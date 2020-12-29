賽事心得／晨曦麥香馬拉松 第二馬就進步88分鐘！

花了13個月，跑了兩大週期全馬課表，這一定不是一般人可做得到的，除非是像超級喜歡跑步的我

2019/11~2020/03 帝芬尼訓練營 ，為了去日本名古屋，結果泡湯了

2020/04~2020/08 自己亂亂跑/爬山/騎車，6月還斷了手，休養1個月

2020/07/28 這樣子不行，再這樣子下去，年底的全馬要怎麼跑?

於是我從RQ ..開始物色教練，想要換換不同口味的，不能太貴，也不能是「用過的」嘿嘿嘿

找到「魏君帆」從沒接觸過，只有在一次跑堂上下坡課程中見過一次，感覺應該還行

我..... 真的想了很久，才決定找你. 而且手剛斷不久，我的膝蓋有舊傷，一直沒好哦

聊一下近況後。。。。。。。。

帆:好，那我們就試看看吧！~ (這一句話很特別，試試看是什麼意思啦)

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就這樣子過了一個月，教練都沒連絡我，心中想著，算了，沒連絡，我再想想方案，拿舊的課表出來練

噹~噹~噹~

帆:九月了我們要開始了哦 ，頓時有驚嚇一跳，原來教練有記得這一件事，只是時機未到

於是我要開始依表操課的課表，每天早起，前面暖身不可少，落落長的課表開始了

跑前的SOP 記得依照課表操作內容進行訓練： 1.熱身 關節操 2.啟動（弓步+弓步旋轉） 3.彈跳（每個30秒後往前跑一小段，每個動作2次） 4.緩跑10分鐘 5. 100m速度跑*3~4趟(當天間歇速度或400m間歇的速度) 6.主課表 7.收操慢跑 5分鐘→ 100m速度跑*2~3趟(當天間歇速度或400m間歇的速度) → 伸展+3D呼吸 ▲再次提醒不超速：第⼀趟刻意放慢不超速：最後⼀趟不要加速不超速：寧慢勿快

第一期 基礎期

仔細研究，其實四週都是跑一樣的內容，趟數不一樣而已，跟之前訓練的方式完全不一樣

我們真的太久沒做關節操+熱身+彈跳，所以前置作業就要半小時，其實很不適應

但第二週、第三週後，就習慣這步調，第四週完全適應時，就要結束了

要跑多快呢？就是依規定來跑就行，太快會被念，太慢反而沒關係，其實這配速對我來說很簡單的

所以我要學的是速度中要放輕鬆~呼吸順~整個要很輕鬆跑完

周四的肌力，我們都是中午執行，其實也沒很難咧，心中質疑，這樣子肌力有幫助嗎？

第二期 進展期

周四是大魔王，會跑到要往生， 只能跟自己說，一個一個吃完，就沒事了

整個周期10K測驗是我最痛的一次課表，平常跑的不錯，測驗就是會失常，大崩潰

跑力是一樣的配速，要用更輕鬆的体感...所以開始超速，太簡單的速度了

第三期 超級進化期

第一眼看到課表時，真的是大崩潰，還沒跑前，就是先Down..這是什麼課表呀

周五/周日，都一定超過20K.. 10K就是家常菜，突然世界都要變了

算了，就是一餐一餐吃，不然怎麼辦?

其實我最喜歡跑間歇課表，喘一下就可休息，沒什麼

面對這一種長課表，周五早上要先請一小時的假，好好吃完它

(這時小劇場開始了，跑友都跑8分速，還能聊天，而且只要半小時，我們還要吃上六趟，嗚嗚)

無論多麼難的課表，其實~~花錢的都會用心吃完啦，跑完的爽度是無人能体會的

周日的800m+2K+8K+10K，路線就是潭雅神，不熱又熟悉，有一次剩8K，真的跑不動了，腳痛

勇敢棄課表，走回來 ......真的，不舒服就不用吃完啦，就是要任性一點棄課表 (教練也是哦)

人車接力賽的那一周，腳很痛，被停跑三天，積極修複+泡腳，沒想到我跑了4棒，總計37K，不可思議

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四個月的週期的日子過的真的很快，每天跑步/睡覺/工作 三件事是最重要的!!

中間也改變早餐的吃法，很快瘦了要3KG...褲子一拉就上來了，好有成就感咧

最後一星期準備周還能幹麻呢?

1.泡腳 2.熱敷 3.找小梁教練修理 4.每天都要開心 5.期待教練的秘密武器

宣宣剛跑完台北馬，分享430 的方法，我有仔細看了三次，劇本都背起來

1.改吸兩次吐一次(騎機車我就開始練習，多認真呀)

2.手不要拉太高往後拉一點(這一招超好用，更不累，速度會變快，但常常又會忘記)

3.想一些好玩的事情(最近沒看劇，沒什麼好玩的，剛好前一天中途一支鳥，滿腦子都是鳥的事)

4.還有觀察路人在幹嘛(都沒看到帥哥，只看到跑姿要崩壞的人一堆)

5.補給要吃夠，過水只拿水不停(前20K..水站拿了就跑，補給吃有夠多，完全沒2到)

6.跑前一天喝了鎂淨晶，當天也喝一包(我也喝了，但教練說不能吃過沒吃的東西，NG +1)

7.不要想剩多少距離，只要看配速穩穩的就行

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跑前一天要幹麻呢？要開心，忘了工作的煩惱，看劇看電視，看娛百狼人殺笑一笑

早上真的很謝謝小梁教練特地出來幫我貼上肌貼，還一直想要穿護膝/腳套/肌貼

教練說肌貼就好，聽你的~~超酷的。很小心不要用壞掉，家中的鳥一直要來咬我

中午去接一隻「中途」的鳥回來暫時收養中，於是下午忙著互動 .......

五點就吃完晚餐，我實在好想好想吃甜點，沒吃的話，就不會開心

沒鬆餅、也沒有紅豆餅... 最後買了擠滿奶油的泡伏+ 北海道蛋糕，吃下肚後，更開心了

教練說，今天要滾+伸展1H,好吧，反正也沒事就遵命行事

之後洗香香，準備睡覺了 ~~ 八點半就寢

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3:40起床，教練說喝500C的水，喝完，也是大不出來呀，早餐也來不及吃，趕快整裝，要出去玩囉

路上吃一包平常吃的威德的IN一包，應該不會2了吧~~ 真的超怕2到的

碧蘭真的很愛我~特地做卡片，從跑堂教練->湯哥->老王教練->登登->小梁教練，每一個我都接觸過

還有我們四朵花的好姊妹，我要很開心去玩玩，中午等我吃飯嘿.....

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帆帆教練前一天有給我們秘技，我熟讀著秘技 ✅ 全馬：0~10公里：暖機，比預計配速再輕鬆一點。10~20公里： 這時應該要覺得舒服，可視狀況稍微加速。20~30公里： 視體力狀況更積極或是維持。30~35公里： 保持穩定，比賽才剛到「中點」 。35~42公里： 盡力維持速度，此時須動用意志力 ✅ 起跑前等待時，心中將補給策略與配速模式再模擬一遍。 1~20 要慢慢的，但真的不自覺就又快，一直在壓低速度，其實有一點卡

20K..就是想像成，要開始LSD課表囉。練了N次的20K..沒什麼，可以開始放心的跑

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落落長的5H能幹麻呢？

教練說每2K檢視一下自己的身体那邊酸，酸的地方就要放鬆

我完全沒有酸，也來試著眼精張最大，再用力閉一下，眉毛也可玩、肩膀也可，後來覺得這遊戲太無聊了

因全程沒感覺到酸呀，可見BCAA是良品 ....

遇到下坡來飛高高，雙手打開飛~~想像是小鳥一樣飛下去，好玩多了~~

這一招在教練帶我們跑山時有教過，極極極棒棒的

上坡開始小小碎步，步頻拉快，其實上坡也沒多抖，沒什麼意思~~

總之五小時，就是不停遇到水站，要熱開衝了，又是水站，就再喝半杯，水跟運動飲料輪著喝

還要記住上一關是喝水還是運動飲料，上一關的補給是前面拿 (鹽錠+BCAA)，還是後面拿(能量膠)...

幾乎沒放空過，因要記一點事情，還要想手拉的會不會太高，該換嘴巴吐氣了(平常都是鼻吸鼻吐)

5H也真的一下子就過去了~~

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35K開始想吐，吐了一次 ~ 36K..肚子好痛，還好是熟悉的潭雅神，可以進去拉屎一下，還好也真的是狂拉，一下子就解決了，出來可繼續跑跑，沒想到一會兒又想吐，好吧，先吐完再說，將之前喝的、吃的，在路邊全吐光，確定吐完再繼續跑，這時是我第一次看錶的時間~~剩不到7K..才過4H..無論怎麼慢也可破5, 於是我啟動跑走跑走，如果跑太快，那下一次進步的空間更少，沒動力下一場，如果能在4:59進場，這個數字我喜歡!算穩穩一定不用太快~~好好想通這四個月來每天辛苦早起跑課表，剩下7K可以玩了，時間能停止一下更好，還想到終點前要不要抽筋一下，這樣子有機會爬進終點(內心劇開始演起來)，可惜，這一次完全沒抽筋

中間有一小段是不是所謂的撞牆期，腳怎麼都拉不高，也不想跑，想賴著不動，但想說既然不想跑，就改由原地上拉就好，慢慢原地上拉，拉久了就跑起來了，怪神奇的啦。

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開始算計可跑800走200，或是走更多，別人在拚命的跑，我還在走，路人說「加油」 ~哦，好

離終點剩不到1K..還有時間咧，可再走一下 ~~ 看到帆帆教練在路邊，嚇到我了，靠，趕快跑起來

於是在04:56:29.86 進場~~ 比我預計快2分鐘，啦~~啦~~啦，很爽，破5耶，這是我作夢也想不到的

教練說青菜拉拉A..一定能破5，看破多少而已，但我一直覺得這是安慰的話，完全不相信

總之，第二馬，13個月，破5H，進步88分鐘

如果有人問跑全馬難不難呢？

真的不難，難的是跑課表的心境調適，還有要很開心面對課表，才會跑的好

我來推薦帆帆 (魏君帆)教練

女生，很懂女生的痛，可以商量，可以偶爾任性

1.教練，假日要出去玩，可以不跑課表嗎 ==>可以

2.教練，下雨好冷，可以不跑嗎==>可以

3.教練，課表10K，可以只跑5K嗎==>可以

4.教練，明天不要做肌力，可以改瑜咖嗎==>可以

5.教練，100M不要跑可以嗎?==>可以

6.教練，腳痛咧==>停跑三天

7.教練，跑太快了==>是不是生理期剛過

總之~~教練很好商量，很懂女生，很好笑，有一點三八，讓人完全沒壓力, 親和力100分

每天都要寫跑步日誌，教練的回應也都讓人充滿信心

「有進步哦」，「第三趟跑的很好」，「多泡腳」短短幾句就讓人感到溫暖到極點

謝謝教練帶著我四個月，讓我練課表很開心，速度沒極快，受傷機率少很多，也很適應輕鬆的跑法

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今天的全馬咖~大家要加油~~

後面背著名古屋的號碼牌，一起跑這一場全馬吧

開心到飛起來，這算是「微笑進終點」...

一起訓練的伙伴出來囉~不知是誰陪誰練全馬，總之，初馬的你也很棒

我們的教練更是棒棒棒

我的好姊妹們久等了，沒讓妳們失望，我安全回來了

謝謝劉大教練給我兩條BCAA..派上用場，完全沒腳酸+抽筋，回來時，也幫我按摩舒緩

跑步就是這樣子，跑完什麼苦都不算什麼了，在終點遇見更好的自己

大補給，餓扁了，要大口吃肉吃肉吃肉

後續:明年的全馬，我一定要再找帆帆，不用破430... 目標440就行，一年進步10分鐘好嗎?