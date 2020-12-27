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帶小比跑旅台灣／諸羅雙潭馬 大會補給一點也不馬虎

運動筆記 / 陳嘉齡

這天我們來參加諸羅山雙潭馬拉松。

因為這場離嘉義家近，所以我們就來了。

因為剛好遇到親戚來訪的第二天，其實我的身體不太舒服，想說到時候慢慢走就可以了。

一大早，遇到了許多認識的跑友，彷彿像是同學會一樣，大家很開心的拍照留念。

大會也很貼心準備了土司和熱咖啡給大家喝。

因為這場的人數並不多，但大會在補給方面一點也不馬虎，有好吃的熱食和水果，讓我們一直在補給站逗留，遲遲沒辦法離開。

因為跑的是環潭公路，所以上坡下坡我有點吃力。幸好王雅芬 陪我一起跑，跟我聊天，才紓解了生理上的不舒服，在這裡很謝謝她。

好不容易回到了終點，大會也準備了炒麵和便當讓您選擇，更準備了冰棒讓大家解渴，在此很謝謝秀盆姐，還準備了好吃的豆花讓大家吃。

謝謝辛苦的志工和警察為大家服務。

謝謝辛苦的小得哥和俊瑋，志清哥及其它平台的攝影師為大家拍照。

#2020諸羅山雙潭馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

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