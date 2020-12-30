賽事心得／台北馬拉松 半馬大突破跑出2:32:47

2019去年腳傷未完全好縱使不甘心還是選擇棄賽，休息好身體好再繼續健康開心跑，距離和速度會越來越好，把身體調整在好的狀態再跑，跑自己的速度跟自己比就好。

2020年初寫下對自己的期許

幸運地正取中籤，跟著跑團教練和同學夥伴一起訓練，為期三個月半的跑課表的日子。11月工作生活一團亂，上班上課跑步團練身心疲累，好幾次問自己為什麼要把自己搞得這麼累? 又看著跑團的大家仍認真努力著，自己也從9月堅持到11月了，以強大意志力撐住俱疲的身心，謝謝曙光的教練前輩突破號夥伴們。

2020.12.20 臺北馬拉松比賽當日

>出發前光頭教練給的比賽配速7:15-7:00 視身體狀況

清晨5點多抵達到會場，附近場勘後就去集合點暖熱身，(謝謝所有工作人員的協辦。)起跑前就發現跑錶剩不到50%電，偏偏出門也沒戴跑錶充電線也只能電多少就紀錄多少了。

起跑-> 5公里

半馬7:00起跑，半馬參賽人次爆多，剛好分在最後一組D區，眼看大會時間一分一秒過去仍卡在起點還沒跑出去，覺得不行，於是默默找空隙往前飄移。7:11 按錶過晶片匝道出發，滿滿的人群聚集根本沒空間可以衝，剛好可以穩定配速，穩穩跑了5Km過第一個水站才丟口罩和雨衣，擠進補給站喝杯運動飲料再擠出來繼續跑。

6公里->10公里

不少人直接停下來和總統府自拍，謝謝自己狠下心不戴手機上場，減少為了拍照停留的時間，沒手機的我只能羨慕跑過。此時跑錶震動提醒電力剩10%，心想至少撐到我跑到10Km，第8、9Km身體有明顯感到疲累，配速慢到7:30，調整呼吸和步調把配速拉回7:10讓身體感受記住配速，經過第三個補給站剛好10Km，按錶關紀錄還剩1%看時間聽音樂。

11公里->15公里

沒有跑錶配速可以看，頓時是有點小慌，反正跑起來就對了，終於跑上第一座橋中山橋，不得不說人真的好多，只能找空隙空間跑，跑下橋經過忠烈祠一路上是熱情的加油歡呼鼓掌。左腳大拇指開始出現疼痛，一陣陣毛毛雨加上踩跑過積水處，可能是濕透的鞋子加上跑步摩擦長水泡了還能忍就繼續跑，脖子左肩膀出現酸緊不適，瞄看周邊有沒有醫護在噴撒隆巴斯，不是跑超過就是太多人在排隊等候了，只好先撐住繼續跑。

16公里-> 終點

藍芽耳機音樂突然停了，跑錶黑屏，完全沒電，沒有音樂沒有時間，最後看到時間是08:59，能依靠的只剩場邊距離牌板和賽前寫在手心上幾公里處的補給水站。跑在賽道靠近左側處，瞄看到賽道右側有人在噴撒隆巴斯而且沒人排隊，一心想去跑去右側，忘了要注意後方就直接切跑道「欸！小心 ！」還好後方跑者來得及煞車非常不好意思的趕緊跑去右側找醫護人員「哪邊最不舒服？」「肩膀！」

舒緩不適後開始找人跟車，跟一段後進水站又跟丟，之後就還是自己跑，雙腳大腿出現酸硬的狀況，拍拍大腿放鬆拜託別抽筋，終於跑上第二座橋麥帥二橋，跑下橋後有些心急想知道幾分了，跑過20km最後的補給水站，問喊站在場邊加油的路人。「請問幾點了？」「40分！」轉彎跑進南京東路五段，望遠前方沒看見終點拱門，最後是聽到場邊喊「最後200公尺了！衝了！」終於看見富邦銀行前半拱門的終點站，邁開步伐小加速在跑進終點站前不敢置信的瞄看到大會時間是2開頭!!!開心感動的衝跑過終點完賽，累喘虛脫飆淚滿滿感動自己真的做到了!!!

領完賽禮&衣包袋

跑完沿著引導往前領完賽獎牌和完賽禮，再找衣包車在哪，走一大段路才走到32車，邊走邊自喃自語的碎念著:「也太遠了吧！下次編號編前面點啦！」工作人員看我眼神死苦笑說:「辛苦了還多走一公里恭喜完賽！」

三個月半訓練x完賽心得

去年2019，滿滿參賽以致舊傷一直沒有完全好，再強行去跑腳真的會壞，今年2020不敢再亂報比賽，目標放在12月台北馬半馬，心態上放下想證明什麼的執著凡事不急慢慢來，上半年好好休息療傷，維持健康開心跑步狀態，週二DHRC初階肌力，週四DHRC中階跑步，閒暇之餘爬山健行運動。

下半年，大膽報名加入Akebono曙光跑團，慶幸的是每週課表沒有超出我所能負荷的量，在每次能如期完成課表之中大大增加信心正向激勵更認真地去跑步訓練，謝謝突破號鄭豪教練光頭總教練跑團教練前輩們，好好認真努力一定會被看見，謝謝訓練再累工作生活再亂也一路熬過來的自己，謝謝所有關心給予我加油鼓勵力量的大家，這段日子的疲累與辛苦都值得了。

跑步是件值得被記錄的一件事，手寫記錄三個月半一百多天跑步訓練。

感動開心在終點站遇見更強的自己 相信0與1的距離是遇見那個持續進步的自己的跑者把別人貼的標籤撕掉，黏上自己想要的。改變是為了找出那個自信的自己。

2016/3:19:26 > 2018/3:05:10> 2020/2:32:47

人生第三場刷新個人PB破3的臺北馬拉松半馬

文章撰寫/2020.12.20-2020.12.21 Jenny Liao

重新排版整理/2020.12.29 Jenny Liao