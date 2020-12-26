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賽事心得／台北馬拉松 金魚的首次挑戰

運動筆記 / 金魚（芩妤）

我叫金魚，從沒想過我的第三和第四馬這麼快就來到，堅持著一年一馬的概念，不知為何，今年瘋報了阿里山和2021年的渣打馬，為什麼沒有台北馬，老實說，一開始本來就沒有打算這場，因為我是以2021年渣打為百傑目標，但跑完年初渣打，讓我了解到，百傑這路真不是魚兒想的如此天真，自己練一練就可以，所以一直不肯面對現實的我，雖有在累積跑量，但也沒提起魚勁去有所改變，好吧~老天真的對我很好，讓我遇上我的女神惠娟，今年她也有目標，謝謝她和鋒哥(我老公)一直鼓勵魚兒勇敢試試，我們就這樣練起了課表。

因緣繼會下~有幸得到南天樂跑的陳志瀛教練 的指導和其他姐妹陪伴(桃園體育場)，把我的速度提了起來。

週三週六課表辛不辛苦?當然，但有大家的鼓勵我有堅持下去，記得有次跑到大哭，哭完了沒人發現，自己都覺的好好笑，走去告訴鋒哥我哭了，他說有什麼好哭的?我說我跑不起來課表要的速度，他說:跑不起來就跑不起來丫，下次再加油就好。我的他是我的心靈支柱，講的這裡他一定又要白眼，但身為我老公真心不容易，因魚沒有自信心，還超級悲觀，最記得賽前問他若沒有上百傑怎麼辦，他說沒怎辦，我說你不期待，他回我:不期待，好壞喔他~

但 他還是和二小子默默留言給我(字寫好多我嚇到)

然後再加上平日玉山晨跑+假日南天長距離堆跑量~

但好景不常，大量堆跑量+課表，果然魚左腳受不了，加上小孩課業及工作忙，我開始卻步了，想了一陣子，調整暫停課表，堆跑量為主，因疫情延後的幾場半馬賽事，就當是測驗腳的狀況來決定日後的訓練。

在此也感謝天地會的八德帥東哥賽前的30k 4:50定速跑，讓我安心不少。

好了~如果看到這裡，就發現我的台北馬還沒提到，對~如我上面所說，我沒有想報它，改變我念頭的是桃體一位我很尊敬的財哥(他忘了是他建議我)~不過謝謝他提醒我一定要月跑400k，當我有次遇到他，很開心的和他說我有400，他回我:很棒，讓我內心至今仍很感動。還有我約了好姊妹 喬媽(她今年台北馬也上百傑，恭喜她)，一起報台北馬~

台北馬當天，天氣濕冷，南天樂跑的各位，賽前準備上場(南天美少女破三戰士太可愛)

我們的3:15瓢蟲雙帥列車

起跑點前魚兒來到B區，心跳100是怎回事!好在有東哥和小郭帶領，一路以4:40均速前進，可是人實在是太多，不知為何好緊張，感覺速度比4:40來的稍快，一直聽到心臟的聲音，提起錶看心率180，嚷嚷著東哥怎麼辦?他說那不準，但有喘我開始講話分散注意力，被說:不要說話專心點，只好閉嘴專心調氣告訴自己，前半馬的路是最好跑的，要加油~途中每站水站我和喬媽都是獨自進入完成，魚兒真的不太會進水站，每進一次，我的節奏就亂掉，問:我可以不要每站進嗎?但還是說不行，要每站進，我整個不安到了極點~

看照片，人很多吧~

直到半馬過後，我突然覺的好像有點順了，但也來到不好跑的橋上路段，風很大+雨打在臉上~好冷喔，不過在東哥和小郭帶領之下，一路順順的前進，直到我開始感覺到腳重抬不起來，此時已來到35k，在此謝謝一路鼓勵的東哥，事後記不得當時的胡言亂語，只記得最後5K要開出去，我一直說不要不要跑不動了，但又回東哥說最後3k好嗎?最後的這段路，告訴自己加油，就快到了，惠娟在等我回終點~

東哥說快到終點了手舉起來~

但我手舉不起來之好醜的終點照

開心南天大家都完賽

我的台北馬成績

81傑

謝謝一路上為我加油的你們，我都有聽到，但沒法回應，不好意思，也感謝今年關心我的你們，我都知道也感恩在心裡，期許魚兒日後能更加有信心去挑戰，以上~謝謝

阿里

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