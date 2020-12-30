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賽事心得／台北馬拉松 卡了三年終於讓我突破330

運動筆記 / 鄭阿舜

卡了整整三年的全馬PB，加上sub330這個心理關卡，這次總算讓我得償所願地，在今年的台北馬一舉突破了！！

回想當初只是為了一圓鐵人的夢想，就好傻好天真想要以賽代訓的方式，懵懂無知地開啟了自己的跑步里程，還記得2012年在光橋夜跑的初馬，成績是很可怕不要問的6:05:52，非常不可思議地跑了六小時才走回來，那時候完全沒有任何基礎，以及正確跑步觀念的我，毫無懸念的開始不斷反覆受傷，甚至還不打算休息的繼續瞎跑一通，下場就是連走路都有問題的徹底腳殘，而且這一傷就是整整九個月都沒辦法跑步，甚至就連好好走路都有問題，看遍中西醫都不見起色的絕望之中，超級感謝植宜大哥的細心治療，讓我逐漸痊癒的腳好壯壯，終於能夠重新恢復跑步的生活~

(當年根本就是一臉癡肥的大叔樣啊~)

不過在自怨自艾的受傷期間，我也片刻不得閒的不斷大量閱讀，而且還很認真地去參加跑姿調整的課程，就是不想讓自己再次陷入傷痛輪迴的夢魘之中，然而也在同時，我也開始接觸到課表的概念，這才發現，原來跑步還可以這麼有系統的訓練，於是我就這樣土法煉鋼，展開練功打怪的闖關冒險，接下來的每一場賽事，幾乎都能夠很順利的連破PB～

(跑姿調得好，PB沒煩惱~)

接著到2016京都馬3:59:09的驚險sub4，再到2017大阪馬3:34:41，差一點就sub330的功敗垂成，當時自信滿滿的我，原本以為330應該是不成問題的腳到擒來，但萬萬怎麼也沒想到，這看似一帆風順的假象背後，竟是渾然不覺的將要風雲變色，從2018國道馬3:50:49、柏林馬3:57:29、2019靜岡馬4:08:57，連續幾次的挑戰失敗，也漸漸動搖了我志在必得的理所當然，過程之中也不斷地改變訓練方式，但每一次卻都是灰頭土臉的鎩羽而歸，心裡越是著急地想要達標，成績卻是一次比一次還要爛，此時的信心，幾乎已經是瀕臨徹底的崩潰～

就在我萬念俱灰的開始認為，或許這大概就已經是我的極限了吧？但又不太想面對的大搞自閉時，在我心目中有如怪物般存在的Mei神跟我說，心魔不倒成績不會好，感謝她佛心推薦孤僻的我來到跑者肌地 Runner Sports Training，從去年8月開始，跟著小偉教練一起上課團練，吃著教練爲每個人量身打造的課表，就這樣默默持續地跑著跑著，竟然慢慢可以跑出，之前一直過不了的瓶頸，雖然去年11月神戶馬3:54:44的表現，只能勉強算是差強人意，但總算是止跌回升的看到曙光，終於到了今年的渣打半馬1:39:44，首度在賽事裡成功破百，接著在長榮半馬1:36:42又再破PB，失去很久的信心，這才漸漸找了回來～

(觀霧移地訓練，生涯成就解鎖~)

儘管如此，在台北馬即將到來的前夕，心情還是十分忐忑不安，很怕悲劇又再度重演，非常感謝認真又專業的小偉教練，還特地為每個賽事班的學生，根據課表的訓練成效，在賽前一對一的策略指導，教練給我的建議就是：「30K之前，要盡量省力的跑，跑出漂亮的配速，補給的時機也要重新調整」，就在與教練信心加持的深度對話後，就像打了一劑強心針，內心也跟著踏實許多～ 

到了賽事當天，天氣偏冷時有雨，雖不理想但還能接受，一起跑就照著教練開的4:55的配速前進，因為是從C區出發，前幾K擁擠人潮的窒礙難行，讓我覺得有點小小擔心，起跑速度會不會太過保守，前面抓的秒數不夠後面掉，但心裡始終還是相信教練的專業判斷，就不斷壓抑自己想要衝出去的複雜情緒，試圖控制住節奏，讓速度穩下來，除了在環東高架頂著淒風慘雨，一度使我感到相當厭世之外，在30K之前的整體表現，還算四平八穩的相當平順～ 

過了30K之後，以往讓我提心吊膽的大掉速，居然沒有在此時出現，反而還能稍微的緩緩加速，一直到35K時，這才開始感到些許吃力，我知道考驗終於要來了，頂著體力下滑的莫名壓力，硬是讓速度死撐在5:00左右，這裡要特別感謝Boss健身工作室的昱志教練，長期以來總是為我特別安排，針對跑步所做的肌耐力訓練，就在這個時候發揮了成效，雖然身體很累，雙手早已不知道甩到哪了，但核心還是很給力的有hold住，並且穩定維持住速度，總算來到了40K，算算時間330應該是沒問題了，心情也才越來越更加篤定，就在跨越終點的那一刻，心中除了喜悅之外，更有著難以言喻的無比感動，我知道這次我終於辦到了！

最後，我更要特別感謝我自己，即使經過這麼多次的失敗打擊，依然不肯放棄的堅持到底，我相信突破330這個關卡，絕對不會是就此滿足的最後結果，而是那過程中努力不懈的美好曾經，不管接下來自己還能跑到什麼程度，那顆熱愛跑步的心，一定會繼續徹底燃燒，或許放棄的理由可以很多，但是堅持的態度只有一種，跑就對了！ 

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