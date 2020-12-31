賽事心得／環跑台北認證 虐心的67公里
67公里，是一個怎樣的概念呢？
全馬再加一個超半馬？
實際一點，
高速公路基隆起始端，
到楊梅交流道，共68公里
這樣的概念，大概就很清楚了吧？當初為什麼會報環台北馬？
早鳥價的吸引？
完賽禮，有件很威的衣服？
自恃自己南橫60KM，8個半小時完賽？
還是想做為自己百K前的測驗？
坦白說，忘了！或許都有吧！
#原來有這麼多瘋子
還沒5點，開車來到大直橋下方，
隱隱約約已經看到不少跑者，
報到的報到，熱身的熱身，聊天的聊天，
真的好熱鬧！
於是，也跟著報到，開始整理裝備，
該放入水袋的，該放入轉換袋的，
確認再確認之後，寄物&開始熱身
心中有些納悶，
這麼多人都來跑環台北馬啊！
67公里，限時10小時，應該不簡單吧？
大家都那麼厲害？還是大家都是瘋子呢？
#起跑了
在Q爸引導大家團拍之後，
接著倒數~然後就開始起跑！
沒有太陽，沿著河濱起跑，
一路輕鬆愉快，跑了11KM挺進到南港CP1！
出了河濱，幸好有工作人員的引導，
否則在南港捷運站，真不知該往哪兒跑？
因為跑太慢，沒跟到前面的跑者@@
南深路~開始無止盡的上坡，
也是唯一的上坡，但是真的很有感！
過了CP2~開始一段下坡，過癮！
經過一家檳榔攤，開心地喝了啤酒！
途經深坑~專程繞進去老街，吃麻辣臭豆腐！
心想，都到了這兒，為何不去吃吃呢？
只是，沒有其他跑者進來@@
甚至，還有熱心的騎士，
跟我們說路線錯了哦！
呵呵~除了道謝之外，還跟他解釋呢！
快速吃完臭豆腐，還不忘繼續找啤酒喝！
於是進入小七喝啤酒，
一位小姐看著我們的裝備，
你們要跑67KM，怎麼說話都不喘？
好厲害耶！
呵呵~這麼被稱讚，內心暗爽了許久！
開心地往CP3邁進，這時太陽已經高掛，
不免也開始小小擔憂！
太熱的話，我肯定會吃不消的！
接著，再次進入河濱朝CP4邁進~
沿途艷陽高照，開始有些後悔
怎麼會來報名這個呢？
過了CP4，也已經跑了30KM
跑太慢的結果，沒有運動飲料補給
只能繼續往下一站撐
加油~
#二分之一
跑過一半之後，大約34KM
雙腿開始輪流抽抽樂
怎麼會這樣呢？
已經很久沒有在賽事中抽筋了
大概是最近2個月太頹廢了
11月的月跑量100KM
12月到跑這場之前，只有22KM
沒關係~我在轉換袋內，有放一瓶速拿騰
太大意了~怎會沒準備肌樂呢？
來到CP5，快速吃了一個主辦單位提供的包子
然後換上乾爽的衣服
開始往膝蓋、大腿，抹上厚厚的藥膏
也不忘脫掉襪子，
在足踝處、足背上又塗又抹的
瞬間感覺又活過來了
於是繼續烤肉馬的行程
途經馬場町公園
買了運動飲料、啤酒
稍稍降溫一下
天氣未免也好得太不像話
只能慢慢持續往CP6華中橋邁進
途經萬華之後
已經耗時6小時40分鐘
也跑了將近46KM
真的剩下半馬啦
天大的錯誤~忘了將速拿騰放入水袋
抽抽樂，又開始啦
虐心地跑走跑走經過忠孝橋下
來到大稻埕碼頭CP7
忍不住地大聲問
有沒有人有肌樂啊？
一位跑友大方地分享
讓我又再次得救了
簡單的補給之後
我知道我的狀況是隨時可能抽筋
隨時可能無法繼續跑下去
況且時間上也不是多充裕
彷彿上天有憐憫我之心
已經沒再艷陽高照
取而代之的是陰天涼風徐徐
順利地跑過多座熟悉的橋下
快樂休息站CP8~一點都不快樂
只剩下環社子島&往大直橋下
此刻總是邊跑邊看著手錶
腦袋快速地盤算著
以八分速跑，順利到終點前
中途我還有幾分鐘可以休息
不時也跟著跑友一起勉勵
CP9社子島頭公園
我又幸運的遇到另外一位有帶肌樂的跑友
持續ㄍㄧㄥ到將近60KM處
所剩時間剩不到1小時10分
如果跑到這一刻
放棄或是被關門
一定會很遺憾的
#最後五公里
離開CP10百齡橋下
距離終點還有5KM
但是，手表顯示的時間已經約9小時20分
天啊！就算是8分速
我也未必能順利抵達
何況隨時處於抽筋的我
就這樣超過我的跑友
持續跟我打氣
只要跑起來就會順利完賽
聽起來很簡單~但是幾乎快走不動
何況還要跑起來
很認命地繼續跑走跑走
就算是被關門
也要完走~然後跟Q爸凹那件很威的衣服
最後一個追過我的女跑者
問我還有多遠
大概1KM多，妳可以的！加油！
目送她刷我卡過去了
轉個彎~終於看到大直橋的身影
那個早上集合起跑的地方
怎麼還離我那麼遠
照著工作人員的引導
剩下不到5分鐘
哈哈~我有機會完賽耶
最後9：58：11
順利抵達終點
實在難以想像
隨時要棄賽的人
竟然完賽了
拿到Q爸的那件完賽禮
真的好爽
還是那句話：跑步沒有奇蹟，只有累積
訓練不足，跑環台北太危險啦！
#感謝Q爸&所有的工作人員
#感謝一路上互相打氣的跑友
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