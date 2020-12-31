訓練心得／決DUEL萬金石 MIZUNO 跑團訓練營(上)

今年的MIZUNO訓練營共15堂課，大致分為：

「準備期、基礎期、強化期、巔峰期、比賽期」五個階段

11/21開業式為了瞭解學員狀況，在大安森林公園先進行「5000公尺測驗」

作為課表安排的依據，也就是按照本身的「配速、心率區間」

操作「輕鬆跑」、「間歇跑」和「長距離配速跑」等。。。

第2、3週(12/5、12/12)分別針對：「手如何擺臂」，以及「腳步的落點、推蹬的方式」

同時兼顧上、下半身的「協調性」，避免增加阻力，以促進跑步的「效率」，做一個整體的介紹

除了每週團練，以及週間的課表外，少不了跑者常忽略的「肌力訓練」

包括「棒式」、「側棒」、「橋式」、「超人棒」、「單腳橋」等

時序很快來到第5週(12/26)，2020年最後一次團練

歡樂的「準備期」、「基礎期」已告尾聲，即將面對地獄般的「強化期」、「巔峰期」

大家都感嘆著~~~好日子不多了~~~

12/20期中考-2020臺北馬拉松才剛落幕，但大家依舊帶著亢奮的情緒回到訓練場上

暖身完開始今天的團練「LONG RUN」，從「彩虹河濱」到「南湖大橋」大概9K

中途竟然只有4個同學折返，單兵不好意思下車，只好硬著頭皮繼續跑

沒想到一群人就降5:20~5:50/KM跑完全程。。。

說好10~12K輕鬆跑，竟變成18~27K配速跑

這個訓練營真的很誇張，很適合有自虐傾向的跑者。。。

#ENERZY #waveduelneo #reachbeyond