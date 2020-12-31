賽事心得／台北馬拉松 Run my way

2018參加GarminPB 班，緊接著2019年加入GD 班，已經跑了兩年課表，2020年想嘗試在跑步課表前段插入一個113鐵人賽事看看成果如何。為了鐵人賽把時間分給騎車和游泳，普悠瑪113成績還可以，但鐵人賽10月底結束到12月20台北馬就短短2個月不到，月跑量累積的不夠，一開始的跑步狀態都還不到去年水準，11月跑量拉到300k ，勉強調整到年初渣打馬的狀態，但今年台北馬的成績可想而知是跟年初渣打馬是差不多的。賽前就設定低標就年初的3:38， 高標就3:30。

2020年初的渣打馬Sub340小隊，(2020/01/19 渣打馬心得回顧)大多數都達標， Line 群組一陣互相激(推)勵(坑) 下馬上改名為sub330，不過因為工作.家庭.狀況不同，所以有些人無法一起參加台北馬330配速，人數也不多隨時有被瓦解的心理打算，雖然有討論出一個配速但就算達標也是在邊邊啦~就練多少跑多少，努力跑但隨緣吧!今年起跑被分配到B區，是個不錯的起跑區，6:30 準時起跑，約30秒左右過起跑點，但一開始被集團拉得太快，1k後決定慢下來回到自己的配速，此時身旁已經沒有隊友，好吧~就獨走吧!直到6k 左右突然被喊了一下~是Hank~太好了，去年一起配到30K up~今年就繼續合作嘎屌吧!果然有隊友互相提醒配速互相拿水整個身體心理層面都放開許多。

到了中山橋前遠遠看到廖董領軍的330 配速氣球就在前面約300公尺，但人很多，盤算著維持原來計畫配速即可，大都4'57 左右不急著追阿~果然到了明水路賽道縮減，整個330集團也慢下來，漸漸的我和hank也就追到了，但人實在太多，幾次想要切進去但覺得太擠甚至過水站都不好拿水，我們就跟在主集團後面，沿途看了一下配速手環，都還提前20~30秒左右，配速也很穩定。

半馬後上了這次的魔王環東高架，果然如預期風很大，一路找人躲風跟車 ， 狀況都還ok， 下環東就被C區起跑的長腿追上輕輕鬆鬆又被她刷卡(連續三年...)....Orz~果然強阿!恭喜分5 PB327 ，說好明年拚分四喔~。緊接著就29K進入河濱，突然想吐~乾嘔了好幾下~免強撐住沒吐出來，這也是這次最大的狀況，導致後面的掉速，此時開始感到疲憊，腳也開始有酸感~30K補給示意hank我想快走進站緩一下腿，但他怕一停跑不起來，所以我還是撐到32.5K 休息站，我決定慢下來快走進站，深怕會抽筋後面就完蛋，只好看著hank 離去。

此時心想我得解決想嘔吐的問題.免強吞下一條膠喝幾口運動飲料繼續上路，到了33K 左右遠遠看到老師低頭裝飲料，大喊 '老師~嘎屌啦~' 也許太興奮，沒有接穩老師的蜂蜜特調水，不小心打翻了~想說算了~但老師遠遠叫我~衝了上來給我另一杯~果然年輕全馬2:4X 的神人~現在5分速對他來說小case!

36k-37k開始掉到510左右，啊~~38k更掉到520....這是長距離練不夠阿，也是能量沒補上來的徵兆啊，噁心感還是存在...37.5K出水門前的水站遇到阿樹，他也進休息站，看來也跟我差不多撞牆了，手裡剩最後一包SIS 只吃了一口，噁心感又來差點吐出來，只好整包丟掉，擔心著後面一定爆啊。

出了水門沒多久被阿樹追回，跟他後面跑了幾百公尺，但此時開始覺得手腳發麻，覺得眼睛要出點力才能睜開，但我不願停啊，剩1-2k而已，接著陸續被小瓜，SP， 文良哥刷卡但也都給我加油，此時真的恍惚啊-我應該有示意點頭齁，不好意思我應該很臭臉 ^^!!! 轉進南京東路開始覺得腳浮浮的覺得隨時會昏倒的感覺，心理OS說稍慢就好，不準停啊...最後了.....要轉進體育場了，大聲吼了幾聲振奮自己，左轉進入體育場聽到2~3聲光哥加油，一定要衝刺進入啊...謝謝小光，Josephine 姐，菲哥美拍加油，舉起雙手入終點...不得不說這最後左轉進體育場圍欄邊有人為你加油鼓掌的感覺真好，上一次是在2017的東京馬....

最後嘎屌衝刺，謝謝菲哥拍照鼓勵

今年台北馬雖然又更新了PB(3'34'39) ，達到低標，但這也許是賽道，氣溫...影響下的PB，但總結我覺得跑力是差不多的。事後檢討，乾嘔這個現象表示胃應該已經吸收不進去了，後續造成能量耗竭，手腳無力.經過分析後目前懷疑兩個原因，一個是連續吃了4條含咖啡因的膠，咖啡因造成嘔吐感？下次應該設定為兩條，計畫在25k和35k，其他就SIS 等滲透壓，另外一個猜測就是maurten 破2神膠，它是半固體膏狀，一定要配水喝，因為不是等滲透壓，可能吸收不進去，有幾次我是過了水站才硬吞下去，下次要提早先吃啊!

這次跑前把梁哲睿的賽道影片起碼看了10次以上，意象訓練很有幫助，仔細研究一開始轉來轉去的路線，切內道節省許多距離，跑完手錶距離是42.2 有準吧!這PB 有一半應該是距離來的 哈! 2020台北馬賽道介紹

這次的獎牌個人覺得還蠻特別的，成績可以自己轉出來

首先還是感謝GD 吳志銘老師，王源宏教練的指導，還有GD新竹場建堯，鐵人賽後不管事心靈上身體上就是不想練，還好有他每週2，4竹北體一的練跑不孤單，也恭喜他BQ順利達標，新竹場沒有漏氣。

還有6組哥哥.姐姐.弟弟.妹妹各種的關愛還有吃喝團購行程讓心靈滿足，賽後兄弟飯店吃吃吃.....

當然要感謝努力的自己，回想2年多前加入Garmin PB 班，接觸科學化訓練，也認真努力的執行課表，當然也犧牲很多玩樂，放棄了許多事情...但一切都很值得，感覺自己成長了，不管是對成績這檔事或是運動.工作.家庭.朋友的平衡都有新的體認....沒有對錯，不外乎都是一連串的選擇，Run my way.....。

還是要感謝家人的支持體諒，雖然被老婆唸'你有完沒完......一直要練到甚麼時候？但我心裡OS這不就是生活的一部分嗎?? 哈哈~~不過也許有一天會疲倦，我就休息吧!

Beat Yesterday ，很好的一句話，但以完賽時間來說因為年齡的老化一定會有limit，到時候beat 就是自己的年紀吧~這也是beat yesterday 的另一種詮釋不是嗎？

感謝張新新把我的小腿肚拍的這麼有力量

GD 桃園場

炯彰的每朝哥，這樣跑38K，太強

Eric 阿典說好跑到老

兩次跟Hank配都有好成績