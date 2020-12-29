賽事心得／台北馬拉松 即使撞牆，也要咬著牙破PB

在臺北馬結束後的一個多禮拜，終於有時間好好地記錄我的第4場馬拉松，很開心我還在這裡，在持續跑步的道路上。

鑑於年初的渣打馬實在太痛苦了，這次PB班開學之前便決定要認真吃課表，絕對不要重蹈覆轍。不過我想大家都知道「理想很豐滿，但現實很骨感」，PB班開始之後的跑量雖然比去年多，但和我的目標還是有著不小的落差。9月116.2公里、10月147.4公里、11月211.9公里、12月157公里(已跑完臺北馬&1次恢復跑)，一如往常地時常週跑量不到全馬…

比起去年的狀況，今年的強度課表吃得較完整，原以為這樣子最後幾公里可以加速(嗯…結果當然是沒有，有的話標題就不會長這樣子了XD)；至於跑馬拉松最需要的耐力(?)，很明顯的不如去年，我想這大概是沒有大威陪跑兼行動補跟播放音樂的緣故(誤)，去年跑了一次32公里、一次30公里，反觀今年賽前只跑了一次30公里(當然還有幾次比半馬還多的距離)

時間快轉到臺北馬的前一天，明知道該肝醣超補，但我就是吃不下啊(囧)，晚餐的拉麵還留了好幾口(這或許是個隱憂…)。以往的賽前高裝檢儀式完全省略，一陣睡意襲來，早早滾上床。

一早起床趕著前往石獅子前與大家合照，結果進不去…眼看著時間一分一秒流逝，只好先去寄物了，幸好寄物途中被我的pacer劍魚哥撿到，看來今天的運氣還不算太差。一邊嗑著邁克仕能量膠當早餐(原本習慣空腹跑步，後來養成長距離之前先吃一包能量膠當早餐)，一邊去找子健教練打招呼。

在跑步這條路上，我最喜歡的教練，沒有之一

【0K~5K】

起跑時的天色有點暗，聽到鳴槍到真正起跑過了很久，被滿滿的人潮推著往前，滿滿的滿滿的滿滿的人，說是大拜拜還真的一點也不為過。熟悉的仁愛路，跑起來還算舒服，唯一的缺點是到處鑽好累，分段時間30:14。

【6K~10K】

中正紀念堂、愛國東西路、中華路、重慶南路、總統府，每一步都跑在熟悉的路段上，公司、上下班、母校，特別有親切感，可能因為太常路過了，這個路段的距離感也特別清晰，明確知道自己在哪裡的感覺真好，分段時間29:55。

【11K~15K】

進的第一個水站大約是在剛過10K，一回頭就發現偷米哥不見了。繼續跑呀跑的，回到幾乎是台北城市馬拉松躲不掉的中山北路(我印象中渣打馬也有這段、長榮馬好像也有?)感覺稍微沒這麼擠了，約12K左右打開第1包邁克仕，不像起跑前可以悠閒地慢慢吞，濃稠的口感在跑步中顯得格外難吃。

原先起跑前穿著第2屆New Balance發的風衣外套，跑到此時身體漸漸熱開，捨不得把風衣外套丟了，只好綁在手上，跑起來很卡，分段時間29:41。

【16K~20K】

12K左右打開的邁克仕，竟然一路吃到不知道是18K還20K才全部吃完，我的注意力完全放在邁克仕甜甜鹹鹹的好難吃，完全不記得自己究竟跑了哪些路段，分段時間29:40。

【21K~25K】

吃完能量膠之後，終於有手可以調整風衣外套的位置了，本來是把它綁在手臂上，但已慢慢感覺到手磨破皮了，只好改掛在腰包上，但跑起來一直晃來晃去好煩啊。一直以來都不太會摩擦到身體肌膚的愛迪達運動內衣不知道是怎麼了，居然也開始調皮了，只能說「防磨膏該擦的不能省啊」

本次賽事最硬的路段大概就是環東高架橋了，風大到無法往前，跑者也是稀稀落落的，找不到人幫忙擋風，清楚感受到自己的速度掉了，但此時倒也不想逆勢而為，就維持體感吧，分段時間30:41。

【26K~30K】

快用完意志力的時候，終於下橋了，慢慢地進到我最喜歡的河濱(嗯，不是我真的喜歡跑河濱，而是我喜歡跑我認得的地方XD)；過了28K打開第2包邁克仕，依舊是難以下嚥的口感，濃稠到我需要咀嚼&配水，但偏偏我吃膠的速度很慢，跟進水站的時間完全對不上啊啊啊啊啊，分段時間30:03。

【31K~35K】

大約過了31K，開始嫌棄手上還剩半包多的邁克仕，明知道跑馬拉松很消耗熱量，應該要努力吃膠，但我怎麼樣都吃不下，一直拿在手上好煩，決定隨手丟掉剩下的半包膠，同時也從劍魚哥那兒獲得半包黑色神膠，Damn，結果還是濃稠到要搭配水啊(失策)。一邊跑在熟悉的路段算著頭上的橋，一邊想著還剩幾公里，劍魚哥緩緩吐出一句「大約再1小時就結束了」，低頭看了一下手錶，就算後段不加速，維持這個速度也可以在413進終點，破PB沒問題(嗯…要是故事這麼美好，我早就打完心得了)，分段時間30:24。

【36K~40K】

有一小段路(約莫是個鴨頭的形狀)是我平常練習時沒跑過的路段(再度失策)，壓力湧現，劍魚哥鼓勵我「再超越60個穿著臺北馬跑衣的人就到終點了」，無奈我很不爭氣...大約超越12個人之後就卡關了；一迴轉到陌生路段後，突然間眼前一黑&天旋地轉，我一度以為我的比賽就這麼結束了…

呃，當然不是XD，我都已經辛苦跑了37.5K，沒有理由現在放棄，就算步兵也要完賽！雖然速度已回不去，但至少心跳跟腿部肌肉都沒問題，還能慢慢跑，大不了頭暈就走一小段。眼看著時間一分一秒流逝，我真的好不甘心嗚嗚嗚，印象最深刻的是出水門後，我居然是「走」過40K感應地墊，分段時間34:44。

【41k~終點(42.195K)】

健康路、三民路、南京東路，一路慢慢跑，本來已經快不行了，想走一小段路再開始跑，沒想到劍魚哥居然說他冷到快抽筋，要棄我而去，我只好死命跑起來。腦袋混沌喪失距離感，不知道終點還有多遠，也一直不確定能不能加速(太早加速會撐不到終點啊啊啊啊啊)，一直到進了北田才敢加速，分段時間14:39。

這次依然忘了跟賽道鞠躬，因為我一過終點直接累癱…

明明就跑超慢，到底有什麼好累的(攤手)

最後的最後

再次感謝對我不離不棄的列車長劍魚哥，我已經忘記有多久沒有自己進水站拿水了，我想得有很多很多好運，才能獲得這種VIP待遇吧。大會成績速報：4小時20分1秒，比上次進步了4分36秒，好可惜差一點點就可以擠進41X，但沒關係就留下空間給未來的企鵝努力吧(未來的企鵝抱歉囉)。

附上大會成績單為這次的臺北馬畫下句點

檢討

1. 邁克仕好難吃，只能賽前取代早餐

2. 應該果斷丟掉風衣外套

3. 記得要擦防磨膏

4. 剩最後1K就可以加速，結果喪失距離感...(主辦單位有沒有考慮最後1公里每100公尺放一個牌子XD)