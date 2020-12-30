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精華影輯／台北馬拉松精彩畫面！

運動筆記 / Tom Liao

今年參加了台北馬拉松，不是跑者，是啦啦隊志工^^全程加油吶喊身歷其境，前面跑者的體魄令人佩服，後面跑者的堅持則讓人感動。很榮幸能參與這場盛事，期待台北馬拉松越辦越好，運動健身的風氣更加普遍，讓國際多多感受臺灣的熱情與活力，推進台北馬拉松，邁向金標籤認證。台灣加油 我們明年見！

2020台北馬拉松，精華版，美女啦啦隊，菁英選手，精彩影輯分享

凌晨4點報到集合，分發衣服與加油道具

啦啦隊裝扮各具特色，沿路激勵跑者士氣

5點分組出發到各自負責地點

22.5KM 環東高架橋上，就位完畢

把握時間換好裝吃早餐

男子組全馬冠軍 肯亞的隆亞干塔

女子組全馬冠軍 衣索比亞的維奇

國內男子第一「印帝」周庭印

國內男子第二 褚孟聰

國內男子第三「運筆之友」蔡政軒

國內女子組第一「馬拉松寶貝」曹純玉

國內女子組第二「馬拉松甜心」張芷瑄

台灣加油 !我們明年見 !

啦啦隊

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