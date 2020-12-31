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精華影輯／台灣盲人環台為公益而跑 豐原段精華版
在此要先感謝馬場大紅人明星小比媽陳嘉齡 的告知
才讓我們可以接觸到這場很有意義的公益環台路跑
此次的環台目的
就是為了六個公益團體募得年菜而跑
真心的希望
大家有錢出錢有力出力
讓大家可以更看見感受到主辦單位跟吳師父的用心
而當然藉此機會
能夠呼籲大家可以更關心視障朋友
為愛募年菜，因為有你在
謝謝所有人
也預祝這次的環台 能夠順順利利的回到終點
活動：台灣盲人環台為公益而跑
拍攝團隊：Run Style 完全執行團隊
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