路跑心得／難忘的台北馬 從339到323

記得2017年報名了台北馬拉松，也很期待可以參加這場大型的賽事！但在這一年父親卻因心肌梗塞毫無預警的就這樣離開了我們～當時的傷痛是不可言喻的～而告別式卻恰好在台北馬那一天，所以缺席了～

慢慢的走出悲傷，告訴自己應該要走出來，一直難過捨不得，父親在天上也會捨不得我這樣傷心，所以2019再度參加了台北馬拉松！當時的天氣好熱～非常的好～站在起跑點上，告訴自己父親會為我加油的～跑的過程一直唸著爸爸你一定要保佑我，可以順利完賽！感覺爸爸就是一直在我身邊陪伴著我～最後以339完賽～心理滿滿的感動～

看到攝影師很開心的比YA

台北馬之後，不小心腳踩空，導致腳踝嚴重的扭傷，也因此放棄了好幾場賽事！認真的針灸，電療，推拿！好不容易好了起來！

今年四月又遇到讓我非常傷心的打擊，瘋狂的跑步，為的是讓自己可以不要想太多，擺脫憂鬱！但卻讓我嚐到苦果，完全沒有放鬆，一直操自己的雙腳！最終抗議了！髖關節非常疼痛，連走路都沒有辦法～被迫又必須休息與治療～這過程我還說服自己，放棄跑步，為什麼一定要跑步，可以做別的運動啊~但終究沒有辦法澆熄我對於跑步的熱情，仍然不願意放棄，很認真的治療！

直到今年九月參加榮耀93,跑出不錯的成績，讓我自己有了自信～

跑得好開心

11月參加了台中國際馬拉松～一樣按照自己跑步的感覺跑～沒想到居然跑出324的好成績！這讓我非常不可置信！沒想到我可以破330～

非常意外！非常開心

正當還來不及享受破PB的喜悅，沒想到我出了車禍，讓我的後腳跟狠狠的被撞擊，深及骨膜，韌帶有些斷裂縫了七針，甚至第五趾骨裂，也就是骨折！對我來說讓我從最高點一下子跌落谷底！

但我仍然不放棄自己，一心一意只想趕快好起來！鼓勵自己人生不可能ㄧ路順遂！拆線的時候！連醫生都非常訝異，我可以恢復這麼快！直說我是女強人！

醫生說一個星期腳不能著地！真的非常痛苦

沒有練跑，傷口還沒癒合～貼著人工皮完成了半馬～心理非常喜悅！終於可以跑步了

一樣傷口還沒癒合，貼著人工皮去參加紫南宮百K還好順利完賽！

還去哈加縱走～

受傷這一個月去爬山騎車跑步！我都可以完成！心裡有滿滿的正面能量，有強大的意志力與意念！我想沒有什麼做不到的！

11月14號受傷！12月12日參加了北宜超馬！我不知道能否完成，畢竟骨裂了！醫生交代我不能跑，但是我還是很想試試看！沒想到跑出五小時2分的成績，拿到女總ㄧ！真的讓我好意外！

腳還貼著人工皮與肌力貼，預防骨裂會更嚴重

終於來到台北馬，我沒有設定成績要多好，只想要能夠順利的完賽！當天給了好跑的天氣！沒有配速，依自己的體感在跑步！沒想到破了自己的PB~也破了場地PB~

遇到微笑客棧的堅哥～很開心

回診的時候，骨科醫生對我說他真的擔心我 他還開玩笑說，他會不會誤診，骨裂還可以跑步！照了片子，骨頭有長一些回去！醫生說他都被我激勵了！

我想只要自己想要的，朝著自己的目標而努力，一定會有甜蜜的果實等著你！要相信自己做得到！不光是跑步～當然前提是要擁有健康的身體！

藉此鼓勵大家～成績不是唯一～開心跑步，享受跑步！我想這會是件很美好的事～