賽事心得／台北馬拉松 從體重破百到半馬破百

說起跑步是因為想要減肥，從去年四月開始拖著105公斤的身體開始我的慢跑之路。從快走開始漸漸進步到可以超慢跑，從九分速可以跑１K到七分速可以跑５K，本以為跑步只是我減肥的工具卻漸漸地喜歡上跑步了。今年６月因為朋友的關係我加入了小偉教練的跑者肌地跑班，從一開始只能跑６分速的我，透過科學化的訓練開始感受到體能上有明顯的進步，終於在８月開啟我的初半馬，參加了國家地理路跑賽半馬組。

比賽當天氣溫蠻高的，起跑後只告訴自己不要計較成績，以自己當時還有９３公斤的體重能平安完賽就好，最終初半馬以２小時０３分完賽，完賽時拖著已無力的身體，我內心想的是這大概就是我的極限了吧。

加入跑班後因為看到自己有進步，於是在跑班同學的鼓勵下我陸陸續續報名了幾場賽事，以一個月一場賽事來看看自己是否有所進步。於是九月我又參與了 2020 ELLE RUN WITH STYLE 14K路跑賽，這場賽事因為起跑比較晚，九月的氣溫在太陽出來後變得有些炎熱，因為這場距離較短，所以告訴自己盡力跑跑看，看看自己可以跑到什麼成績，跑爆了也沒有關係，最後成績是１小時９分４６秒，第一次均速跑進了五分以內，跑完看到成績整個開心到不行，這天的體重是９０公斤整（又瘦啦）。

來到十月再次參加了一場半馬賽事：2020長榮航空城市觀光半程馬拉松，有了上場比賽的信心加上體重此時再度下降至８６公斤，於是這場賽事給了自己一個目標：跑進２小時內。這一場天氣超舒服，很涼快又沒太陽也沒下雨，天氣不是問題後剩下的就是自己的狀態啦，起跑後自己感覺身體狀況還不錯速度都有維持，雖然跑到19K處因為右腳大腿快要抽筋而降速，但最終還是以破ＰＢ的成績完成，從初半馬的 2:03:08 推進到 1:42:15，此時也完成我今年給自己的目標：完成兩場半馬與半馬破百，一次達標。

跑完長榮半馬後來到了十一月，這次參加的是老婆故鄉的路跑賽：2020台灣米倉田中馬拉松，這場賽事參加過幾次，之前都是去吃吃喝喝用走的走完10公里，但這次我想試試看自己能不能跑出一個好成績，於是這場決定要趁高手們吃吃喝喝時來認真跑一下（賊笑）。這場從起跑後就維持在 4:30 左右的速度，就在高手們被美食吸引而不追求速度的狀況下讓我摸到了一個健跑組凸台，看看台上這些得獎的跑友一個比一個精壯，身為一個 86 公斤的小胖子能跟他們一起領獎，也算是奇蹟了（下圖為小胖子表示開心），這場是 9.7K 健跑組最後成績是 43分23秒，好像又進步了一點。

結束了田中馬後，今年最後一場賽事就是年底的台北馬半馬，其實為了這場年底的期末考除了平日跑課表與假日跟跑班同學一起團練外，自己也認知到身體還是過重且肌力不足的缺點，於是除了練跑外每週還去上肌力訓練課程，加強跑步需要用到的核心肌群與下肢肌肉的力量，自己覺得這個課程對我的進步有極大的幫助，而體重也同時慢慢地往下降。

終於到了年末期末考的這一天，按照往常慣例最辛苦的還是教練，早上先到北市府後門帶我們做點靜態暖身，讓我們能在這寒冷的天氣快點暖開來，靜態暖身完後就要我們去外面跑一跑，讓自己身體能完全暖開。

今天氣溫只有十幾度，加上下著雨其實蠻冷的，為了避免我們失溫教練還帶了按摩油幫我們塗在四肢與胸口，可以稍微保住溫度，有了充足的準備剩下就是自己的表現啦。

這次半馬我自己設定的目標是破PB就好（PB是102分鐘），雖然內心有想要跑進100分鐘內，但上次長榮半馬跑完後感覺好像已經是自己的天花板了，加上賽前三週生了一場病，讓自己有兩週沒有辦法練跑，於是只告訴自己盡力就好。開賽前有擬訂一個策略，策略是前13公里均速要維持在4:35，這樣後面掉速至4:55都還有機會。

進入最後5公里我的身體已經開始累了，腳也變得沈重，之前跟教練討論過16K後我容易掉速的問題，教練曾跟我說「這5公里就是考驗意志力的時候」，我告訴自己不要放棄快結束了，終於在19K迎接半馬路程第二個上橋路段，左腳小腿在上橋時的上坡突然抽筋了一下，好在並不是大抽筋只是小抽了一下就恢復了，但此時自己知道左腳快不行了，改用右腳發多一點的力量，這1K跑了4:59沒有掉速太多，但上橋路段也讓我的心律噴到191，雖然心率很高，但剛好可利用下橋的下坡讓我恢復休息一下。

下橋後就剩1.5公里，心裡想起教練說的「如果身體累了就順順跑維持速度就好」，最後100公尺終於看到數字鐘上顯示著96分鐘多，自己知道可以破百了，最後30公尺不由得舉起左手指天吶喊，就像自己是總一一樣開心。

過終點時聽到教練叫著我名字的聲音，原來教練在我們出發後就一直等在終點幫我們加油，身體很累但聽到教練的聲音心裡是滿滿感謝，賽前自己對自己半馬破百的目標很沒信心，尤其是在賽前生了一場病休了兩週，教練卻跟我說「休息不見得不是好事，反而可以讓肌肉好好恢復一下」，而跑班同學也是不斷鼓勵我，這些鼓勵最後都是我能堅持完賽的力量。

達成自己不敢想像的目標：97分15秒完賽！

天啊！這是我四個月前的初半馬前從沒想過可以達到的成績，但在四個月後我完成了，這對一個還是８２公斤的小胖子來說還是好夢幻的成績啊（嘿嘿，又瘦了一點）。

六個月前我是一個只為了減肥而跑跑公園的人，因為速度都維持在六分速所以從沒想過要參加路跑賽，直到年初因為朋友邀約報名了國家地理路跑賽才開始想要科學化的訓練一下，我永遠記得教練第一次跟我說「不要在意現在的成績，把跑量慢慢堆上去，就會看到進步」。從２小時０３分推進到１小時３７分短短的２６分鐘走了四個月，過程中很喘很累但很好玩，很開心能加入跑班，能有一群熱愛慢跑的人互相鼓勵（傷害）真的很有趣，原來跑步不止不無聊還很好玩啊，2020的小胖子跑步系列就這樣交出漂亮成績單啦，我們2021渣打馬見。最後要說的是謝謝慢跑，讓我在不吃藥不餓肚子的佛系減重下，體重從105公斤慢慢地降至81公斤，體態變好自己都開心，祝福所有想減重的重量級跑者都能堅持下去喔。