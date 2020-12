路跑人物／國軍最速教授 全馬破三的夢想旅程

第93+5+2+1馬(普查+自助+100公里+……)

全馬破三的夢想旅程.....

12月20日參加了台北馬拉松,看到大家都有好成績,我也來分享一下我今年的全馬破三之旅。

4月15日運動筆記的配速列車長李小錫陪我完成第一次半馬破百。

博克多的大家長 大黑哥

博克多跑步銀行北28組的夥伴

老街溪長跑的夥伴

愛桃跑「A21青埔快樂晨跑班」

「中壢快樂跑跑團」的老街溪晨跑

愛桃跑「武陵高中晨跑」

「八德樂跑團」的瘋半馬

忠師父訓練團

最後在今年8月,加入了元智樓梯班,跟著小余教練一起練習核心及配速跑,又更讓我提升了很多,真心感謝小余教練,讓我月跑量300左右及不用練間歇也可以破三。

當然賽事當天的好天氣也助攻不少,雖然一開始和方庭鈺跑到C區,後來發現,趕緊再到B區,但已擠滿了人,不過這樣也好,不會讓我一開始就衝出去,就當前面緩跑熱身了。到了5公里左右,追上了顯金大,光陽哥,昀融三小時配速團,一路開始跟,到了21公里處,自覺狀況不錯,就開始超車,這之間有段覺得疲累,但一想到有機會破三,就不敢鬆懈,持續努力前進,終於順利達成破三及拿到BQ的門票,這一切的辛苦,都值得了。

Whatever you are facing today, remember to give yourself some credit for making it this far. You are stronger than you know.

