賽事心得／台北馬拉松 揭開全馬300配速員神秘面紗

4位pacer 晶片時間 3:00:00，大家一定要那麼噁心嗎--2020TAIPEI MARATHON 全馬300 愛迪達配速員--

圖說: 醜就醜！

我就算是爬進田徑場，也要三小時把你們帶進終點拱門 直到最後一刻，我都還銘記著

讓我們，一起揭開配速員的神秘面紗

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因為喜歡 所以自己想去做

因為執著 就會想費盡全力

因為著迷 所以想看更多人達成

因為痴狂 也想帶更多人一起進終點

每位跑者 別上晶片 為自己而努力

穿上心愛的戰袍 幻想著自己衝線的時刻

每位配速員 綁上氣球 為別人而配速

穿上PACE的背心 期待著帶領跑者準時進終點

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臺北的天空尚未破曉

三萬人早已熱血沸騰

等著大錶歸零，來場全力以赴的比賽吧

倒數聲喊著 跑者們全神貫注著

那響徹雲霄的鳴槍聲 劃破了三萬名跑者屏氣凝神時的寂靜

如同脫韁的野馬般 一個個心裡早已盤算好 朝目標奮力一搏

而我暗自抬頭，望著大錶

默默想著 3小時候見、也期盼著 能帶上列車上跑者一起準時到北田

配速團隊出發 踩著一樣的節奏 跨著一樣的步伐

嘿！開始了 比賽與任務 都開始了

要說不緊張，那是騙人的，

那一顆顆寫著42KM 3:00:00的 大會pacer氣球

每一位渴望破三的跑者，他們專注的眼神投射著、凝視著

儘管看似輕飄飄地飄揚在空中，但此時卻重如泰山

花了多少時間、受過多少傷痛，他們才走到這的

氣球很輕，責任很重那氣球，

付予的寄托，起跑後不斷增加；帶來的壓力，在鳴槍後不斷加大

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要說不害怕，那是騙人的，

需要團隊交替補給、輪流破風配速

在有餘力時，配速員們也盡可能告知與提醒周圍跑者，補給站、攝影機、上坡、水灘、過彎喔

顧及得到的跑者，遞水給他們、鼓勵他們、拿條能量膠給跑友、錄段vlog...

「你那有鹽錠嗎」身旁跑友問著「不在我身上…這能量膠給你」把僅存的gel交付給他「你一定要破三」順便囑咐了一句 (順便給點壓力?)

收起要破個人紀錄的拚勁，扛起所有乘客的配速

一位挑戰個人成績的跑者，如同一隻強而有力之矛

一位為完成任務的配速員，如同一枚無堅不摧之盾

一個是拚勁與奮力一搏，充滿殺戮之氣

一個是守護與乘風破浪，帶點溫暖氣息

銘記著，

這段里程 我們來帶

那些逆風 我們來破

總之 你們未來的42公里 我們會扛

未來的三小時 有你有我 不許輕言下車

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要說不擔心，也是騙人的，

誰沒有跑爆過？誰沒有狀態不好過？

跑者可以默默降速低調在賽道上繼續跑

配速員也可以，

但這一路上卻背負著沉重的壓力與一對對凝視著你的背心的雙眼，還是要繼續完成比賽

或許他們無心看了一眼、也不會有苛責，但自己如何不去多想

任務達成，固然是光榮，亦或是應該

但若失敗，要背負著多少壓力與自責，這背後的酸甜苦辣，會有多少人明白

寫下這些

並非來討掌聲的，畢竟都是甘願做的，也是甘之如飴

只是想告訴大家，馬場的配速員，都有自己的故事

卻都想幫其他跑者寫下屬於他們的傳奇

下次，遇到他們，如果可以，跟他們說聲辛苦了

就是給他們很棒的回應了

敬你們 所有馬場配速員 辛苦了！

#許一個更好的台灣馬場

#許一個更溫暖的比賽

以上純屬個人感想

右下是？不說是馬拉松 以為在凱道抗議

每個配速員，都在目標配速、任務時間，努力做好每件他們該做的事

Respect！

看見跑者完賽的笑容，一切都值得了

--Finish--

賽事結束，任務完成

我以為只有論文可以抄襲，沒想到完賽證書也可以

有四位pacer的晶片時間 分秒不差 30000 你們好噁心!!

300列車長、配速員 邱顯金 陳光陽 林國翔 胡愷荃 何政毅

謝謝你們，辛苦了👊

我們一起精準配速，也一起幫助跑友圓夢破三

完成破三的朋友、跑友、乘客很為你們開心~~🎉🎉

努力沒有白費，這是你們應得的

沒有完成，馬場都在，不是這次，就是下次

「逆風的方向，更適合飛翔，我不怕千萬人阻擋，只怕自己投降」 -五月天 倔強

附上sub3第一視角

可能會吐!真的 請斟酌觀看，如果你可能在附近可能被剪接掉 歡迎私訊我要影片

Taipei Marathon 全馬 300 adidas pacer 下台一鞠躬

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「看到你的里程，就知道你多緊張了」朋友看到我周跑量、月跑量創今年新高，這樣說著

儘管去年獨自在柏林馬破三過，但不同於自己跑，還要顧慮的事情很多

這一年又經歷服役的跑量創新低的低迷期、重建期、逐步恢復期

怎可能不擔心

中間也因操之過急，腳稍有不適過

那一次次的傷痛，換來下次更小心翼翼

那帶來的緊張感，保有努力不懈的動力

此趟旅途也歷經許多起伏與波折

痛是難免的、苦是甘願的

不管是不是跑步，或是更多事情排山倒海而來

往往尚未準備好，早已讓你措手不及

那些不順遂

能放下的，記得教訓 成為經歷，成長著

那些不如意

還放不下的，暫時擱著 伴隨前進，安置著

如果那麼一帆風順 那還會有趣嗎 是吧

拾起跑鞋 放下思緒 到田徑場打轉 多麼單純與無慮

我還出現在這呢 代表我還沒放棄 是吧

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長榮半馬後，開始備戰臺北全馬

五次LR, 在中原田徑場轉著繞著也快400圈

少有與人共跑跟車這麼頻繁，也是特別的經驗

共同圍繞著同心圓，有著同樣的任務

一同編織著相同的夢想、邁向同樣的目標

中原田徑場，場地有夠破爛，但伴隨我走過低潮、訓練、破PB破三、大學、研究所

還是最愛這裡了 (尤其是食物)

一圈圈的繞著、一次次的紀錄著，只為下一次的感動。感謝光陽每次的紀錄

pacer尋寶網測5k配速活動、臺北區, 桃園區團練、團拍，左下大家在幹嘛啦~~ XD

這是配合今年臺北馬主題#勇敢呼吸#Dare to breathe吧，不管他們吸了什麼都來給我一份 !

這張帥翻，謝謝pacer團隊，從中經歷許多成長

正在創業的教練，兼顧帶團還得煎抓餅給我們吃，真的辛苦了。團練後的好去處

愛迪達配速員裝備、臺北馬拉松expo跑者姓名牆

adidas adios 5在nike next%重裝布局下 殺出重圍

這一秒 應該是愛迪達鞋完賽比例最高的一段，shoes/Δt：adidas win

--Taipei Marathon--

2018 AR跑者 國內初馬 順利完成PB

2019 大會志工 服役期 調整步伐

2020 配速員 助跑友圓夢破三

--Pacer--

2018 NB女子半馬 200pacer

2020 臺北馬拉松 300pacer

小時候，只能自己 把半馬推進至90分 (也是很準的1:30:00) 然後...就沒有然後了長大後，帶著跑者 把全馬推至30000

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#臺北馬拉松

#愛迪達配速員

#2020TaipeiMarathon

#adidaspacer

#300列車

#在終點遇見更好的自己

#此篇，愛迪達沒有贊助刊登

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第一馬 2018.11.25 大阪馬拉松 3:07:17 PB 海外初馬 日本

第二馬 2018.12.09 臺北馬拉松 3:05:06 PB 國內初馬 台灣

第三馬 2019.01.13 渣打馬拉松 3:13:27 PW 台灣

第四馬 2019.09.29 柏林馬拉松 2:57:48 PB 六大馬WMM 德國

第五馬 2019.10.06 博登湖馬拉松 3:04:54 德國、瑞士、奧地利

第六馬 2019.10.13 愛因荷芬馬拉松 3:03:49 荷蘭

第七馬 2020.12.20 臺北馬拉松 3:00:00 300 pacer 台灣