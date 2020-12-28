賽事心得／台北馬拉松 無壓力、跑完意猶未盡
今天輕鬆跑 沿途搖搖晃晃因為目標放在渣打馬拉松
今天配的速度是渣打全馬的配速。
無壓力上場，跑完覺得意猶未盡。
今天目標完成時間在98-100之間。
一起跑被大批人潮卡住，第一公里的時候配速到了五分多鐘，開始有點緊張，原本打算輕鬆一路搖搖晃晃吃吃補給回終點。
開始想辦法擺脫人群，整體跑起來狀況很好。
第一次能夠好好的觀看兩旁的風景，一下就16k了，怎麼覺得才剛開始而已。最後2k突然發現好像時間要來不及了，下橋後就開始加速。最後有一點壓底線99：38完賽。
渣打倒數一個月 2021賽道上見
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