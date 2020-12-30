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賽事心得／台北馬拉松 我比我想的更有力量

運動筆記 / 大圓

這是一個誤入馬場不可自拔的初馬跑者故事！

一、初馬的奇幻冒險里程

 

前 21k 穩穩地完成後，迎向高架橋上的大逆風，帽子險些被吹走，連肌肉也彈起 mi fa so ( 微微抖動 )；在一邊感受雙腳痠痛與一邊傳來夥伴們的加油聲中，勉強跑完 6k 的環東高架橋。       

挑戰在 27k 後才開始，長達約 13k 的厭世河濱，賽前兩週 LSD 安排的實地演練，讓心底有數，以彩虹橋做分界，兩段式完成任務。       

以上只是心理上的成功，屬於生理上的肉體開始展現出驚人的殺傷力；從右大腿肌外側、臀部和腰部陸續感覺痠痛，是種預感明天起床，一定會鐵腿的痛，還有鞋子浸水、襪子濕透，導致腳底與鞋墊間劇烈磨擦的疼痛感。       

在痠與痛的無止境迴圈中反覆掙扎，直至出河濱回到市區道路，在倒數 2 公里，一種想結束痛苦的迴光返照，以漸速跑的方式，把自己當成藍寶堅尼般全速往北田開，完整完賽！

▲ 告訴自己轉進去就是終點了，加油！

二、求完整的前置作業   

   

跑全馬可不是在開玩笑，別人追求 PB，個人只求完整的無傷完賽；雖然無法百分百完成課表，也不時在訓練過程中叫苦連天，但已竭盡所能地在工作與跑步間拿捏取捨、作出平衡，並做好萬全準備。

▲ 專注在訓練上，全馬可不是開玩笑的！

訓練當下用心投入，專注感受呼吸與心跳的節奏；甚至在結果未達預期時，努力克服挫敗感，讓自己能再次跑起來。

▲ 2020.12.6，臺北馬的鴨頭路線實地演練。

三、E 路有你們，我不孤單     

轉眼間 15 週的訓練，倏忽即逝。賽前一天觀看哲睿教練的全馬路線導覽時，一度焦慮到睡不著。當天與夥伴們一起暖身、信心喊話與互相打氣後，心情才漸漸平穩下來。首先，感謝老天賞賜的好天氣：陰涼溼冷，適合跑步；再來，特別感謝三位相互扶持又相依為命的 E 組夥伴：🏃 穩健配速口說哥：李大哥、🏃‍♀️ 樂觀積極加油姐：玉真姐、🏃 默默穩配輕鬆哥：雞蛋哥。

▲ E 組的夥伴們，感謝有你們相伴。

沒有這群人共跑，大概在河濱大腿肌和腳底板強烈 Say Hi 求關注時，鬥志就會瞬間瓦解。

四、我比我想的更有力量 

   

從 2019 年 3 月誤打誤撞加入儒意運動後悄悄萌生跑全馬的想法，沒想到愈陷愈深、愈玩愈大地挑戰自己的極限，覺得好玩也很瘋狂。       

不管結果如何，年底大拜拜已結束，努力一整年，收穫多過失落，成績只是考評的項目之一，無需太過執著；跑馬的重點在於：練心、自我對話、享受突破自我的過程。       

期盼自己繼續樂在其中，維持運動習慣。對了！據說本人成績已達明年臺北馬的免抽資格 ( 完賽時間：4:25:38 )，大家都替我開心，但拜託先放過我，好好讓我享受當廢物的日子吧！

▲ 熟悉的北田是全馬終點，感動終於完賽！

#儒意運動 #

照片來源：尋寶網、運動筆記 #2020 台北馬拉松TaipeiMarathon

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