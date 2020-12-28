路跑心得／2020台北馬拉松 堅持訓練成就完美

［馬拉松歷代女子最快前100名，多威啊，我也好想排進去］

我不會跑一輩子，但我想在跑步的生涯中留下一個紀念也留下一個紀錄。經歷2018渣打馬的失敗經驗後，2019台北馬以3:19再次擠進百傑96(2018渣打馬3:25時坐了一個月的百傑)。成績雖然不差，但總是在邊緣徘徊，果然2020的渣打馬一結束，百傑排名又被踢出門外了。加上疫情的關係，原本規劃的首爾馬也取消，沒有機會再刷新成績的狀況下只能先畫下句號。

我知道...這還不是最好的我，我會一直繼續追求僅僅屬於自己的夢想。

［沒有課表的日子］

今年初賽季結束後訓練告一段落，利用這時間讓自己轉換一下心情，去做一些自己喜歡的事－重訓跟爬山。健身是我日常的一部份，除了維持體態對跑步也有極大的幫助。這段時間訂了一個小目標－完成3座百岳。爬山就跟跑步一樣，一個人聽著自己的呼吸聲，一步步就能到達目的地，享受登頂的喜悅及感動，過程既累又無聊還缺乏娛樂，但卻帶給我沈澱心情的作用，我許多的決定與靈感，都是在這努力與成功的正向循環下產生。

［清晨四點的中小操場］

經歷兩次一個月的吊車尾百傑後，決定目標要放高ㄧ點－3:10，想像著這個困難目標決定之後會有什麼樣的改變，不管最後成功或失敗我都會記得在訓練過程中的那個認真的女人是最美的。

這次的課表決定吃漢森。我不是很懂課表的專業和概念，只知道堆跑量的跑法跟我之前訓練方式完全不一樣，加上自主一週兩次重訓，能不能吃的下..沒十足的把握，但我也不是輕易就舉白旗，只要對訓練上有幫助的都會盡力去嘗試，堅持到底。

為了不讓工作跟其他雜事影響訓練，去年初就將所有的訓練改成晨訓。除了週一休跑之外，每天早上準時四點起床，週二～週六4:40中和國小操場報到，週日5:00福和橋起跑，日復一日風雨無阻沒有間斷過。到了訓練高峰的週期更是卯起來跑的概念，一週還有兩天晚上會加輕鬆跑(一日兩餐)，跑馬人生月跑量創新高-450K！

有次媽媽在中小運動剛好看到我們的間歇團練。她不可置信對我說：「比賽什麼時候？獎金有多少？我給妳，可以不要跑嗎？看妳跑的好喘好可憐快要昏倒了，我會心疼耶，都走火入魔了，拜託妳不要跑成這樣跟男生一樣，身體愛顧啦。」我回我媽：「媽，我不是為獎金跑，是為夢想而跑！只因要去完成一件心中長久以來的夢想。」

中小的日常風景：週二間歇，週四Tempo配速跑 ～ 認真的夥伴們晨練完回家花40分鐘滾桶放鬆+拉筋+冰敷，接著準備一天的飲食，認真運動更要用心對待自己的身體，堅持做到這些比吃飯還重要。午休補個眠+晚上早早躺平讓身體充足的恢復，時時保持最佳狀態，不要有任何的可能性發生阻礙訓練。練跑前後補給（櫻桃汁巔峰期會加強喝）、伸展放鬆、三餐飲食、肌力訓練、缺一不可，盡量面面兼顧。因為往往狀況最順的時候，最會忽視身體的聲音，每天隨時提醒自己別受傷。

景美河濱第二國手之道每週日的日常 ～ 長距離團練(LSD)

無論颳風下雨，跑者的熱情總是戰勝一切！

［有付出一定有回饋］

12/20(日)清晨3點起床，用了早餐後告訴自己：「該做的都做了，現在就帶著平靜心情出門完成最後的課表吧」。到了會場感受到熱血的氛圍有點興奮了，團拍完團長李志豪叮嚀早早去卡位爭取大會時間，趕緊抓一點點空檔去跟我的跑步麻吉好友高偉倩大大擁抱，為對方補充一點精神能量，等等就要衝了。

起跑前充滿自信的自己 ～ I'm ready to go!

充滿革命情感的景美陸上競技夥伴們，你們是最棒的，！恭喜EDDY 大破3，偉倩、Amber 期待妳們渣打馬佳績。

經過一年辛苦的訓練，大家都露出自信的笑容，我們都準備好了！（ps. 嘿 ～ 陳學堯(小堯)，你竟然睡過頭......）

站在起跑線上只告訴自己：「好好幹一場大事！心放空空人跟緊緊」310列車長李志豪領跑配速。這次策略全程不看錶、不進水站，起跑前5分鐘吞了第一包能量膠，前3k為了甩開人群配速有加快些，前半馬都是在市區道路平緩好跑會提高一點速度，不爆衝維持體感，14k中山橋有一個小坡衝上去。20-25k過了民權橋下後逆向上環東大道，微微用力準許自己配速掉 10秒沒關係。上了第二座高架橋大逆風突然覺得ㄧ陣冷，腦裡馬上浮現東馬差點失溫的畫面，這點冷不算什麼，有預感一定會成功，我的努力相信老天爺也看在眼裡，給我跑者的好天氣一定要好好把握。

看到相機，當然馬上擺出美麗的笑容 ～

環東高架步頻稍微加快補回上坡所掉的秒數，28k進入河濱一路平坦，團長不斷提醒：「進水門下坡小心步伐；」「很好喔，維持這節奏感；」「控制一下體力，後段很好跑」... 。在我腦海裡浮現出，自己目前正身在一個空間裡，以巡航模式意識跟身體處於共振頻率，雙腳有節奏的向前邁進，耳裡只有自己的呼吸聲，眼前只有團長的背影，熟悉的感覺就像是每天早上的中小甜甜圈晨練。回過神時，我竟然還刷了一直領先在我前面的女跑者。

團長～～～～～～請你不要嗨過頭，請記得你是我的配速員啊........>_

30k第五次補給，35k最後一包能量膠，37k準備拐出河濱，雙腳開始有點微微的疲累感。正當我害怕會像以往開始撞牆、崩潰（去年台北馬就在這時大爆）時，我跟自己說：「不行，我的信心不能被擊潰，我必須要全力專注，維持跑姿穩住配速。」團長也不時回頭信心喊話：「音速，這趟河濱是最後一趟了，真的最後了！」我也不斷的告訴自己：「訓練過程什麼苦沒碰過，沒問題的。」出乎我意料的是，我不但沒撞牆反而還可加速衝刺，全開了！這時來到40公里處，我眼睛瞄到一旁時間顯示器時間是2:59，我簡直無法置信，這個時間點我一定能在設定的310內完成。

就剩1公里了! 我心裡不停吶喊《跑者時代》書裡的那一句話：「不是死就是贏！」。最後200公尺直線，最後一個轉彎衝進田徑場，我不停尖叫，舉臂歡呼同時眼眶含著淚衝過終點線－3:08:23！我做到了！百傑夢想成真了！我跑出了賽前完全沒有預想到的好成績，過去一切的努力，一切的一切，在眼前不段浮現，而我的淚水已經止不住的流下來。這時我轉過身對著搖滾區的好友高偉倩不停的開心大叫，我辦到了！

感謝志豪團長帶傷幫大家追尋夢想，並一路帶我在終點台北田徑場碰見那個完美的自己！

盡情跑完台北馬後，不管成績如何，大家一起平安順利抵達終點，這樣的笑容與滿足感就是人生最美麗的風景。

［一個的力量很微弱；一群人的力量更強大］

這一年的訓練日子裡能有一群志同道合的夥伴一起追尋夢想，一起吃著枯燥乏味又煎熬的課表，分享過程中的喜悅與痛苦，互相勉勵每一次的進步，彼此關心受傷的低潮。這些分分秒秒的時間累積，拉近了夥伴的距離，拓展了我們對於跑步的視野，強化了我們的訓練質量與配速的掌控，最後增加了彼此的破PB的信心，這都因為我們有一個溫暖的名字「有溫度的中小跑團」。

帥氣美麗的中小有溫度的跑團的夥伴們 ～ 大家怎麼那麼帥啊！(PS. 陳信政主任～雖然有事沒入鏡，我們的心都在一起。)

這次有一些夥伴因傷未癒，或因為某些原因來不及展現實力的夥伴們，在我心裡早已肯定你們的實力，下一場我們再一起熱血幹大事，加油！

謝謝你們過去一年間大家一起練跑一起感動，我們要一直健康無傷跑得長長久久喔！

［謝謝有你們］

團長李志豪在2019年芝加哥馬拉松2:54亮眼成績破3，帶傷培訓使命必達帶領夥伴完成目標，這次我沒枉費你的辛苦，42k感謝有你的領跑。

課表叫練李育儒 選手很認真，是不是該頒個全勤獎！

林倉慶總會陪我擼完LSD，有你的信心喊話與完美的完賽時間預估，最後讓我有自信成就完美。

「妳有沒有看到夢想就在前方？」

重訓福定叫練，你這兩年紮實又整人的課表磨練下，我的肌力與體態都進化了，從一開始重訓姿勢如同跳土風舞般的跳tone，進步到像是有氧舞蹈般流暢，槓鈴的動作也沒再殭屍跳了XDDD，更重要的是，我單槓終於拉上去了！你說過，一旦能無傷完成訓練， 夢想就成功一大半了。我相信你，因為肌力訓練跟跑步是相輔相成，所以我才能無傷執行完成課表99%。謝謝你一路的指導。

景美團跑步麻吉好友高偉倩，感謝妳在我追尋夢想這一路上的陪伴，又很有耐心的聆聽我生活中的酸甜苦辣，肯定我，支持我，每次賽後總是給我大大的擁抱。感謝妳並期待妳三鐵佳績喔。

關於跑步我想說的是..有目標也好沒目標也好，跑步在你心裡核心價值是什麼？對我而言，生命中我唯一能掌控的唯獨跑步這件事。規律的訓練過程裡看著自己的進步，不管是重訓、跑步、爬山也好，當你努力想要完成ㄧ件事，老天總會接二連三來阻礙，可是你絕不能停止追求夢想，而是直接面對挫折，學會接受、面對、克服困難。

這一年裡最困擾我練跑的事就是臉部接觸性皮膚炎。醫生建議我要暫停運動減少汗水，否則很難改善。這段時間，我掙扎於抗組織胺的副作用與生活中的不適感，尤其是練完課表後汗水對皮膚造成的刺激，我都告訴自己這只是過程，不適感只是暫時，然後我選擇與它共處，最後總算是逐漸康復。追夢這條路上也是如此，挫折沮喪會不時出現，自己對問題的態度才能決定我的未來。我不斷更新自己，因為我ㄧ直努力著，堅持不放棄，相信自己一定能找到未來那個完美的自己。

中小最帥的3人組：張大哥，武松哥，還有大師兄！;-)

2020台北馬分一獎盃以及完賽禮(雖然在終點拱門沒看到你，這瓶酒也讓我感受到你的用心。我好開心！)

最後謝謝「陳淑娟」堅持訓練成就完美

謝謝妳的努力不懈，相信只有累積沒有奇蹟！妳做到了！

夥伴們的戰服 Part I ～

夥伴們的戰服 Part II ～

感謝櫻桃王這半年來的贊助！

對我而言～人生中能認識你是我最大的喜悅！雖然這次你無法參賽，我已經將你的努力化為我破PB的動力！今後我們還要一起創造許多回憶喔！

#櫻桃王KingOrchards#ProductofUSA#有溫度的破pb中小跑團#景美陸上競技#感謝張大哥(全國張)提供美味的手沖咖啡與營養豆漿#感謝Kevin Kai-yuan (姚遙)一路上美拍紀錄