾分黏稠，很不舒服。

寫到這裡當然要酸一下主辦單位，除了起跑分區的問題以外，最基本的賽道分流都沒做好，補給還搞一堆有的沒的花樣，這還是IAAF的國際銅標認證賽事欸？（據說主辦單位今年還想升格金標啦）

▲ 明水路上熱情的群眾給了我加速的動力

16K後，跑在堤頂大道上開始覺得有些累，速度變慢了，卻都有勉強維持在355左右，並沒有像全大運一樣歷經雪崩式的掉速，若是穩穩地照這個節奏跑完，兩分鐘以上的PB應該非常穩，但我還是一心還是想著要跑一個七字頭的成績

我不確定前面超速所存入下的時間存款是否已被我消費完畢，進入麥帥二橋的大爬坡前我再也忍不住，將手錶切換到了累計時間的畫面。

1：08：5X，路邊的標示牌寫著大大的18KM。

掐指一算，要進80分內的話，最後的3.1公里必須跑11分鐘才有機會，眼前還有一座高架橋要爬，真是難如登天。

▲ 麥帥二橋上，想不到後方這麼多的追兵

上橋的斜坡比想像中的陡峭，爬得有些痛苦，其實心裡知道已經來不及了，但仍然跑得用力，最後的一段路總要掙扎一下，想著跑得越快，痛苦就會越早結束。

雨似乎停了，在橋上能看見基隆河與朦朧的臺北市天際線，時速十五公里本應是個很適合欣賞風景的速度，但此時沒那個心情，只想趕快跑完。

▲ 爬完橋的長下坡是救贖

下了健康路匝道後，我聽到後面的腳步聲愈來愈近，轉頭一看發現面孔好像有一點熟悉，似乎是前幾場比賽遇過的乙組選手，眼看他即將要超車，我也開始加速，決定來最後跟他拚一下。

經過了兩個彎道，轉入了南京東路後，發現側腹痛的毛病又出來了，跑姿有些微的變形，漸漸地跟不太上他，想說穩穩進終點就好，但一直沒有看到終點拱門讓我很擔憂，一直在想著是不是跑錯路，或是其實還很遠之類的蠢問題，就在搞不清楚狀況時發現晶片感應地墊就在眼前，原來終點沒有拱門，害我連帥氣的進場姿勢都還沒想好就進終點了。

▲ 進終點前還搞不清楚狀況，臉沒擺好

最後連80分台都沒守住。

大會時間 1：21：10

晶片時間 1：21：06

破了個人最佳約三分半鐘，其實算是跑得很不錯了，但總覺得還是有些遺憾，好像還沒把我的極限全部發揮出來，似乎還可以做得再更好一些，也許路況再好一點、也許再多睡一點、也許應該跟在別人後面不要獨跑，說不定真的可以再更快。

以前在網路上看過一則江湖傳言，全馬兩小時五十分，半馬八十分，一萬三十六分與五千十七分是非科班跑者難以跨過的坎，也就是因為知道自己有機會突破才會覺得可惜。

長跑真的是個很需要熱情的運動，在繁忙的生活中不斷榨出時間保持規律練習真的不太容易，也許把青春投注在其他事情上會擁有更加光鮮亮麗的生活，但不得不說，上大學之後有過很多嘗試，跑步真的是少數能讓我達成PR99的事情了。

最後當然要放個田徑中長的大家，比賽準備過程中的共練很有意思，跟著大家一起來比賽更有意思，半年候的全大運大家再來一起衝衝衝。（好想比場接力呀！）

▲ 一群人參加比賽的感覺真不錯