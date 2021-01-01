賽事心得／台北馬拉松 邁入名為「中年」的人生下半

90 x 30 x 21.0975（圖片來源：soonnet ＆ Alllsport）

90 後的我們，經歷過斤斤計較簡訊字數、句斟字酌寫無名網誌、等待即時通熟悉帳號上線的時代，那時的我們，很懂得「慢」。有別於過去，後社群時代 6 秒可以決定一段影片的成敗、手機成癮後的資訊焦慮、訊息閱讀快到即便推出「收回」功能都來不及挽救。

30 歲，許多人心中「你是否認真過活」的檢核點。社會價值觀逼得你不得不咬牙向前，生活總是處在緊迫的節奏， 29-30 歲這年，如同疫情爆發的波動，我的人生在許多面向也經歷了一些調整，再往前推算離開學校後的幾年，則像是西羅馬帝國滅亡後的黑暗時期，混亂中帶點秩序，整體的顏色仍是灰暗。

已經忘記有多久沒好好跟自己說話、慢下來與自己獨處，今年的 30 歲生日，我決定給自己一個過去想嘗試，未來也會繼續的生日禮物，於是，我報名了第一場 21.0975，我想幫自己，也幫現階段失序的生活重新找回慢下來的節奏。

興奮 x 緊張 x 跟著筆記跑

過去的運動習慣（圖片來源：安德魯）

雖說只是一場簡單的半馬，過去也曾參與過球隊與熱舞社，但真的有維持固定運動習慣已是好久前悠遊卡還能“逼逼”兩聲的時候，加上身處的工作環境又全都是瘋狂刷你卡的強者，對於跑一個 21K 的距離心裡還是不免感到微微緊張，內心暗自訂下目標卻連說出口的勇氣都沒有。

老實說，跟廣大跑友相比，我的備賽期訓練不能說特別努力，就是下班跟著公司夥伴一起跑大安森林公園，大約 5 分速努力跟兩圈半後，下車回到舒適圈的 530 把剩下一圈跑完，只求不受傷、不停下的調整呼吸與跑姿，碰到休息日或雨天會去健身房或在家練些核心，在假日的時候嘗試把距離拉長一點。

越靠近比賽的時程越是感到興奮，但相對在運筆的工作卻越是忙碌（寫文、拍片、主持，忙著成為酪梨 A 編 XD），運動的時間也相對受到壓縮，從社群上看著跑友卡斯不斷更新「與臺北馬一起長大」的日誌還有其他許多跑友的備賽分享，心裡逐漸從一開始的興奮轉為著急的情緒。

等待 x 跨年感 x 鳴錶起跑

心中預設的路跑賽起跑姿態 （圖片來源：光宇）

轉眼來到 12/20，起了大早到現場完成寄物、上廁所、暖身等基本作業，帶著興奮的心情準備從 D 區出發，站在市府前的人堆裡，感覺像回到小時候參加跨年晚會，飄著細雨的天空，15 度的氣溫，突然想起大魚哥說過，這應該算很適合跑馬的天氣！

也聽不清開始起跑的瞬間，只感覺前面一陣騷動後隊伍開始緩慢前進，10 分鐘後終於踏過晶片起跑點，跨年後散場搭捷運的既視感再度湧現，怎麼跟我想的路跑賽起跑不太一樣啦 XD

順利起跑後後悔的情緒馬上湧上心頭，「我的老天也太多人！剛剛應該趁機擠到 D 區最前排！！！」人多到感覺像參加健走賽，為了按自己設定的配速只好不斷 Z 字型跑，但平常很會借過菜市場大媽的我，面對跑友人龍竟感覺像萬里長城萬里長，就這樣第一個水站（ 5km ）前幾乎就是只能跟著人群跑。

跑步教我的第一課：經驗累積與學習的重要性，如同生活中的所有事情。

撞牆 x 調適 x 向著你的心

大概是第二個水站（ 10k ）後，終於能按自己速度前進，這點從賽後數據來看也確實如此（前 10k 花了 1:07:06 ，後 11k 跑了 53:57 ），我開始感受賽道樂趣，認真回應每個場邊加油的人，仔細欣賞平常很少注目的台北街景，上橋調整步頻步距，遇水站就進站補水，用更慢的步調去認識這個從小長大的城市。

其實跑友口中常說的撞牆，在這次的半馬過程我的感受不太明顯，可能是首次參賽的腎上腺素讓我一直很亢奮，也可能是我到處找攝影師拍照的遊戲感太強烈（同事表示就是太注重跟攝影師互動才沒達標），我個人覺得是這次的天氣跟賽道規劃很好（少了去年終點前的地下道）。

一看到攝影師就忍不住想互動（圖片來源：Phomi 瘋迷）

直到 15k 上了堤頂後，身邊的人群變少，風速變強，跑在微微圓弧傾斜的橋面，最先有反應的部位是過去因跳舞受過傷的髖部，好像希望我停下來給他一點按摩的拉著我的下盤，腦中一陣「啊好累～好想睡啊～休息吧～快休息吧～」的念頭，瞄了一下手錶，「 547！！！已經是在走路了吧！」這時突然想起前陣子訪談路跑女神雷理莎時很有印象的一句話：

『不管情緒或狀態好不好，只要向著你的心，心自然會找到調適的辦法，而辦法遲早都會被想出來』 - 路跑女神 Lisa ries

可能是想到曾經在賽前對受傷的 Lisa 說過加油打氣、自己也會努力的話，可能是想起還要快點進終點與同事一起完成訪談的工作，也可能是什麼都沒想，只是順著心裡燃起的火焰，啊啊開吧開吧（火象星座三分速全開模式！？）

跑步要跑，照也要拍（圖片來源：Phomi 瘋迷）

跑步教我的第二課：面對負面想法，有時可放下多餘的思考，轉而用心去面對，或許會有意想不到的效果。

衝刺 x 猶豫 x 錯失良機

來到最後的衝刺階段，一過麥帥二橋下健康匝道段，想起同事跟我說如果下橋時腿還有力，可以趁此加速衝出去，想到這我自然地開了下去，完全沒想過自己還能這麼有力，好像前面那種疲憊感都在開玩笑，加速的快感真的很過癮，想起小時候短跑的回憶。

最後衝刺的時候真的很過癮，建議所有跑者都應該努力嘗試（圖片來源：Phomi 瘋迷）

健康路左轉三民路與右轉南京東路的路口，又碰上了壅擠塞車潮，雙腿又軟了下來，轉南京東路後一直很想找終點的拱門卻遲遲不見，路邊富爸爸邦邦的招牌也找不到，猶豫要不要鑽洞衝出去的情況下浪費了衝刺的好機會，真的沒想到跑馬在衝線階段還能幫人上課，扎扎實實的替平常就容易因猶豫而錯失良機的個性釘上一板。

跑步教我的第三課：猶豫不只是對自己客氣，更會錯失成功的良機

順其自然 x 勇於挑戰 x 找到喜歡的自己

踩上晶片感應的 24237，結束這次的半馬之旅（圖片來源：Alllsport ＆ 安德魯）

最終晶片成績以 2:01:13 作收，雖然不盡理想但這次經驗給了我很多成績以外的東西，不管是面對之後日常生活或下一次馬拉松賽事。

『臺北馬跑好跑差，都一樣要生活，希望大家能順其自然，盡情享受比賽。』 - 黑色閃電 蔣介>

平常看跑友心得分享都是感謝達成的目標，感謝自己的努力，這次設定的成就雖然遺憾的沒能解鎖，但我在過程中學習到的東西，也想到印證跑友小夫分享的事

『人生沒有解不解鎖，因為世界根本沒有鎖住任何東西，只要你勇於挑戰並且相信自己。』 - 森林跑站 朱利夫

或許對現在的我來說，愛上的不是跑步本身，而是這群熱愛跑步的人們，喜歡他們的熱情與分享，喜歡他們說自己故事的樣子，也期許未來能成為像他們一樣找到喜歡的事然後義無反顧的投入與付出。

『找到一個正面的理由，然後憑藉這個理由繼續跑下去，像是一個正向的循環不斷滾動，也在這當中，找到更喜歡的自己。』 - 跑步不要聽 田鴻魁<

感謝臺北馬與近幾個月所有與我生命匯流的人們帶來的能量，我仍會持續跑下去，也期待能在人生的賽道上遇見更多跑步的故事。