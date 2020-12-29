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賽事心得／虎尾馬拉松 酒什麼，烤雞都不烤雞了！

運動筆記 / 吳力感

2/27揪團與芳銘、勇哥、還有一名新同學，四人一起南下參加了2020封關馬，號稱地表最強補給的虎馬第三屆全國烤雞馬拉松，大部分報名這場賽事的跑友們，也都是為了豐盛的補給而來的吧。

起跑後從第一個補給站開始，除了基本的水跟運動飲料，補給桌上還有水果跟餅乾，熟食的部分有烤雞、烤鴨、煎餃、油飯，耳邊不時傳來進站跑者的讚嘆聲，見過大風大浪的我們，當然不會在第一站就被這些補給所擊敗，大家先吃點東西墊個胃，五分鐘左右就離站繼續尋找下一站的幸福(米露)。

接下來不記得沿途總共吃了幾個補給站，除了標配的烤雞之外，其他還有烤大豬、滷牛腱、魚蛋香腸、土魠魚酥、花枝丸、炒米粉、大腸蚵仔麵線、味噌湯、煎蛋、燒酒雞、滷鳥蛋、滷豆干、海帶...飲料方面也喝到了汽水、甘蔗汁、洛神花、咖啡，但是，說好的啤酒呢？

當里程來到18K時，忍不住詢問對向折返的跑友，前面補給站有沒有啤酒，聽到“沒有，整路都沒有”的答案猶如晴天霹靂，接著眼前一黑差點軟腳，回想起當年參加第一屆時，金牌台啤玻璃瓶喝八瓶大破自己的啤酒PB，第二屆時雖然改成罐裝啤酒，而且回程各站也都沒啤酒了，但至少前半段還有喝到幾罐，哪知道第三屆這次竟然全程沒有啤酒補給。

(到折返點確定整路都沒啤酒喝)

不看重成績的我們，賽前就說好要吃飽喝滿慢慢跑，這下少了一股動力就更不想跑了，當初報名廣告打那麼大，每天在臉書上輪番轟炸，許多遠地慕名而來的跑(酒)友，原本滿心的期待卻換來滿腹的無奈，大家從希望轉變成失望，沿路抱怨聲此起彼落。

歡樂烤大豬、黃金烤雞、極品烤鴨這些都吃到了，就獨缺那沁涼啤酒，有山珍海味但是沒有啤酒可以配，烤雞都不烤雞了。

(不想努力了，用走的進終點)

今年的主辦單位真的很調皮，賽道上的補給站獨缺台啤，回到會場倒是有零酒精的海尼根無限暢飲，雖然我喝了六瓶，但是很抱歉我無法把它當啤酒看齊，因為那充其量也只能叫做啤酒風味的碳酸飲料而已。

(0酒精只能算碳酸飲料啦)

最後，領完賽便當時，顧攤的志工說葷食都沒了只剩素食便當，另個志工在旁搭腔說，素食的也很好吃啦，裡面有滷蛋有豐富的蛋白質喔...

(素食便當本人)

喂，人家我就想吃肉啊！報名時登記葷食難道是假的嗎?轉念一想，算了啦，啤酒這麼重要的補給都能被消失了，不過區區一個完賽便當有肉變沒肉，去計較這個又有何用！

唬馬全國烤雞馬拉松的補給菜色真的很不錯，但是已連續三年參賽的我，決定明年不再報名了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台啤

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