賽事心得／台北馬拉松 準二寶爸的全馬333後段加速

2019年，挑戰破4失敗..-12kg +1200km 破四失敗 但滿足的回到全馬場上

2020年，全馬3:33，不是什麼了不起的成績，但已經比自己七年前的PB快35分鐘，比去年的自己快1小時.

直到通過終點的前一刻，我都不敢確定自己辦得到.

我深刻的體會到一個月前一位前輩安慰我的話: "今天你沒爆在台中馬，就是爆在台北馬，要跑得快，要先學會慢"

時間回到2020/11/1 台中馬，我的台北馬模擬考，幾個推測全馬成績的指標讓我信心滿滿330

5k:19:29/ 半馬:90分

賽前半年平均月跑量超過400，每週跟著吃破三間歇課表沒問題,每週1~2次20k 以上長跑,賽前的肝醣超補，賽中的水分/鹽分/膠都沒有馬虎，跟著330 列車長一路445-455前進..稍微快了一點但也不至於爆衝。

但還是爆了!

32k 以後覺得快抽筋了降到6分速，跑到39k 在水站旁抽筋完全沒辦法前進...最後3k走了56分鐘..

我邊走邊流淚，懊惱難過到不行..為什麼練成這樣還會爆? 能準備的都準備了，難道我的身體就是沒辦法跑全馬? 想不到自己到底漏了什麼...哭著回到終點..

難過了一天，開始跟一些賢拜討論所有可能的原因，包含前面可能跑太快？路線太硬？天氣太熱？狀況本來就有好有壞？都有可能，但我就是找不到一個足以說服自己的原因..

直到隔一週的週五，我看著賢拜無私分享給我的課表/Jay 大的課表/徐國峰教練的書/網路上的漢森課表和自己過去一年的訓練計錄，我突然驚覺，以全馬330 的配速4:57 來說...過去一年的我90%都跑在全馬目標配速以下..幾乎沒有練到慢縮肌！

我恍然大悟，雖然一年前就告訴自己要照著漢森課表練，但因為求好心切，加上想要在有限的時間內累積更多里程數，早上為了趕著載小孩上學常常愈跑愈快。中午休息時間只夠跑30分鐘，跑步機設定時速13起跳...但實際上訓練慢縮肌的輕鬆跑應該要占總跑量的60%左右...就像在工作上發現一個非常有可能是問題真因的時候一樣..我交叉驗證了自己的各項數據,交叉比對幾本已經買了很久但一直沒注意看這個部分的書...完全吻合我短距離可以跑出不錯速度但長距離肌耐力不夠的症狀..

距離台北馬剩下5週,心裡的坎告訴我台北馬前跟朋友去跑一個保守配速的自主全馬可以讓我更有信心,但理智和科學告訴我這樣只會給肌肉累積更多疲勞和損耗

最後我選擇相信科學

以Jay 大的330 課表為基礎，給自己排定了最後5週的課表，照表操課，先逼自己慢下來. 跑量降下來，多出來的中午休息時間就拿來滾筒按摩放鬆肌肉，果然，最後5 週的修正方向看起來是對的，還好，台中馬有爆，還好，我只有難過一下下，還好，二寶有乖乖的待在媽媽的肚子裡，讓爸爸的跑步之路又往前一小步。

謝謝#東大健康跑團#東海大客滿#藍衣職人#神人之道的所有夥伴和前輩給我的鼓勵

謝謝老婆在37 週的時候努力的跟二寶說爸爸比完台北馬再出來喔

謝謝我媽和台北的姑姑姨婆幫我們照顧大女鵝還讓他禮物拿好拿滿回來

謝謝我的大腿肌和小腿肌在最後一刻撐住..真不枉費我幫你們按摩

2013年完成初馬後我開始愛上跑步，在田中馬還沒現在那麼有名的時候跑了一個4:08的PB..當時沒特別追求過速度，也不懂科學化訓練，只知道跑步的時候很快樂。然後工作，結婚，跑量愈來愈少，全馬幾乎都是用走的完賽..我以為我這輩子大概再也完成不了一場全馬了。然後小孩出生，工作量爆炸，生活完全失控，跑量歸0..體重+10，我以為我再也沒辦法跑完5k...直到2019..小檸檬開始上學了，我才開始重頭練起..兩年來加起來跑了5700公里，大約是台北到夏威夷的距離，然後2020/12/20 我終於跑得比24歲的自己快了。

再過沒幾天，也可能就是今天晚上，我們即將迎接一個新生命來到，我知道，睡覺的時間會變少，跑步的時間也會變少，訓練的變數會增加，但是沒關係，我也知道，每一個賢拜都是過來人，這次，我不會再放棄跑步了，2021年的自己，只要比今年再快2分鐘就好了. To Be Continued.