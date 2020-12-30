精華影輯／台北馬拉松精彩畫面！

2019去年腳傷未完全好縱使不甘心還是選擇棄賽，休息好身體好再繼續健康開心跑，距離和速度會越來越好，把身體調整在好的狀態再跑，跑自己的速度跟自己比就好。 2020年初寫下對自己的期許 幸

2020-12-30 10:08