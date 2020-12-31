賽事心得／環跑台北認證 虐心的67公里

67公里，是一個怎樣的概念呢？

全馬再加一個超半馬？

實際一點，

高速公路基隆起始端，

到楊梅交流道，共68公里

這樣的概念，大概就很清楚了吧？當初為什麼會報環台北馬？

早鳥價的吸引？

完賽禮，有件很威的衣服？

自恃自己南橫60KM，8個半小時完賽？

還是想做為自己百K前的測驗？

坦白說，忘了！或許都有吧！

#原來有這麼多瘋子

還沒5點，開車來到大直橋下方，

隱隱約約已經看到不少跑者，

報到的報到，熱身的熱身，聊天的聊天，

真的好熱鬧！

於是，也跟著報到，開始整理裝備，

該放入水袋的，該放入轉換袋的，

確認再確認之後，寄物&開始熱身

心中有些納悶，

這麼多人都來跑環台北馬啊！

67公里，限時10小時，應該不簡單吧？

大家都那麼厲害？還是大家都是瘋子呢？

#起跑了

在Q爸引導大家團拍之後，

接著倒數~然後就開始起跑！

沒有太陽，沿著河濱起跑，

一路輕鬆愉快，跑了11KM挺進到南港CP1！

出了河濱，幸好有工作人員的引導，

否則在南港捷運站，真不知該往哪兒跑？

因為跑太慢，沒跟到前面的跑者@@

南深路~開始無止盡的上坡，

也是唯一的上坡，但是真的很有感！

過了CP2~開始一段下坡，過癮！

經過一家檳榔攤，開心地喝了啤酒！

途經深坑~專程繞進去老街，吃麻辣臭豆腐！

心想，都到了這兒，為何不去吃吃呢？

只是，沒有其他跑者進來@@

甚至，還有熱心的騎士，

跟我們說路線錯了哦！

呵呵~除了道謝之外，還跟他解釋呢！

快速吃完臭豆腐，還不忘繼續找啤酒喝！

於是進入小七喝啤酒，

一位小姐看著我們的裝備，

你們要跑67KM，怎麼說話都不喘？

好厲害耶！

呵呵~這麼被稱讚，內心暗爽了許久！

開心地往CP3邁進，這時太陽已經高掛，

不免也開始小小擔憂！

太熱的話，我肯定會吃不消的！

接著，再次進入河濱朝CP4邁進~

沿途艷陽高照，開始有些後悔

怎麼會來報名這個呢？

過了CP4，也已經跑了30KM

跑太慢的結果，沒有運動飲料補給

只能繼續往下一站撐

加油~

#二分之一

跑過一半之後，大約34KM

雙腿開始輪流抽抽樂

怎麼會這樣呢？

已經很久沒有在賽事中抽筋了

大概是最近2個月太頹廢了

11月的月跑量100KM

12月到跑這場之前，只有22KM

沒關係~我在轉換袋內，有放一瓶速拿騰

太大意了~怎會沒準備肌樂呢？

來到CP5，快速吃了一個主辦單位提供的包子

然後換上乾爽的衣服

開始往膝蓋、大腿，抹上厚厚的藥膏

也不忘脫掉襪子，

在足踝處、足背上又塗又抹的

瞬間感覺又活過來了

於是繼續烤肉馬的行程

途經馬場町公園

買了運動飲料、啤酒

稍稍降溫一下

天氣未免也好得太不像話

只能慢慢持續往CP6華中橋邁進

途經萬華之後

已經耗時6小時40分鐘

也跑了將近46KM

真的剩下半馬啦

天大的錯誤~忘了將速拿騰放入水袋

抽抽樂，又開始啦

虐心地跑走跑走經過忠孝橋下

來到大稻埕碼頭CP7

忍不住地大聲問

有沒有人有肌樂啊？

一位跑友大方地分享

讓我又再次得救了

簡單的補給之後

我知道我的狀況是隨時可能抽筋

隨時可能無法繼續跑下去

況且時間上也不是多充裕

彷彿上天有憐憫我之心

已經沒再艷陽高照

取而代之的是陰天涼風徐徐

順利地跑過多座熟悉的橋下

快樂休息站CP8~一點都不快樂

只剩下環社子島&往大直橋下

此刻總是邊跑邊看著手錶

腦袋快速地盤算著

以八分速跑，順利到終點前

中途我還有幾分鐘可以休息

不時也跟著跑友一起勉勵

CP9社子島頭公園

我又幸運的遇到另外一位有帶肌樂的跑友

持續ㄍㄧㄥ到將近60KM處

所剩時間剩不到1小時10分

如果跑到這一刻

放棄或是被關門

一定會很遺憾的

#最後五公里

離開CP10百齡橋下

距離終點還有5KM

但是，手表顯示的時間已經約9小時20分

天啊！就算是8分速

我也未必能順利抵達

何況隨時處於抽筋的我

就這樣超過我的跑友

持續跟我打氣

只要跑起來就會順利完賽

聽起來很簡單~但是幾乎快走不動

何況還要跑起來

很認命地繼續跑走跑走

就算是被關門

也要完走~然後跟Q爸凹那件很威的衣服

最後一個追過我的女跑者

問我還有多遠

大概1KM多，妳可以的！加油！

目送她刷我卡過去了

轉個彎~終於看到大直橋的身影

那個早上集合起跑的地方

怎麼還離我那麼遠

照著工作人員的引導

剩下不到5分鐘

哈哈~我有機會完賽耶

最後9：58：11

順利抵達終點

實在難以想像

隨時要棄賽的人

竟然完賽了

拿到Q爸的那件完賽禮

真的好爽

還是那句話：跑步沒有奇蹟，只有累積

訓練不足，跑環台北太危險啦！

#感謝Q爸&所有的工作人員

#感謝一路上互相打氣的跑友