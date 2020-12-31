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精華影輯／台灣盲人環台為公益而跑 豐原段精華版

運動筆記 / Run Style完全執行團隊吳導

在此要先感謝馬場大紅人明星小比媽陳嘉齡 的告知

才讓我們可以接觸到這場很有意義的公益環台路跑

此次的環台目的

就是為了六個公益團體募得年菜而跑

真心的希望

大家有錢出錢有力出力

讓大家可以更看見感受到主辦單位跟吳師父的用心

而當然藉此機會

能夠呼籲大家可以更關心視障朋友

為愛募年菜，因為有你在

謝謝所有人

也預祝這次的環台 能夠順順利利的回到終點

活動：台灣盲人環台為公益而跑

拍攝團隊：Run Style 完全執行團隊

紅人

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