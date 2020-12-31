賽事心得／晨曦麥香馬拉松 暌違已久的SUB5

馬拉松，是我過去從沒想過要接觸的一種運動賽事~~

從2010年首次踏上馬拉松這條不歸路之後，真的就再也回不去了

回首過去這十年間，默默的也來到了第96馬

但SUB5的次數也不過只有極少數的二次，更不用提到SUB4

而SUB3那更是件遙不可及的夢想！

沒有專業的教練、沒有專業的課表，跑步對我來說就只是很單純的舒壓

因此，從沒想過一定要SUB5或是破PB

安全下莊永遠是我追求的目標，因為我還有心臟，我追的是業績.....

直至今年三月，打球不小心斷了條肌肉，整整五個月沒有路跑生活

體重直逼110，也因此患了睡眠呼吸中止症

身為一位跑者，若是因為半夜吸不到空氣而掛在床上這豈不是件很丟臉的事嗎？

立志在九月一定要瘦到過往的體重，因此在八月慢慢的提升跑量到150KM

九月開始提升到210，在十月參加七個月來的第一場馬拉松：杉林溪馬拉松

賽前還告訴自己完賽就好，630完賽就好，賽前忐忑不安的心情一直到起跑前才慢慢放鬆

最後雖然以610完賽，雖然不是很理想，但也慶幸自己能在時間內完賽

二個星期過後則是一場的延賽，宜蘭國際馬，

有了杉林溪的完賽信心，相較這場以平路為主的賽事則是在538完成

慢慢的，好像開始有了那麼一丁點的信心，相信自己應該已經有回到過去的八成

接下來在11月的板橋馬，則是破了自己的場地PB，比去年快上一小時五分，完賽時間在519

直至12月，因為延賽的關係久違的大雅馬再次登場，賽前一天老婆跟我說想要回飯店盥洗自己抓時間

因為是第三次跑，路線也都瞭解上坡以及下坡的路段，預估應可在520內完賽

比賽當天放鬆自己的心情，確認身上的補給物皆已完成，打算用自己的配速先完成前面的5K來熱身

而補給物BCAA膠囊則是打算在22K~23K再進行補充

一開賽先用七分速慢慢的讓自己的身體熱開，但意外總是來的突然

在3K的時候遇到海哥，海哥就提到大雅馬限時610，前面11K要在120內完成

前輩都說話了，能不把速度催出來嗎？因此將速度提升到640左右

補給站則是採進一過二的方式以節省時間。

後來在前輩的帶領之下，在1小時16分完了11K

對於只求完賽的我們，前輩說可以慢慢跑了，瞬間降速到710，補給站則是每一站都去拜訪一下

繞回到中清路進到台中機場後，前輩的速度明顯慢了下來，看一下自己的心跳跟配速覺得還可以再往前衝

因此就在21K甩開前輩獨跑，而此時的21K已花了二小時33分

再進到22K的補給站，補了一包BCAA，因為是膠囊，所以預估在20分鐘之後開始有作用

因此在20分內只能保守的往前跑，不拼速，只求穩。

海哥一直跟我強調，前半馬若超過230，後半馬就不用拼了，一定會掉速，一定不會SUB5

謹記這句話，先把接下來的速度回穩就好。

但沒想到速度卻是越來越快，25~30K花了34分半

但剩下的12K很怕遇上撞牆期，因此選擇不看錶上的速度只看心跳，照自己的最舒服的感覺往前進

也因為沒手錶速度上的羈絆，速度在30~35K竟然拉到33分半

竟然比原先預計在四小時完成32K的距離多了快2K，花了4小1分完成了34K

接下來的8K也幾乎都是平路，如果要SUB5，速度至少要平七分速才有機會

回想這幾個月練習的狀況，剩下的58分要跑8K應該沒有太大的問題

回到潭雅神綠園道，每個補給站拿了水就跑，不敢浪費太多的時間，

沒想到剩下6K時，大腿的肌肉開始有抽筋的感覺，調整一下自己的姿勢，小走一下又開始往前跑

結束綠園道的路線進入到無遮蔭的路段，開始看到前面許多在前半段超越我的跑者，心想能追一個是一個

告訴自己練了那麼久，是該要有成績展現的時候了

進入到40K，時間已經來到了4小時41分，有機會往前破五

直到路邊的交管人員跟我說剩800m時，才驚覺時間還沒達到450，應該有機會破PB

評估腳的狀況，身體的機能都還在沸騰的情況，用了620完成最後將近1K的路程

進到終點，看了錶，不敢相信自己破了PB快二分鐘，完賽時間：4小時54分45秒

這二分鐘也許沒什麼，但對斷條肌肉的我來說，能練回來已經很不簡單，更不用提到要破自己的PB

這十年來第三次進SUB5，沒想到這一進就是破PB

進到終點的那一剎那，那種感動不是可用三言兩語可以說明的，9月到12月跑了快800km的練習量

在12/27的大雅馬總算看到了小小的成就！

回程再次看到了海哥，他也替我感到開心可以破5

前半馬2小時33分，後半馬來到了2小時21分，接下來的目標希望可以再持續往前推進

在明年4/11百馬前能有更佳的成績！