賽事心得／晨曦麥香馬拉松 人多路平離家近

早在2013晨曦麥香還沒有半馬全馬的時候，我就開始參加了，當時小牛還坐推車。2016、2017年參加半馬，2018年參加全馬，今年又參加了半馬。這場絕對不是什麼一試成主顧，而是心目中數一數二的阿雜賽事，因為離家近所以才會常參加。為什麼每次參加都覺得阿雜呢? 因為大雅根本不是什麼鄉下，車子一大堆，人多、車多、空氣差，跑起來當然阿雜。

每年都很多人參加，今年半馬組也有一千八百多人參加，但最可怕的是休閒組的人非常多，雖然有分開出發，但到後段還是都匯集在一起，就會看到一邊有人三三兩兩走著，一邊有人邊跑邊閃車子。早知道人會很多，因此這次採取前段不進補給站策略，出發前吃了洪瑞珍三明治和香蕉當早餐，然後手拿一包energy in起跑，每到補給站就打開energy in喝一口，大約10公里處會喝完，然後再開始喝水和運動飲料吃容易拿的蛋糕和小番茄，平時在家會進行五分鐘吃水果訓練，吃水果速度無人能敵。

中段人比較少補給站容易進，但後段有休閒組匯集，這時候補給站，只能看一看，雖然沒有進補給站，但眼角餘光看到，補給還是很不錯的，且志工很賣力替大家服務，辛苦了。回到終點之後，印成績和領完賽禮都要排隊排很久，還好牛爸早早就跑回來了，可以幫我去領。這次牛爸得到男總9，獎金1000塊，他說:聽說男總1也是1000塊，真開心，這是一場男總9比男總1開心的比賽。賽後餐盒是三個統一麵包，看一下熱量，加起來1000卡，但好餓，還是吃了一個麵包。10點就回到家了，又再去路易莎吃早餐。這破表熱量，我什麼都沒看到...