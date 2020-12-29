跑步知識／女性運動內衣要合身 避免跑步時胸部疼痛

大家心目中的女神是誰呢？黑寡婦？神力女超人？貓女？

超級英雄在打擊犯罪時，動作大、身材爆炸、線條佳，緊身衣自然而然就成為了他們的首選。而對於那些女性超級英雄來說，緊身衣還有一個小秘密，就是幫眾SUPER WOMAN 限制住太“活潑”的胸部，以免影響自己打擊壞人時的動作不夠俐落不夠帥！

但是電影畢竟是電影，對於日常愛運動的女同學們，每天穿上一身緊身衣運動可就有點不舒服啦！這時大家需要的，是一套貼身舒適的運動內衣！下面這段話，女同學們要記住咯：

專業研究發現，女性運動中最重要的一環就是選取一個合身、舒適且能很好支撐胸部的運動內衣。不穿運動內衣或者穿戴不合身的運動內衣，都有可能會造成胸部疼痛、下垂、萎縮甚至肌肉撕傷。

所以，大家知道一套合身的運動內衣多重要（超級女英雄為什麼愛緊身衣）了吧！

而作為對身體衝擊最大的運動之一，不只有跑鞋需要運用大量的科技，運動內衣的研發同樣需要開發者對工程學及人體力學的深入研究和應用。不合身的內衣會嚴重影響跑者的運動姿態，並大幅拖慢速度。作為世界四大跑鞋品牌之一，BROOKS 怎麼會忽略女性跑者們這一需求呢！

嚴謹科研

為了給女性打造出她們真正愛穿，且能幫助她們更好運動的運動內衣，BROOKS 與英國樸資茅斯大學乳房健康工作研究組（好長的名字）進行合作，對運動內衣進行生物力學研究，研究人員測試及收集運動過程中乳房位移數值。

測試者的胸圍從 B 罩杯到 E 罩杯不等，相比業界以 B 罩杯作為標準進行測試，小布家的內衣對大胸妹子們都很友好~經過 D 罩杯跑者的測試，JUNO 系列運動內衣能降低高達 76% 的運動位移比率！

細緻總結

當然，除了冷冰冰的資料，研究人員也會與測試跑者們交流試穿時的個人感受。從鬆緊度、包裹度、減震性甚至到美觀度，全方位收集跑者們的回饋，讓資訊更加全面生動。幫助 BROOKS 的研發團隊打造出最適合女性跑者的“盔甲”。

超感面料

同時，BROOKS 獲得了專利的 DRILAYER 系列面料，擁有非常出色的透氣、吸汗、防臭、支撐力強的優勢。由它製成的內衣包裹性強，自由度高；所以，穿起來就是飛一般的自由舒適~

享受跑步帶來的快樂，也不要忘了在運動中保護自己~小布願意做各位女神們的守護者！祝各位女神們節日快樂喲~

本周跑者互動：你覺得哪些女性跑步裝備，還有改進空間？

※ 本文轉載自 BROOKS 於微博刊登之文章。