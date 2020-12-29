賽事心得／台北馬拉松 第四次跑進310內

有找到我嗎？ (攝影：林明德)

2020年，如年初時所預期，COVID-19 新冠肺炎疫情不減反升，在全球各地造成極嚴重的災害，各國的馬拉松賽事也都紛紛停辦或改為線上馬的變通形式，讓已經報名繳費、或如波士頓馬拉松這樣有參賽資格審查，且已經達標的其他國家選手仍能在自己的國家完成賽事，並取得完賽資格。

自2019年底參加台北馬拉松，以爆掉的03:25:08成績完賽，無緣遇到更好的自己後，2020年開始都是以超馬賽為主，訓練也是以累積跑量、穩定速度等超馬目標的方式來訓練，陸續在一月的鎮西堡100K超馬賽跑出還不錯的成績、二月的台北超馬24HR賽更跑出破個人四項PB的大四喜成績，24HR成績也首次超過國家級選手200公里的標準，以212.82公里的成績獲得第五名。原本五月預計參加在日本舉行的「富士五湖118公里超馬賽」，因為疫情關係，大會決定停辦比賽，讓我白花了近七千元的報名費，僅獲得一條大浴巾與一件北臉的紀念T，接著天氣轉熱的幾個月就沒有參加任何賽事，只是每天仍出門跑跑步，沒有任何課表，只是讓身體不要忘記跑步的感覺而已。

一直到10月開始，2020台北馬拉松前三個月，才開始慢慢將速度練回來，從5分速的閒散速度慢慢累進到4分速內，每周進行一次共10次的21公里半馬測試，從一開始的95分鐘，進步到不補給不喝水以86分鐘完成半馬，雖然朋友們都覺得我破三沒有問題，但其實我心中是很忐忑的，畢竟近一年沒有跑標馬賽，平常訓練也都是以超馬目標為訓練基準，自己最清楚自己的狀況，擔心跑不出速度、擔心臨時要上廁所、擔心肌耐力無法撐完42公里、擔心爆得很慘，反正就是對這場賽事有很多的想像與壓力。一直到收到號碼布、有確實要參賽的真實感後，突然轉念，何不給自己一場沒有壓力的比賽，專心在比賽當下每一分每一秒的狀況即可，遇到問題再想辦法解決，不去預想那些還沒來的狀況。有了這樣海闊天空的想法後，決定將這次的目標定在310這個比較有把握達到的目標，幸運的話，可能可以打破2014年萬金石馬拉松創下的PB (03:05:56)，這樣2020年就能以連破多項PB做個漂亮的完結。

賽前不能免俗地到NIKE旗艦店求一張Sub3的配速表

順便免費做一條可以寫下跑者宣言的客製化毛巾

賽前

連續下好幾個禮拜的雨，加上溫度漸降，只要雨勢不要太大，其實是很舒服的跑步天候。賽前幾天測試多種不同穿搭在這樣溫度和雨勢下，身體跑動的舒暢性，最後決定以這樣的裝備應戰。

氣溫15-17度，降雨機率80%，就以這樣的裝備外加拋棄式雨衣應戰

女兒們臨時為我加持的戰鞋

出門前，門上掛著女兒的加油板

前一晚充足睡眠是比賽時很必須的，睡前吃一顆安眠藥後，九點就跟家人道晚安。清晨四點起床，輕手輕腳地吃早餐上廁所後，頂著小雨散步到兩公里外的台北市政府起跑點。

我以去年低空飛過免抽籤門檻的03:25:08成績，分配到B區出發，因應疫情的關係，選手在進入分區等待時，都必須戴著口罩。在會場換完衣服寄物後，開跑前40分鐘到B區起跑線等待，擠到離A區很接近的位置，爭取一些開跑後通過起點的時間。

0-10km／00:42:08(晶片時間)

開跑後，手插口袋正在收口罩

身穿拋棄式雨衣在B區等候時，與有SUB3實力的超馬高手康庭瑞醫師邊聊天邊等起跑，等著等著，我們兩看看天空，雖然下著小小雨，但估計應該不需要穿著雨衣，於是兩人一同脫下雨衣紮在身後。清晨六點半，下著小雨氣溫15度左右，很舒服的溫度，柯文哲市長鳴槍起跑，菁英跑者與A區跑者率先衝出，我以8秒的時間通過起跑點。

作為台灣第一個IAAF銅標籤認證的市區馬拉松，今年的路線做了大幅度調整，起點同樣是台北市政府，但終點改為臺北田徑場，其中更優化以往為人詬病的河道馬路線，減少複雜性與難度，讓跑者經過更多的台北市區地景，主辦單位的壓力可想而知，這也同時考驗台北市政府的執行力與台北市民的接受度。雖然實際執行時仍有一些問題與雜音，不過台北市政府在疫情期間，以前所未有的覺悟，舉辦全球少數順利進行的馬拉松賽，並且貫徹執行這項邁進金牌賽事的艱辛過程，仍值得熱烈鼓掌！

2020台北馬拉松新路線

一開始我打定主意跟著官方的SUB3配速列車，以每公里4.2分鐘的速度穩定前進，避免自己犯下前段速度暴衝的老毛病。果然跟著列車跑，不需要多去思考速度的快慢，只要穩穩地跟著列車的速度與腳步，就可以將速度壓得很穩定。列車長們在通過水站時會適時提醒，不需要補水的靠左、將右邊讓出給需要補水的選手，萬一有人沒有補到水，列車有補水的跑友，也會在行進中多拿一兩杯水，轉遞給來不及補給的選手；遇到風勢較大時，也會輪流出來擋風，充分發揮為SUB3的共同目標而合作的群體力量。

第一個10公里就穩定地在42:08完成，沒有暴衝也沒有忽快忽慢。

隱身在SUB3列車中

SUB3列車聲勢浩大

輪流破風

10-20km／01:23:57(晶片時間)

繞過台北市西區，轉往台北車站，這是我小時候居住的生活圈，跑起來格外親切。接到中山北路後，延續往年台北馬或渣打馬的路線，通過第一個中山橋的小上坡，繼續往北行。身處在SUB3列車集團中，跑起來完全不覺得辛苦，10公里後邊跑邊檢視身體狀況，沒有想上廁所、沒有側腹痛、雙腳也能夠放鬆地依呼吸節奏往前邁進，狀況非常好，第一次感受到跟車的好處。

市立美術館前

轉往圓山中山橋的全馬第一個上坡

到達15公里的忠烈祠，「江湖跑堂」加油團如往年一樣在此為跑者們加油。過沒多遠，進到大直時，又看到「森林跑站」龐大的加油團，闆娘宜玫、小夫、趙哥、戴著眼鏡讓我認不出來的瑪麗蓮，揮舞著加油棒，大叫「小賴加油」，我也開心地與他們揮揮手，謝謝加油。

感謝「森林跑站」闆娘宜玫美拍，把我拍帥了~

感謝「森林跑站」小夫的拍攝

17公里左右的明水路上，我在SUB3列車前方大約50公尺的距離獨跑，前方看到一起出發的小康醫師慢下速度，經過他身邊時，我問他狀況如何，他說有點爆掉，這次要進SUB3有點困難，互相加油後，繼續往前。

SUB3列車緊跟在後，頗有領跑員的氣勢

小康醫師在前

到了19公里左右，前方看到最速治療師林世奇，以輕鬆的步伐，好整以暇地用Osmo Pocket運動攝影機，邊訪問跑友邊攝影，並且還能維持每公里4.2分鐘的速度。我上前打聲招呼，他也順便訪問了一段，然後我繼續往前，他以較慢的速度前進，繼續訪問後面的跑者，但沒多久就又追上來，讓人不禁覺得年輕真好，真厲害。

世奇的訪問

第二個10公里在談笑間，竟然比第一個10公里速度快，僅花了41:49即完成。

20-30km／02:06:39(晶片時間)

21公里半程馬拉松的時間僅花了01:28:54，順利跑進90分鐘內，並且將速度控制得很穩當，SUB3列車仍維持在我後方約50公尺處，這時對破PB是極具信心的。

之前研究過路線，知道過了21公里後，就來到全馬的第二個上坡，也是大魔王上坡─環東大道。將步頻加快、步輻變小，沒有停下來用走的，直接就上去。

高架橋上的測風並沒有原先預期的強勁，雖然每公里的速度慢了近10秒，不過保持穩定的呼吸與步伐，心情愉悅地哼著歌，身體也沒有出任何問題，SUB3列車這時大約在我後方150公尺處。

26公里左右下環東大道，趁著下坡大家小心謹慎時，我加快速度趁勢再刷過幾位跑者，接著經過南港展覽館後，出水們進入經典的河濱路段。第三段10公里上坡下坡間，也維持了42:42完成，相當不錯。

30-40km／02:57:20(晶片時間)

如以前常說的「擊潰自己永遠是自己的意志」，不論身體狀況好或壞，如果心先放棄了，整個人就會像洩了氣的皮球一樣鬆懈下來。30公里彷彿是一個開關，在通過30公里水站時，停下來取了一杯水喝，走兩步再取一杯，檢視身體狀況，雙腳沒問題、腸胃沒問題、呼吸節奏順暢、筋骨也沒痠痛，但身體就好像關機一般，不想再加速度跑了，就這樣走了一段路，覺得有些發涼，才又提起腳步，這時速度已慢到每公里4:45。事後想想，怎麼也想不透當時怎會有這樣的狀況，也不是「這場就放掉吧！」「好累，不要在拚了」的負面情緒，就只是雲淡風輕地單純不想加速了。

看起來雖然有認真跑，但其實速度很慢

走著走著，原本在我後方不知多遠的SUB3列車駛過我身邊，列車長經過我身邊時，還貼心地喊了聲「加油」，我回了「加油」後，就目送列車緩緩開走。

從C區出發的啟芳也追上來，拍了我屁股喊「加油」後，就揚長而去。 接著操山馬的老戰友梁維昌 (刺客阿昌) 也經過身邊，他今天是來破三的，我跟上他的腳步，他說「破三又沒了」，我回「就順順跑完吧」，然後兩人並肩繼續往前跑，也要謝謝他，讓我從走的狀態又回復到跑動，雖然速度僅是比五分速稍快一點點的慢速前進。另一方面，今年高志明大哥自開了一班「315」的配速列車，賽前我已經信誓旦旦告訴他，絕對不要像去年一樣被他的「320」列車輾過，計算一下保持目前的慢速度，保住賽前目標310應該沒有問題，也因為有這樣的想法，結果讓自己雖然有跑起來，但在身體沒有任何狀況下，卻沒有加快速度的意志。

39公里出水門，轉往塔悠路，結束近10公里的河濱路線。第四段10公里花了50:41，正式跌出五分均速。

與刺客阿昌並肩跑

40km-終點／03:07:08(晶片時間)

新的路線改得極為平坦，舒服好跑。一出水門，從塔悠路轉健康路，再轉南京東路直直行就可以抵達新的終點─臺北田徑場內。這次全馬與半馬的分流也做得很好，將半馬終點改在臺北田徑場外的南京東路上，徹底分開兩個不同組的跑者，讓全馬前段班的跑者不需要像往年台北馬或渣打馬一樣，加速快接近終點了，卻還要沿路大喊，請半馬後段班或目中無人橫跨到全馬賽道的跑者讓路，一不小心就高速撞上去，造成雙方危險。

轉進市區

另一邊是半馬組的跑友，分隔開來完全不會相互干擾

進到市區後，馬路兩邊有許多市民或半馬的跑友在為全馬選手大聲加油，離終點已不遠，木已成舟，就調整好情緒、看到鏡頭保持微笑，稍微加速，跟著前方的小錫哥，刷過世奇，他一臉驚訝我怎麼又活起來了。順順往臺北田徑場，突然瞥見HOYO在場邊拿著啤酒大喊「小賴哥加油」，靠上前和他擊掌後，轉進田徑場的PU跑道，通過終點，轉身向賽道深深一鞠躬，感謝馬拉松之神。

接近終點，露出難得的笑容

最終以大會成績03:07:16，晶片成績03:07:08完賽，總名次415名，50-59歲分組第14名，第九度達BQ，第四次跑進310內，雖然沒有破三，也沒有打破放了六年的PB，但最重要的是找回因太久沒有跑全馬，賽前對自己能否順利完賽所缺乏的信心，雖有遺憾與缺失，但至少知道下一次比賽的準備方向，繼續努力，有個這樣的目標，比賽起來才會有趣。

振臂進入終點

感謝趙哥拍的終點影片

終點與小錫哥、世奇合影，我們三人先後進終點

終點與南橫超馬王者西瓜、315列車的高志明大哥合影

成績證明

完跑獎牌