賽事心得／台北馬拉松 我在台北跑步、我光榮！

自從2013年參加臺北馬拉松以來，

也聽聞了這麼多年的喇叭聲、偶爾的叫罵，

終於，盼到了一場讓跑者感受到光榮感的ending--

臺北田徑場的尊榮終點線。

也為2020的賽季，畫下完美的休止符。

【2020 臺北馬拉松】

賽事日期：2020.12.20

賽事距離：42.195KM

晶片成績：3:46:25

賽事路線：市民廣場＞仁愛路＞中山南路＞信義路>杭州南路>愛國東路>愛國西路>中華路一段>北門廣場>忠孝西路>重慶南路>凱達格蘭大道>中山南路>中山北路＞中山橋＞北安路＞明水路＞樂群一路＞堤頂大道>環東高架>下經貿一路匝道>經貿一路>港東街>1號經貿疏散門>南湖左岸河濱公園>成美左岸河濱公園>觀山河濱公園>迎風河濱公園>觀山河濱公園＞右轉基6塔悠疏散門＞左轉塔悠路>右轉健康路＞三民路>南京東路>臺北市立田徑場

對賽事始終不太上心，早早聽聞今年臺北馬改了路線，

但直至賽前一天，才抱佛腳瞭解完整的路線，

原來新增了大逆風的環東大道，以及平時常練跑的河濱路線，當然，

揪甘心的就屬南京東路最後一個彎，

直驅臺北田徑場的終點拱門。

是認真不間斷重訓後的第一場全馬。

早就盤算著，既沒有吃課表，沒想要拚成績，也不打算跟車，

就來感受一下重訓前後的差別吧!

只給自己一個最最低標，

突破今年初的渣打馬成績即可，約莫是3:49來著。

15度，微雨。馬拉松的絕佳好日子。

太過合適的溫度，努力壓著想要持續加速的心，儘管揚長而去的選手絡繹不絕，

這天氣著實太適合跑步，前半場不免偶爾跑出4分多速。

30K後的終局之戰，竟沒有過去比賽時的疲態與蹣跚，

果真重訓與適當的休息是必須的，

最終較年初快了3分鐘完賽。

2020，2場全馬、2場半馬，創下近年來最單薄的紀錄；

卻也慢慢接受了臉書動態牆上，週末每每被跑馬訊息塞滿的精彩，

替每個臺北馬破PB的朋友開心，

雖然偶爾也會內心比較而暗自傷神，

但知道自己還是在持續運動的路上，

用自己的步伐，以自己設定的目標；

且賽事結束後未見不良於行或腰酸背痛，更瞭解自己身體需要何種練習，

是2020年最大的收穫。

只是，很快下一個目標又即將來到。

2021的渣打馬拉松，

持平常心，再與自己驗收!!

https://pinkbee35.blogspot.com/2020/12/2020.html (網誌圖文版)