帶小比旅跑台灣／台灣盲人環台為公益而跑 用愛募年菜
2020-12-29
盲人環台今年是第四屆，很榮幸今年能夠和大家一起參與。
清晨五點我便從高雄開車到豐原，到達豐原時，已經是早上七點了。接著等待大家集合，集合拍照後我們就出發前往惠明教養院。
因為正逢上班時間，所以路上車很多，一路上走走停停，我們到了潭雅神，和其他人會合順便拍照吃補給。
到達惠明前，因和前導車失散了，所以就由我帶大家到惠明集合。
到達惠明時，小朋友出來表演打鼓，歡迎吳師傅他們的到來。
接下來就是一堆人講話，講完話表演，表演完大家就準備出發。
而因為我還要開車回高雄，所以就先行離開。
而我和妤安也由阿奇師的老闆娘，帶妤安去上班，然後再載我去豐原火車站牽車，在這裡很謝謝秋連姐。
而妤安叫我拿防曬乳去給戴神和彬哥，所以我又從豐原開車到彩虹眷村和大家集合。
這時候，因為天氣太熱，吳師傅他們受不了，就在眷村結束了今天的行程，回到住宿的地方。
謝謝貼心的惠萍晚上下班後，就直接過來陪騎，還買彩虹冰請大家吃。
#盲人環台持續中
#用愛募年菜因為有你在
#謝謝大家辛苦的付出
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