賽事心得／台北馬拉松 我跑大數據靠演算法破PB

天阿！我竟然又完成一個全馬了！而且還比上次進步了將近35分鐘！上次跑完馬拉松累得半死之後，明明發誓再也不跑馬拉松的！

2020台北馬拉松是我在國內參加的第一個全程馬拉松，之前有參加過18年的大阪馬和19年的名古屋馬拉松，但因為訓練週期的時候遇到各種腰傷、腳傷以及A+B流感同時來訪，甚至在訓練週期的高峰期都臥床無法下床，所以之前兩次馬拉松都沒有完成週期化的訓練。

在名古屋馬拉松之後，又面臨髕骨外翻筋膜拉扯、髂脛束症候群、骨囊腫、半月板磨損，還有風濕性關節炎，膝蓋常常疼痛不適，每到天氣變化時更是明顯。長期的治療和復健，每次覺得可以跑的時候，唉唉唉，又傷了⋯時好時壞的膝蓋，後來索性直接就不跑了，本以為不會再參加馬拉松了，但後來看到台北馬拉松全馬的終點在國際標準賽道台北田徑場，能夠在職業選手比賽的場地完成比賽，真的是有點吸引到我，所以，我決定再給自己的膝蓋一次機會，希望這次的週期訓練，身體的傷痛能和訓練並行。

跑步訓練中斷一年的我，在2020年8月開始恢復跑步訓練，距離年底的台北馬有20週的時間，除了請黃毓軒/愛迪生教練幫我安排週期化課表訓練，在基礎訓練期後，9月底我又加上了跑步功率計來協助我在訓練時，可以立即從手錶檢視該次的訓練是不是在預計的訓練強度上(之前的網誌有提到)。Stryd跑步功率計對我來說，真的是很威的小裝置，它會蒐集近90天的跑步數據，透過系統的演算法自動計算出功率區間。個人認為，依照功率區間來跑課表會比心率區間更穩定，因為心率總是會受到氣溫、前一晚有沒有睡好，或是近期的壓力而有所影響，但功率不會因為環境上坡或下坡、氣候冷或熱的不同有所影響，功率就是測量你當下做了多少功，以及做功時候的速率。基本上，我認為心率是體感反應的落後指標，但功率是當下即時的科學化數據表現。

圖：跑步時手錶連結功率計顯示的四項指標（需要自己另行設定手錶呈現方式）

台北馬賽前幾次的長距離練習，我有特意看著手錶連結功率計的四個指標(功率區間、距離、單圈配速、經過時間）在跑，跑得相當的順，沒有爆掉也沒有體能過於保守的問題，因此，在這次台北馬的賽道上，基本上，我就是放手讓功率計來帶著我跑。有的人可能覺得功率計呈現的數據太多太難懂，假如覺得太複雜的話，可以先從認識臨界功率開始。因為手錶可以同步顯示目前跑步的功率區間在哪，跑者基本上只要確定自己現在跑的課表強度和功率區間顯示的一樣就好。

表：功率區間(Power Zones)強度和臨界功率(Critical Power)介紹 [來源:Stryd官網]

舉例來說，這次跑台北馬，跑的過程就是確定自己的功率區間是Zone 2，假如看到手錶的功率區間變成3或4，一定要馬上降速阿！很多跑者會分享，在起跑的時候，常常會過於興奮、高估自己的體能狀態、或是被旁邊的高手帶太快，就會一下子跑得太快，沒多久就被拉爆。或是覺得自己可以負荷，前面10公里、前面半馬可以、前面30公里可能也還可以，但過了30公里後就再也跑不快了，因為一開始開太快，到後面都是要還的。那這個功率計可以幫忙的就是，隨時確認自己不是在會爆掉的功率區間，然後也可以確保自己能夠穩定在預期的配速上。

圖：2020台北馬拉松_功率、配速圖層

上圖是我這次跑台北馬的功率和配速圖層，可以看到橘色線圖是功率，藍色是配速，上面還有一條白色的線顯示CP145W就是我的臨界功率(功率超過就容易爆掉)。這場賽事，依照功率區間所跑出來的配速真的相當的穩定，全程幾乎都是維持在6:08/公里上下。當然，橘色的功率線也出現幾個peak，因為我上坡、上橋有刻意加快步頻，讓自己上去，或是在健康路菜市場前差點被攔下來，有稍微加速，但之後也就馬上降速，以確保自己不會爆掉。就這樣，我竟然穩穩的跑完全程了，甚至在最後3公里(下表)還有體力加速進終點。當然，賽事當天的低溫小雨(毛毛雨）也是幫了我很大的忙。

表：分段資料配速/功率

這次台北馬的完賽成績比之前上一次全馬名古屋進步了大概34分鐘，覺得腳上多了Stryd功率計這個跑步神器，跑起來真的很神氣。不過這個Stryd功率計也不是仙丹，還是要搭配完善的週期化課表服用，才能夠跑的更經濟，跑出最大效益！感謝老天爺在賽事當天賜給所有跑者這麼好的天氣，明明前面幾天都下大雨的，本來起跑前我也好擔心。而且全球疫情當前，能這樣跑步，大口呼吸，真的好感恩。感謝長期在羅達身邊的跑步教練愛迪生還有眾多跑友的陪伴，也感謝自己的恆毅力與堅持。相信就是力量！心沒有放棄，身體會跟隨！只要腳不停，全馬一定行！

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