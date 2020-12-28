賽事心得／台北馬拉松 SUB3・7000字感言

▲果然出外靠朋友XD，感謝徐拔在這一段完整紀錄我的趕打卡上班記。各種擔心、著急一覽無遺 (照片提供:徐拔/運動筆記)

「2:54:XX」在轉進南京東路時，我看了一下錶。整路沒看幾次錶，這最後不到2公里的路，看錶的次數可能比整路加起來還多。「可惡！我真的來得及嗎？」我用盡全身可以使出的力往眼前那看起來還很小的台北小巨蛋方向前進！「加油！剩最後500公尺了！」旁邊好多吶喊的加油！我心想：「我書讀得不多，但我怎樣也是台北人啊！別騙啊！這怎麼看都不只1K啊！！！！」

兩旁的加油人越來越多，是不是真的快到了！？「卡斯加油！」「卡斯衝了！！」雖然我當下不知誰喊、雖然我無法一一回應。但我明確清楚的聽到好多幫我加油的聲音！終於！轉進北田了！！！當踏上再熟悉不過的北田跑道時，我又看一次錶，但這是終點前最後一次看錶「2:58:5x」這時我拔下頭上的太陽眼鏡，情緒已忍不住的開始激動，伴隨著全身的熱血沸騰，我大吼一聲、舉起了雙手。因為我知道，我辦到了！但這個辦到...可以回朔到年初開始講起了...

改變訓練也改變自己2019年，相繼在大阪馬與台北馬拿下滿意的全馬半馬PB，可以說是給自己一個很好的交代，也圓滿了這一年。但隨著新冠肺炎疫情的擴散，使得2020變成無法預料的一年，世界上很多的事都被迫停擺，工作是、休閒是、比賽是，但我最愛的訓練可以不是。

疫情擴散後，我的工作大多被延期或取消，出國旅遊更是想都別想，到哪備好口罩等防疫用品是基本，但唯獨「訓練」這件事是唯一我堅持不能受影響的事。跟著志同道合的夥伴持續訓練，這種一點一滴的累積，在這動盪不安的時光裡也給自己不少的踏實感。

▲疫情雖阻礙了很多事，但我們的訓練不會被阻礙，也讓生活在台灣的我們感到非常幸福。(照片提供:Lucas Wu)

沒有了比賽，訓練的規劃反而有不同的嘗試，也給自己調整的機會。 「想要永遠巔峰，就永遠沒有巔峰。」 Jimmy用這句話提醒了我。跑步如人生，不可能永遠順遂，但每個低潮就是為了迎來下個巔峰，要認清自己的弱點，並因應劣勢去改變方式，避開效率不佳的訓練方式，去補強那些賽季期無法訓練的專項，才是最聰明也最適合的訓練。

這個夏天我不再一昧地堆量，改用高強度高恢復的方式去安排訓練，更加入其他的訓練種類，包括排斥已久但其實非常必要的重訓與核心。也將遺忘已久的跑山、游泳放進自己的訓練計畫內，不只是訓練的轉換、也是心情的轉換。

▲這個夏天不再如以往堆量硬練效果差，規劃適合夏天的訓練，如跑山、游泳、室內重訓等，轉換肌肉、也是轉換心情。(照片提供:Lucas Wu)

隨著台灣優異的防疫措施，疫情在台灣得到有效的控制，各賽事漸漸回歸，讓台灣跑者成為全世界少數幸福的一群。而每年一定要參與的台北馬資訊也漸漸明朗，全新優化路線，我知道沒什麼好猶豫的。我那群一起訓練一年多的TEM夥伴們，每個也都很有默契的想要幹個大事，也該是把TEM精神齊發在台北馬了。於是，為期18週的TEM訓練營正式展開。

▲一起訓練好幾個春夏秋冬的TEM小隊夥伴，終於有機會全員一同站上同一場賽道拼一波了。(照片提供:Lucas Wu)

比課表更重要的事這個週期，我依然選擇漢森訓練系統作為課表主架構。倒也不是覺得漢森訓練多神多厲害，選擇漢森是因為，他架構簡單好記，更重要是已練漢森多次，對它熟悉度高，較理解其訓練的核心，也懂得自己規劃安排。

我認為要取得一份全馬課表完全不是難事，但找到一份適合自己能力與作息的課表才是關鍵，並準備健康的身體以及不畏懼的心態來搭配才是一套有效的訓練。我記得在年初有幸訪問真男人張嘉哲時，我問他：「從開刀復原後，重新回歸訓練，從零開始到重回220、接近PB，最後再創下PB，你認為是在訓練或課表上有什麼新的突破嗎？」他分享：「其實我現在所執行的跑步課表與以前的並沒什麼不同，但我認為可以突破的主因，是我開始了解並注重課表以外的訓練，像是恢復、放鬆也很重要的訓練。當我恢復得越快、肌群更強壯，訓練的效率自然就會提升。」這分享讓我印象深刻。就如同史哥常說的：「好的恢復才有好的訓練。」這思維也改變我對訓練的許多迷失。「我們該專注不只是怎麼吃完這份課表，還有怎麼用良好的狀態去完成每次的訓練。」

▲不論春夏秋冬、不論下雨大太陽，每週末我們絕不缺席的大稻埕河濱。感謝陪伴我們成長的地點(照片提供:Lucas Wu)

關於這個18週雖然在去年拿下滿意的PB，但自己很清楚在去年的訓練週期，心態上並不是這麼的沈穩，對距離拉長的訓練容易產生抗拒，因此這次我提前許多來準備自己。不過當然的，馬拉松訓練也不是你說準備好就會很順遂，這18週的訓練，一路也是起起伏伏、充滿驚嚇與意外XD。

必須說，在身心都準備較充足的狀態下，這次訓練起了一個不錯的頭。即使今年的天氣比往年的熱甚至久，但以往很容易因氣候被影響的我，嘗試改變自己的思維，雖然我依然怕熱，只是與其懼怕，不如別讓不必要的情緒影響自己，轉為能量好好的專注在訓練上。天氣熱跑不快、跑的累也沒關係，試著找到平衡的節奏，也是一種成長。有了明確的方向與心態，我在基礎期與強化期，可以感受漸入佳境的身體。也很順利的在期中考－長榮半馬，用預期的高標計畫完成，更意外拿下半馬的PB。

▲長榮半馬也是我自定的期中考，過程順利還意外以1:27:37成績刷新半馬PB。感謝猴子、小瑋一路的陪伴。(照片提供:Lucas Wu)

BUT！每個故事總是有BUT。跑完振奮的期中考，即將進入訓練的巔峰期，同時接踵而來還有滿滿的工作，身體的負擔快速的高出自己預期，訓練的狀況時好時壞，有時不如預期、有時差強人意，糟糕的是...練完總有滿滿的疲憊。一方面怪自己太過於自信，總是安排超出自己負荷的訓練量，另一方面工作與跑步間平衡調整不好也是該自我檢討。

說到工作，我想是每個市民跑者都須面對的問題。我們常常拿此作為跑不好的藉口，或許是個好用的藉口，但我們不能忽略的是，藉口永遠只會阻礙成長。「學習怎麼調整，也是訓練的一部分。」 我常跟夥伴互相鼓勵，有時我們比的不是誰跑的快、而是誰調整的好。

▲印象去年賽季雨水很少，今年則是加倍的給他下回來。已數不清多少訓練日在雨天完成的(照片提供:Lucas Wu)

渡過跌跌撞撞的巔峰期，產生了不少自我懷疑，但我知道我需要的就只是信心，而這個信心也只有自己能給自己。而在賽前的兩週，NRC很貼心的安排賽道模擬，作為賽前最後一次的強度長距離練習。我知道，這是我需要好好把握的一次機會。跑前，還帶著膽怯的心情排在4’40隊伍裡，每個夥伴非常想把我趕走「卡斯你不應該在這裡吧！」「你排錯邊了吧！」。在剛出發之際，我想如果不上破三車，我今天到底來這裡幹嘛？於是我跳了車，跟上了破三車。最後感謝列車上的夥伴相互照顧，還有史哥的不斷加油，以及做對決定的自己，順利地用預期的配速完成了這次賽道模擬，「我準備好了！」這個聲音越來越清晰了。

▲需要信心，那就要自己建立。謝謝NRC夥伴這一路相伴，讓我可以高標完成最後一次長距離，給我一劑強心針。(照片提供:Lucas Wu)

但這時竟然出現第二個BUT。就在自信找回的隔天，身體出現警訊。是的，我感冒了！感冒生病似乎像個減量期固定出現的橋段。起初我覺得只是小感冒，加上還有兩週，也不會太緊張，趕緊就醫吃藥就好。但我似乎太小看這個感冒，雖然沒有明顯咳嗽、流鼻水等感冒症狀，但它卻帶來更可怕的全身肌肉無力與痠痛、以及不停的暈眩，更惱人的是這感冒維持的時間比預期的長太多了...。

伴隨著這些不舒服，最後兩週的質量課表幾乎無法完成，間歇跑不完、Tempo也只能減量且跑辛苦。而這個感冒似乎也引出心中被隱藏住的在意感。開始在意感冒好不了怎辦、節奏還對不對、甚至注意能不能跑進目標配速。直到賽前當週與弟弟聊起這份在意，「面對這個已成局的時刻，與其擔心結果，不如去享受這個努力的過程就好。」 提醒我平常心面對的重要性，還有相信自己努力所訓練的一切。 「紀錄，都是在心無旁念、心無恐懼時產生的。」 是的，保持正面，專注面對即將來到的驗收賽，才應該是現在該做的。

▲賽前無論碰到怎樣的低潮與阻礙，我能做的就是「相信自己這一年的累積，努力不會背叛你。」(照片提供:Lucas Wu)

用這一年拚這三小時比賽日終於到了。天氣如預報，夠冷、小雨，這天氣不禁讓我想起同樣大破PB的2017台北馬，加上做足各種的賽前儀式，在天助自助都有的情況下，似乎不該再有任何藉口或擔憂去面對這場2020台北馬拉松了。

在自家比賽好處就是「熟悉」。一切的前置，與夥伴會合、寄物、上廁所、熱身，都可以在不緊湊的情況下完成並安心的走向起點集合區。再進入區域前，太太也再次提醒我：「你這段時間準備的很紮實，剩下的就只需要享受這努力的過程就對了。」

5、4、3、2、1 比賽開始！重回五年前的台北馬起點，直接從仁愛路出發，本以為路大又寬不會擠太久，結果完全失算，真的擠爆，不停的找洞鑽，這時才有點後悔，剛剛起點區怎麼不多往前站一點(攤手)。雖然說一開始確實要慢點，但在夾縫中求生存的第一公里才以4’38完成也是讓我滿汗顏的。好在很快在2公里後殺出條順暢的路，並慢慢把速度找到穩穩前進。

▲感謝台灣優異的防疫政策，讓我們在嚴峻的防疫時代，還能 #勇感呼吸 突破自己。(照片提供:Lucas Wu)

提早出現的撞牆期往往全馬的故事是越後段越精彩，撞牆期開始的各種內心交戰才是精彩部分。但這次我的「精彩」卻來的很早，這早到讓我差點想放棄比賽。雖然速度跑在預期當中，但我始終覺得整體節奏就是很卡，且身體也有說不出的鈍與疲累，感覺未曾消散且持續加重，重點...現在「才」10公里啊！

過了12公里的水站，跨步的吃力感，以及大腿未消散的痠感讓我不禁懷疑，「才四分之一就這樣，我今天跑得完嗎？」畢竟近幾年的跑馬，從來沒有遇過如此狀況「想不到準備那麼久，才到這裡就不行了」各種喪志情緒不斷浮現。「我覺得我今天不太行，有點想放棄。」我對著一起跑的夥伴猴子這樣說。他沒有多說什麼，我猜可能是要我專注跑步吧！但負面感已讓我與他的距離開始逐漸拉遠。「只要沒有脫離預定配速就代表你能跑，不能放棄！」我也只能用這句話撐住自己。

完成了中山北路段，情況沒有太多好轉，但我也依然在賽道上撐著。到了北安路，大概是整個賽道最激勵的路段之一，驚喜的NRC大家庭直喊我的名幫我加油，我甚至多跨幾步為的就是跟史哥要個充滿能量的擊掌。接著還遇到森跑小夫、以及平時在社群互相加油的好友們。不知是否被這些加油分散掉負面情緒，又或者是真的被灌注了能量。我逐漸感覺身體的好轉、以及節奏的順暢感（還是我熱身比較久？那也太久了吧XDDDD）。不過現在不是去想原因的時候，因為身體好轉就是好事，且馬上要遇到這次新賽道的新挑戰，上堤頂接環東高架路段。

▲拍攝者賽後問我，會不會少擊這個掌會再快個三秒。我立馬回「不會」。就是擊了史哥這一掌，給我能量破三啊！XDDD(照片提供:NRC family)

在高架段遇到處處有溫情眼看堤頂高架就在眼前不遠處，但前後集團都太遠，要追不是，要退也不是。「我想高架上只能跟猴子相依為命了。」就在這時，我發現身旁跑者是新莊愛跑者跑團的－黃銓仁 教練。雖然與教練不認識、也沒一起練過，但互相禮貌點個頭表示敬意。雖然一句話都沒聊，黃教練就在上高架前，直接跑到我的前頭，示意要帶我們上坡，遇到如此貴人，我有什麼理由不好好把握，我立馬加速緊跟上去，與一起跟上的四、五位跑者聯成一線，由黃教練順利帶我們完成第一段堤頂高架上坡。

上坡完成後，黃教練卻直接退下（教練真的很甘心）。我們五位跑者也很有默契的持續以一條線持續前進。很快的，我們以1:30:09的時間踩過半馬地墊，一個比預期慢一點點但也不至於太擔心的耗時。但也因如此，我感覺此列車配速有點稍慢，雖然感受得到逆風，但還在我可接受範圍，於是我決定，跳出來領跑。

就這樣一路帶上了第二段上坡來到環東高架。此處的逆風更為明顯，加上連爬兩個坡確實有些吃力。這時在陣中一名跑者，突然超越我並拍了一下我說：「換我，我幫你帶！」這個熱血真的是讓我雞皮疙瘩都豎起了，真的太感動了。二話不說，就是跟緊緊。就這樣一路被他帶到準備下高架的閘道，此刻他卻逐漸往後退，我轉了頭拍了手大聲喊：「加油！我們一起！」他只是揮了揮手跟我示意，要我先走。我只能說謝謝你，還有黃教練，讓我能順利通過新路線的大挑戰。

下了高架，在僅短短幾百公尺的折返路段，卻遇到好多夥伴。其實在比賽中，折返點是我滿喜歡的一個部分，因為看到夥伴就在離自己不遠的前頭時，會給我許多加速的動力去追上他們，而這次台北馬的折返就只有這短短的幾百公尺，所以我也特別的把握，為即將來到最後段灌注能量。

It’s time to TEM!折返結束進入河濱路段。也進入賽事中我最有信心的一段路。我感覺狀況非常良好，我跟自己說：「現在開始就是我的時間了，為什麼每個月我要練那麼多？為的就是後段可以不掉速，甚至可以越來越快，所以不用再保留什麼了，TEM起來吧！」於是我開始逐漸加速，隨著每公里的加速，我越跑越有信心，我知道達標離我越來越近了！

大約在32K處，我遇到了馬拉松治療師－世奇。世奇很熱情的邊跑邊替我錄影片(超強)，他叫我別講話，好好專注跑步的節奏就好（其實我確實也講不出話啦XDD）。「卡斯！今天是來幹大事的呀！不到最後不可以放掉啊！」這一句話深深打在我心中「對啊！我準備了一年，就是為了今天來幹大事的啊！」謝謝世奇提醒了我，此刻就像是再度被充飽了電的我，更有信心的開出去了！

▲該開的時就不要客氣！進入河濱後我就是這樣告訴自己。謝謝新新哥的捕捉與加油！(照片提供:張新新)

我能做的就是，毫不保留TEM出去！就這樣，一路很順利的TEM到37K，這段路替自己贏回很多時間，當下我有信心認為達標一定沒問題。但我只能說面對馬拉松真的要謙虛，更不能大意，就在轉進這次極爭議的河濱自行車道路段，我的右大腿後側連續來了兩次大抽筋！這種不知幾年沒有感受過的大抽筋，抽到跑姿直接開掉，甚至會一拐一拐的跳著。這時我就像是從天堂掉到谷底的感覺，想著打了一手好牌到這了，都剩不到5公里，難道就要毀在這嗎？別說維持速度了，連續的2公里配速直接掉了10秒以上。原本不打算再吃的咖啡因補給，也馬上拿出來當活馬醫的嗑掉它。且跑在很莫名的自行車道，路面完全不平還有一堆直角轉彎，每一步都戰戰兢兢的擔心引發成更可怕的花式抽筋。

也不知道怎麼熬過的，出了河濱水門，右大腿狀況似乎暫時HOLD住了。但剛剛賠掉的時間，似乎又把我拉回原點。是不是來不及了？不管了！打起精神！專注節奏！全力的開出去，能多快就多快。就這樣，我把正向的態度再次拉了起來，毫不保留的繼續衝。

就在轉進南京東路的最後彎道，就是剩不到兩公里的地方，我看到我的Fast42隊友，我拍了一下他說：「跟著我一起開了！如果現在掉速與達標插肩而過，你會甘願嗎！？」其實這句話我也是對自己說，雖然不知道我來不來得及？但我能做的就是...全力開出去。

是的，回到故事的頭。這就是我辦到的過程。

大會時間：2:59:52個人時間：2:59:12 (前半馬：1:30:09 / 後半馬：1:29:03)

壓力的釋放，努力的喜悅破三。一個當初連想都不會想的成績，透過一點一滴的努力慢慢靠近它，一次次地擦肩而過，當下有一種很紮實卻也不太真實的矛盾感。當我腳軟差點跪下時，第一個扛住我的是fast42的隊友柏勝，他更提醒我真的辦到了。旁邊的Anna也拍拍我，對著有點止不住淚水的我說：「沒事！你完成了！」

▲除了破三，一路穩跑，後段比前段快，整個過程內容都達標是讓我最滿足的事了(照片提供:Lucas Wu)

其實這個時刻我真的想忍住不掉淚，這是有什麼好哭的啦XDD！但我看到不遠處，另一個隊友匡寓正看著我還泛著淚...真的很可惡，這根本是逼我，於是我們給對方一個大大的擁抱！匡寓說，以前我不太會開誠佈公自己的目標，總說我會盡力跑。但這次我卻明確的說出我的目標，所以他認為這次我應該有比以往更多的自信。其實不然，這次是所有比賽前，我最沒有信心的一次，一來是挑戰多次始終有距離，二來是我自己知道，訓練後的結果依然在目標的邊緣，然後過程又出現感冒等各種失誤。這次我單純想轉變自己的心態，我能做更多的，就是給予自己更多的信心，去面對這一份挑戰而已。

因此這次有這樣大的情緒波動，感動確實是一個原因，但我覺得更多的是壓力的釋放。從訓練到比賽過程中，不斷的調整將自己從低潮中拉出，到最後的完成目標，我終於沒有辜負自己。

▲痛，難免的；苦，甘願的。壓力透過達標得以釋放，努力有了正向的回饋，這種開心真的難以形容。(照片提供:友人)

當然的，跟教練報平安也是很重要的事。「教練，這次沒食言，不想讓你在雨天冷太久！我準時回來了！」馬上跟史哥與信和教練分享喜悅，信和教練更是給我兩次的擁抱！這時才發現，看台上、身旁，有許多夥伴也陪我見證了自己的紀錄，有些不好意思，但更多的是感謝與喜悅！所以，安撫自己心情、擦乾汗(ㄌㄟˋ)水，還有第二個重大任務，就是等待我那群TEM小隊的大家歸來！而且我知道，他們一定不會讓我等太久。

很快的，每個隊友接二連三在預期時間回來，我們一起霸氣擊掌、互抱歡呼！因為我們說好， 準時終點見。這次，我沒有食言，你們也沒有，這是我們18週前約好的事啊！謝謝你們，謝謝自己、謝謝一路上幫助我的夥伴們！2020台北馬拉松，很完美的落幕！

▲更重要的是，TEM小隊的每一位夥伴都準時回來。我們都沒有食言，這是我們18週前約好的事。(照片提供:Lucas Wu)

後記記得三年前，頭目教練每週二早上都陪著剛傷癒的我在淡大操場訓練。印象很深刻的，頭目當時跟我說：「卡斯不要急，訓練按部就班，一步步練上去，你就會發現破三不難，可以說是基本的唷！」

每想到這就有點慚愧，這樣基本的成績，我卻練了那麼久才練到XD。不知是否同溫層待久了，一直覺得身邊高手如雲，努力的夥伴更是不勝枚舉，所以從不敢說自己是最努力的那個，不過對馬拉松這個運動，我一直都有深深的執著。所以只是晚到，不會不到。現在我終於是個馬拉松破三的跑者了！有人說，在自己家突破更有價值，而我也做到了！我在自己的家SUB3！

▲謝謝一起在場上努力、場外幫我們加油的夥伴朋友。跑步真的是一項不孤單的單人運動，有你們真好。(照片提供:Lucas Wu & 友人)

當然，我覺得能做一個專心訓練的跑者，有支持自己的家人是一件很重要甚至必要的事。真的很感謝我老婆，一直陪伴這麼任性的我，不管她想不想跑，她總是知道我對跑步的執著，配合我的安排、也替我注意在訓練上的各種需要，讓我心無旁貸的專注訓練。就連同時都還在賽道上奮戰的她，都還一直拿著手機關注我的進度。在我拿到寄物打開手機時，已經看到她給我的恭喜，真的讓我心很暖。

▲謝謝我的老婆。不論跑得多好，也要有妳一起分享才有意義。(照片提供:Lucas Wu)

原本撰寫這篇心得前，告訴自己這篇心得要與完賽時間一樣，精簡！結果情緒一來又打了一堆，甚至成為我最長的心得！但，每一篇的心得對我來說，除了是一個紀錄的依據，給未來的我一些參考，也是留給自己努力的禮物。最重要的，是不管每次結果滿意與否，我都將從頭到尾的心情放入這個心得內，隨著心得一起好好收起來，偶爾回味即可！因為全新的訓練終究會展開，探索更好的自己不會停止。「訓練即是生活」，享受訓練、享受生活。我會繼續加油！謝謝自己，用這份努力在這充滿動盪的一年留下深刻的美好。

▲謝謝2020台北馬與所有工作人員。讓我能在這動盪不安的2020年完成一個很有意義的里程碑(照片提供:Lucas Wu)

▲最後。「該TEM還是要TEM」一直是我們TEM小隊的宗旨，未來我們一定會繼續TEM下去 TEM出更好的自己 (照片提供:Lucas Wu)