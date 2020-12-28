賽事心得／台灣國際馬拉松 用戀戀桐花完賽獎牌樣品嘉勉自己

所謂「霸凌」是一種有意圖的攻擊性行為，通常會發生在力量(生理力量、社交力量等)不對稱的學生間。 較常被接受霸凌的定義是挪威學者Dan Olweus的定義：「一個學生長時間並重複地暴露於一個或多個學生主導的負面行為之下。」 ... 通常被霸凌的學生，會重覆發生，並不只一次地被欺負。

我在四年多前因為「脊髓腔內神經腫瘤」危及生命，被迫必須選擇在台大做相當危險的顯微手術，術後雖然克服癱瘓的危機，但全身麻痺和心肺功能受迫衰竭，無時無刻不影響生活品質和作息，只能適應卻無從對抗，說是被病魔纏身霸凌，一點也不為過！

當生命改變了就要學會適應和接受，對於變數出現更是如此；我的身體今天又被天氣霸凌了，說得更實際一點，從九降風開始的陰晴不定，一直到跑如來神掌那天的前一晚吹起焚風，隔日直接在中午爆熱至狂風驟雨達到最高點，從那天起，至今始終再也跑不起來；「超慢跑」講的是跑得超慢，而不是我刻意放慢，身上受壓迫的狀態很明顯，始終處於被霸凌狀態，也只有跑超慢可以繼續保持運動習慣！

當你跑得超慢，第一件要做的事，便是自知之明，免得慢到連跑友都跑光；選擇自己跑沒什麼不好，等有了速度再跟上就好！

今天是禁錮日，濕度99%，寒流將至，身體敏感到完全跑不起來；雖然提前熱身，但身體和心肺一路被壓制，只有在快到折返點時出了一下太陽轉暖，但半小時後完全逆轉，身體出現不自主抽筋，接著開始飄雨，這種不自主的抽筋現象難以控制，嚴重到身體有時甚至無法動彈！

原本預計五小時內完賽的期望，開始不斷修正，直到最後5公里，碰到揹著戀戀桐花號碼簿的隊友鄭一詮，他因為膝蓋不適用走的，我用小跑步避免抽筋現象加重，兩人有伴，因緣際會一路聊回終點！

終點遇到好久不見的賽事主辦盧老師，六年前第一屆戀戀桐花臨時邀請加入戰局，我因緣際會成為主辦，台灣馬始終由盧老師操刀，兩場賽事亦步亦趨至今，盧老師以前是我的田徑教練，可說是相當有緣份！

2020年是相當重要和特殊的一年，在賽道上我跑了5610公里，是罹病手術復健以來最多和最辛苦的一年；從年初鎮西堡50公里超馬開始，一直到未能順利過關之如來神掌百K賽事為止；今天在強烈寒流天氣前數日收尾，雖然繼續慘被天氣霸凌，但最後依然優雅的用超慢跑進入終點，沒有被迫DNF！

一路讓身體放輕鬆，保持有氧呼吸，妥善處理身體痙攣，獨力完成賽事；戀戀桐花在台灣馬順利落幕，我也順利收到自己的禮物「2021年戀戀桐花完賽獎牌樣品乙枚」，這面自己嘉勉自己的獎牌別有意義，讓我未來能夠勇敢面對逆境和現實，繼續堅強努力不懈活下去，值得了！

今天能完賽還真的不容易！

別小看這不簡單的完賽，今年是用5610公里換來的堅持！

這是一路走來，陪了我四年復健路跑的錸德慢跑社，強將如雲！

賽前狀況顯然看起來不錯，容光煥發！

酷哥許家彰的佛系7分速，台生哥常常一路相陪，連愛紘姐都把戀戀桐花號碼布別在後面，幫忙宣傳！

上週揹著戀戀桐花號碼布跑台北馬宣傳的神秘美眉

快到折返點了，開心！

攝影師張振權特別折返回來再拍一次，感動！

身體不適抽筋後，最後5公里有緣與一樣揹著戀戀桐花號碼布宣傳的錸德隊友鄭一詮跑回終點合影，不孤單！

與台灣馬負責人盧老師合影，他同時也是我的馬拉松啟蒙老師！

戀戀桐花跑台灣馬，這是今年最後一場馬拉松，我把這面尚未完成的樣牌犒賞自己， 真的精彩又努力！

戀戀桐花是很棒的賽事，浪漫台三線2021年新竹縣「戀戀桐花」路跑賽「桐樂會」，歡迎大家以跑會友，團體、闔家、情侶、知交一起蒞臨桐花賽道同樂！

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