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跑步小品／要如何才可以跑步減肥？

運動筆記 / Anyta Tseng
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常常有人私訊我

要如何才可以跑步減肥

一天要跑多少，要跑多久

一星期要跑幾天

要多久才可以瘦10公斤

我50歲了還可以瘦嗎？

跑不動怎麼辦

我一定要吃宵夜哦！

我不能不吃哦！

我媳婦一定會煮

我老公要我一定要吃

總總的問題

其實我真的不是最厲害的，也不是瘦最多的，也不是瘦的好看的美魔女

我也不是跑步瘦的。

說實在的，跑步沒有讓我瘦。

我瘦，是因為我要跑步。

為了跑步，我不能肨

為了跑步，我練深蹲

我了跑步，再冷都要去練

為了跑步，要讓自己維持最佳狀態。

肨肚子，跑起來，生不如死

肨大腿，跑起來，磨擦會痛

肨屁股，無法上坡跑

我想吃零食，但是零食吃了，身體不好，不吃

我想吃澱粉，但是會脹氣，無法跑

我想吃洋芋片，但是會過敏，不吃

蛋糕，麵包，飲料都不吃不喝

是為了跑步，才一路走到這裡的。

很多愛吃的，都忍住，不是怕肨，是為了不讓身體不好

我家的管理員還說，他好幾次來上班，看到我站在85度c前，真的，想吃，我就去看看，這3年，我幾乎沒有花錢買來吃。

同事在辦公室給我的零食，我真的都不吃，硬塞給我的，真的，我都丟掉，不好的東西吃進去，又肨又傷身，我真的都丟了。

如果你沒有目標，只是想減肥，可能很難一路撐下去。

要瘦10公斤，現在想想不難，難的是維持

要瘦20公斤，就真的是有難度，但並非做不到，難的是堅持。

瘦下來不見得更健康，我沒有，但是身體輕盈，真的可以當自己身體的主人很棒，可以想去那，就去那，有時男友找不到車位，要停超遠的，我不怕，可以走過去。跟男友吵架，不怕，我可以自己跑回家，哈哈，真的。

減肥，一定要飲食控制，只想靠運動，基本上只能瘦到一個程度。

2年前，我幸運的抽到太魯閣半馬，練跑第一天就膝蓋水腫(跟本不會跑，跑300就受傷)，整整休息三個月，就是那三個月，嚇到我才痛定思痛瘦14公斤，不會跑沒關係，我可以用走的，但是肨子去走就不妙。

但是要3個月不運動瘦14公斤，想想，我對飲食的強烈控制，我也不會想再這樣瘦了，真的很苦。

不要只看到3個月瘦14公斤，那真的是跟男友吵吵吵，不吃不吃，家庭聚餐不吃，很痛苦的天天900卡的生活。

我雖然偶而也會拍大餐照，但是只有星期六，日的晚餐，大部的時間，我都只有菜+魚+水果。菜+雞胸肉+水果。

不要天真的以為大餐加跑步可以維持，沒有的事。不要以為跑步，或者是運動就可以瘦，背後還有飲食控制才有。

你想瘦，就要拿出毅力。

再說，跟那些重訓+跑步+游泳什麼都做的比，我已經算是很不認真的。

那種全身肌肉。線條美的美女比，那個付出的努力更是多到無法想像。

這是我的午餐，加芭樂，我大部分都是這樣，加酸黃瓜跟橄欖是因為我都不加鹽，我吃的都不調味。

現在我這樣吃，不只是為了維持，是這幾年下來，我已經把口味變淡了，當你的飲食跟生活習慣養成後，你就不用再怕肨了。

補充一下，我為何挑跑步的原因

我過去在健身房3年，但是後來只剩下去洗澡，尤其到後來，我不喜歡專門出門要去運動，我也不喜歡在一群人中，顯得自己很笨的樣子，所以也不喜歡去上課。所以沒有瘦到。

我也在游泳池會員8年，游泳真的可以瘦，但是就是因為游泳很好瘦，尤其是冬天跳下去，我過去就是一個小時可以游到2400k, 游泳有一個好處，就是胖還是全身是均勻的，但是也因為這樣，我的食量在那養大的，後來也是我覺得太累了，下班去那都直接在spa睡覺，也變成睡覺了，哈哈，而且我8年的歲月的晚上都耗在那，我不想再去。

跑步對我說來就是我一下樓就可以跑了，一天24小時任何時間我都可以去跑或是走走，下雨也可以穿阿拖用走的，巨蟹的不喜歡出門不喜歡跟著一群人，所以我選我可以做的更適合我個性的。

重點就是挑一個你做得到的，你可以一直做下去的運動

毅力，決心，拿出來，祝大家成功

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