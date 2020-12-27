路跑人物／國軍最速教授 全馬破三的夢想旅程
第93+5+2+1馬（普查＋自助＋100公里＋……）
全馬破三的夢想旅程.....
12月20日參加了台北馬拉松，看到大家都有好成績，我也來分享一下我今年的全馬破三之旅。
猶記得今年1月19日的渣打馬，剛進入了330的領域，4月15日才跟 李小錫 李哥在老街溪完成半馬破百，10月31日宜蘭馬跑進310，想不到台北馬就破3了。回想了一下今年的訓練，有幾個因素交互作用，讓我成功完成了素人跑者的夢想。
- 4月15日運動筆記的配速列車長李小錫陪我完成第一次半馬破百。
首先，加入了博克多5421規律跑者，至少一週強迫自己一定要跑4天，再者，加入了博克多減重班，體重不但下降了，且學到了很多正確的飲食觀念，真的很感謝 陳大黑 大黑哥、 陳嘉珮 珮珮老師及全體博克多的夥伴，在這大家庭裡，認識了好多好朋友，感謝北28組的夥伴們，尤其是我們組很多高手，幾次一起團練的 Michael Wang 蔡永棠 方廷鈺 謝昀融 ，王大哥更是教了我心率及呼吸大法。
- 博克多的大家長 大黑哥
博克多跑步銀行北28組的夥伴
再來透過了我們北28組 許金發 發哥，認識了一群老街溪的夥伴， 李哥 Carl Wu 林青山 SH Fu 楊喆 等，他們真的很厲害，也讓我開啟了進步之旅，後來跟了一次李哥的運筆配速列車石門團練，認識了這次的台北馬配速列車 邱顯金 Frank Chen 星期二有空時，也會跟光陽哥一起晨跑，學到不少跑步的經驗。
接著，因為工作與家庭關係，開始找早上跑步的團來跟團練，一開始是透過 柏舜 跟了愛桃跑「A21青埔快樂晨跑班」、常常被 謝佳全 黑哥80的「武陵高中晨跑」，再來是「中壢快樂跑跑團」的老街溪晨跑及跟了二次「八德樂跑團」的瘋半馬，也跟了 廖進忠 忠師父訓練團二次團練，真的印證了「一個人可以跑很快，但一群人才跑得遠」這一句話。
- 老街溪長跑的夥伴
愛桃跑「A21青埔快樂晨跑班」
「中壢快樂跑跑團」的老街溪晨跑
愛桃跑「武陵高中晨跑」
「八德樂跑團」的瘋半馬
忠師父訓練團
最後在今年8月，加入了元智樓梯班，跟著小余教練一起練習核心及配速跑，又更讓我提升了很多，真心感謝小余教練，讓我月跑量300左右及不用練間歇也可以破三。
當然賽事當天的好天氣也助攻不少，雖然一開始和方庭鈺跑到C區，後來發現，趕緊再到B區，但已擠滿了人，不過這樣也好，不會讓我一開始就衝出去，就當前面緩跑熱身了。到了5公里左右，追上了顯金大，光陽哥，昀融三小時配速團，一路開始跟，到了21公里處，自覺狀況不錯，就開始超車，這之間有段覺得疲累，但一想到有機會破三，就不敢鬆懈，持續努力前進，終於順利達成破三及拿到BQ的門票，這一切的辛苦，都值得了。
破三之後...持續努力，也加入了在地的雙連長跑，希望之後的賽事能穩定的在三小時以內，渣打馬再跟著真男人 張嘉哲Chia-Che Chang 暨渣打馬戰隊的夥伴們再創佳績。
Whatever you are facing today, remember to give yourself some credit for making it this far. You are stronger than you know.
#博克多跑步銀行、5421規律跑者&紀律跑者、5421減重班、北28組
#愛桃跑-A21青埔快樂晨跑班、武陵高中晨跑
#中壢快樂跑跑團-老街溪晨跑
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