賽事心得／台北馬拉松 穩收BQ的「上鏡心」

台北馬，一場馬拉松華麗的年終盛宴，這是我第一次以個人身分參加台北馬，帶著期待已久的心情進集合區，和跑步班同學們（愛迪生跑步訓練）打招呼互相加油，簡單的原地暖身，廁所去兩次後，心滿意足的進入起跑區。

出發，第一公里只能在人群中，不是鑽著縫隙向前就是被後方跑者緊逼，順利的在第二公里來到我的配速。

(裡面沒有我，照片:尋寶網feirou777 )

30公里前配速都在掌握中，在仁愛路遇上日月潭環湖配速員集團，一行6-7人一起跑，直到環東第二高架後，漸漸分散，高架橋風大，散開後我盡量靠著周圍的跑者降低風阻保留體力。

(跟上日月潭環湖配速員集團，照片:Allsports)

環東高架下橋並沒有比較輕鬆，轉入河濱，就一條擁擠的泥濘路，挨肩擦背間，一位男跑者還滑倒撲地，只能想著腳步穩踩保持安全距離，以防前方跑者有狀況，反應不及，人群到彩虹橋後開始散。

(跟緊前方跑者，照片:尋寶網Yuru Peng)

(跑者熟悉的河濱，照片: 運動筆記陳世偵)

32公里後的河濱段，小腿肌群有些痛麻，聯想起11月跑黑馬21k在15公里後腳底麻到整隻小腿的狀況，不得不保留體力做觀察，看著熟悉的河濱風景，突然一陣陣的無聊感，一心只想跑出水門，耳機內的音樂漸漸聽不清節奏，呈現往前的機械式抬腿。

(只想快點出河濱的我，前方的大哥看過來，原來8146的男跑者已在附近，照片: 運動標籤小葉)

38公里前，腦中畫面很像斷片似的模糊，週遭一切渺渺茫茫，出水門那刻，視線模糊中看見100 m到40公里水站，瞬間回神還有2公里多就到終點了，是不是不要進站，但當下身體的疲勞感，確實是需要拿一杯水喝了再上，就決定喝一杯解心靈上的渴。

(水門就在不遠處了，瞬間醒來，照片: 運動標籤艾笑杰)

40公里後，看了手錶上的分鐘數，盯著自己的步伐，這時候要衝，腿可以嗎！就在想加速時，我看見南京東路了，兩雙大腿也快抬不起來了，8146的男跑者對我喊了聲「加油」，他跑在我右前方，示意要我跟上，但是大腿真的很緊繃，在這抽筋邊緣遇到薇Wei的加油團大喊，瞬間眼眶泛淚，看到小巨蛋2號出口，男跑者回頭看了我再次大喊「加油加油」，A門映入眼簾，兩隻小豬和應援的同學們已經在裡面等我們那麼久了，一股勁，邁開步伐向前衝刺，過了A門，右轉跑上藍色跑道，雙眼仰望著時間表「啊！遲到了幾分鐘」，我高舉雙手踏過晶片區，這一刻周圍的聲音呈現立體聲的清晰，聽到小豬們和明哲師兄等一群同學的的呼喊，「我回來了！謝謝你們」，踏過終點後，前面42公里所發生的種種就像是一場夢一樣，真實卻又很虛幻。

(南京東路怎麼那麼長~~~，照片: 運動筆記徐拔)

(42公裡跑起來，照片: 運動筆記、運動標籤、瘋迷)

謝謝教練那每週令人既期待又怕受傷害的課表，謝謝Jay的「跑步筆記」開啟我晨練的契機，感謝10公里水站于翔夫妻，17.5公里和30公里的理查哥，32公里Jessie，40公里力心，41公里Wei，終點前的莎莉、Irene、博新一行人，還有在終點的兩隻小豬與Jay，明哲師兄一群人，無敵感動，感謝每位到場幫參賽者加油的你們。

跑一場全馬真的很累，30公里後那種現實與虛幻間的迷濛狀態卻深深讓人期待，一整個全馬路程，我每一張照片是不是都很上鏡（哈哈哈），謝謝每位攝影專業賜照。

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附上這次補給策略，以30-40分鐘一區間補給，賽前30分鐘BCAA，10公里能量膠，15公里BCAA+ 葡萄糖胺，20公里能量膠，25公里乖乖膠，30公里BCAA，35公里能量膠，37.5公里葡萄糖胺。僅供參考，補個安心。

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賽前：

七月決定備賽台北全馬，從半夜1、2點睡覺的夜貓族，變身成晨型人，晚上10、11入睡，從一個人在汐止晨跑，到IG上夥伴們一同連線，完成一早的任務後，一天就這麼精彩的開始了。夏天5點起跑，冬天慢慢賴床到6點半開始，連續好多天的雨天晨跑，一次次的耐熱耐寒、防風防水層級提升，訓練完都給自己兩個大拇哥。（感謝朋友們沒有因為我一連無聊的晨跑限動退追蹤，嗚嗚～你們的觀看和回饋是我起床晨跑最大動力big hug)

（愛迪生跑步訓練）

每一次的訓練，都是朝著目標砌上一塊階梯，每一天的身體感受不同，訓練後所獲得的階梯有大有小有寬有窄，而我始終相信每一次給身體的能量一定可以一步步跑向所嚮往的完賽終點。

訓練過程很累，獨推的我都算順利地完成，課表不加量也維持不減量，到金門跑夸父接力，當週的30公里長距離課表選在中山林獨立完成，那一刻內心全馬目標3:30完賽有一個把握。但過於自信後，卻在金門意外扭傷右腳踝，教練第一時間看到就傳訊關心，停了兩天的訓練，知道要讓腳消腫急不得，接受特製課表的同時持續治療右腳，到台北馬前一週，雖然腳踝還稍腫，但在12/17賽前在大同高中5km tempo run後，已確定3:30-3:35區間可以，但30公里後右腳會變得如何，我無法確定也不能把握，教練問我配速策略，回教練「前面穩住五分速，可以的話，會跑4:50，但30公里之後視情況調整」，感謝那專注且平常心的自己完成了。

全馬PB：2019年柏林馬拉松 3小時51分=> 2020年台北馬拉松 3小時32分(BQ:3:35)

(進終點意外和大阪固力果撞姿勢XD，照片:Allsports)

(完)