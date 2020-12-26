賽事心得／台北馬拉松 我的第55馬見證配速之神的精準

自從接觸超馬運動之後就很少在進行標馬的訓練課表，尤其是受傷之後對於跑步這件事更是小心翼翼的，衰神附身的我就連慢跑10K都會造成肌腱積水的問題，做個暖身跳躍肌腱還會撕裂出血，從此之後就不太敢輕易嘗試速度課表。還好在凃醫師的診療下脛後肌慢慢的長了回來，不只能夠維持日常的跑步，也沒有讓我放棄任何一場超馬賽事，雖然表現不盡理想但總還是能在逐夢的跑道上繼續努力著。

為了測試自己的恢復狀況，也想確認自己是不是還沒有被馬拉松之神放棄，所以興起了報名2020臺北國際馬拉松的念頭，尤其今年的賽道做了調整，少了很多河濱公園的路段，另外更首度將終點擺在台北田徑場，讓全馬完賽的跑者享受觀眾加油的氛圍，所以特別想報名跑一趟看看，但因為兩年內沒有參加認證賽事的成績，當然也就沒了直接錄取的資格，抱著碰碰運氣的想法乖乖的填寫報名表，等待老天爺的眷顧，希望能再給我一次踏上臺北馬賽道的機會。

也許是我跑馬生涯的貴人運超旺吧，在凃醫師的推薦下認識了販售「鎂溶易」的廠商「邦譽藥品有限公司」，他們聽到我想重返臺北馬的願望後非常大方的提供一個廠商名額給我（還是需要付報名費），讓我可以開始規劃練習的課表，但是考慮到一月底還有台北花博24小時賽要跑，訓練內容的拿捏就有點尷尬😅，最後還是決定按照平常的習慣，以慢慢的累積里程，增加續航力跟肌耐力為主，屬於爆發力的速度課表偶爾玩玩就好，當然這一次的重返賽道也印證了「當你想要認真做一件事的時候全世界都會跳出來幫你的」這段話不是沒有可能。

為了確保臺北馬能夠直接取得下屆的保送名額，賽前還特別安排了一場太魯閣馬當作測試賽，一樣將預定完賽的目標設在3:30，心裡想著如果山路馬能夠順利達標的話，那平地馬應該也沒什麼問題才是，雖然太魯閣馬拉松讓我跑到數度崩潰到想哭，但最後還是意外的以3:30:37作收，這下可讓自己恢復了點信心，脫口就霸氣的跟好朋友鵬讚、詩宜還有阿麗宣布臺北馬的預設目標要訂在3:20完賽.......大聲嗆完之後當然還是會有點後悔，不過不就是這樣不斷地把自己逼到懸崖邊才是我一直以來的風格嗎？

一直按照自己的步調持續的練習，不只可以輕鬆的吃完25～30公里的距離課表，也發現身體的狀況越來越好，對於3:20內完賽好像也不再那麼沒有自信，只是賽前這連續幾週的降雨造成練習上極度的不方便，12/16日就因為不想洗鞋，偷懶穿了不擅長的拖鞋🩴練跑一趟17公里就讓腳踝疼了幾天，也休跑了幾天。賽前一天復健時，更因為平常電療時的強度開到滿是剛剛好，但這回竟然會有痛感出現，不好意思開口請治療師調降的狀態下該放鬆的肌肉反而更緊繃，甚至影響的走路的正常度，這下可糟了個糕啊，看著前一天在馬拉松博覽會場由匡寓幫忙拍下完賽預測時間3:15的照片心裡難免有點忐忑啊。

清晨3:50起床再次確認裝備，最重要的輕便雨衣千萬不能忘記，4:30分坐在小七啃食簡單的一塊麵包、一瓶牛奶就是今天的早餐，5:00鐘和一力會合後就等5:05和明宜哥跟瑤姐共乘計程車到市府廣場。很久沒有參加大拜拜心裡還是有點興奮，5:30左右天都還沒亮就抵達會場，距離開賽還有一個多小時就有一票跑友開始緩跑暖身，天吶，難道現在的跑者都這麼認真嗎😱？那我也得加快腳步著裝、寄物，乖乖的穿上輕便雨衣提早到起跑區卡位才行啊。

早上6:00按照補給時間在開賽前的30分鐘吃下了第一包的咖啡因，但是怎麼就覺得怪怪的......摸了摸身上的腰包，咦....怎麼只剩下一包能量膠跟一包咖啡因😭，不會這麼北七吧.....啊～～豬頭阿麗，給我膠啊😭😭，被跑者卡在B區動彈不得的我當下只覺得想哭....

早上6:30在跑者的簇擁下準時起跑，好久沒有這麼熱血的感覺了，情緒雖然有點激動不過還是要提醒自己不要爆衝，畢竟昨天才因為電療把小腿搞到肌肉緊繃，今天還是保守一點穩穩的跑就好，刻意無視於碾爆我的人潮，不要在意被女生刷卡，按照自己的節奏去跑、盡量找適合的車跟，3:30內完賽應該是沒有問題才對。

跑著跑著也陸續遇到了不少好朋友，人數眾多也就不再一一唱名了，從會場往中正紀念堂的路上其實心情不是很好，畢竟看到一些跑友隨地小便，路上不時看到隨意丟棄的口罩😷、輕便雨衣感覺就很「阿雜」，不能因為自己的方便造成別人的不便甚或危險，跑者的自律真的很重要啊。還好第一個5公里能夠跑在22:13秒，這個速度我覺得已經很不錯了。

既然是城市馬拉松當然難免會跟市區景點、古蹟等路段做連結，因為靠近市區免不了會遭到部分因為交管而被耽誤到行進路線的市民朋友白眼🙄️，也見到一些跟警察反應「都沒有宣導」或是「上班遲到你負責」之類的抱怨，其實也沒有誰對誰不對，就是互相體諒吧，畢竟還是造成人家的不方便，不如換個角度看看那些動員人力物力在賽道上為跑者加油的團體，還有跑友間主動串連的加油團肯定又是另一種不一樣的氛圍。進入中山北路時里程推進到10公里，耗時44:06秒，老實說我還蠻意外的。

沿著中山北路一直往前，最開心的還是能在路過美術館後的中山橋前遇到微笑客棧的堅哥，真的好久不見，只是這一次您埋伏的地點比我想像的還要早很多啊。真的要謝謝每一位賽道攝影師，只要賽事照常舉行，不論刮風下雨總是會為跑者留下回憶的印記，跑了15公里抵達忠烈祠的時間是1:06:29秒，這速度已經比平常練習的時候快了一些，玻璃腳暫時還沒有出現狀況，心率的控制倒是還不錯，暫時還沒有補充能量膠的需要，身上就剩下一包能量膠跟一包咖啡還要兩顆鹽糖，得省著點用啊。

跑過了北安路、明水路其實各個集團間的差距已經拉開很多，跑在周圍的也都是實力差不多的跑友，只是這個路段的路線單調跑起來有點無趣，一個不注意就會跑到接近神遊的狀態，再往下來到了樂群一路，這邊有江湖跑團跟森跑所設的加油團聲勢浩大，也讓自己稍微清醒一點，謝謝盈秀，妳的加油聲我聽到囉。接下來要上堤頂大道，也應該要準備要上主菜了。

通過20公里檢測點的時間是1:29:13秒，很幸運還沒有疲勞感產生，但隨之而來的是要挑戰環東大道15公尺的緩上坡，跑到這邊已經有不少選手開始步行，或在路邊拉筋伸展看起來有點吃力，還好我喜歡跑山，這樣的坡度對我來說沒有造成太大的困擾，也只有在這樣的路段才有機會能稍微超越其他跑友。這次完成半馬的紀錄是1:34:26，哇，這已經是我這一兩年來的極限了，能看見自己進步當然很開心，不過還有一半的距離還沒完成，或許會出現什麼變數也說不定。

參考高志明大哥賽前的路線攻略，21～25.7公里會遭遇逆風干擾，在22.8～23.2時還要轉上第二層高架路段，環東大道上的雨勢斷斷續續的下，強勁的逆風增加了前進的難度，但我就是很愛這種有點難度的路線啦，趁著進補給站的機會補充了32Gi能量果膠，盯著感應地墊旁的時鐘，25公里的完成時間是1:52:53秒，又一次差點讓我暗爽到內傷的表現，希望接下來可以越來越好。比較意外的還是竟然會在這邊遇到很久不見的初馬跑友方巧玲，很厲害啊，才幾年沒見面已經是花蓮縣的代表選手，看來我還要再加油才可以。

結束了環東高架路段進入市區，沿著經貿一路進入南湖左岸河濱公園，好像沒有這麼期待進入河濱路段的經驗啊，不過因為曾經跟著IR 跑創運動的極速大阪訓練營在這邊上過課、測過10K，所以對這條路還是有點趣味感存在，看到這個5公尺的下坡讓我好開心啊😃。

賽會里程累積到30公里，身體開始有點疲累的感覺出現，脛後肌開始抽、阿基里斯腱跟小腿的緊繃感越來越明顯，左邊臀大肌還有拉傷的痛點出現，看來還是躲不過馬拉松的撞牆期，雖然還是很開心能跑出2:15:56，但這時候還是沒有比將手上僅存的這包咖啡因送入口中來得另自己興奮，原本期待進入河濱之後就能穩定地推進，但事實卻不是憨人想的那麼簡單，畢竟太久沒跑馬拉松配速了。

終於通過35公里感應點，累計時間來到2:39:50秒，怎麼突然有點低血糖的症狀出現，難怪跑起來有越來越虛的感覺，雖然不至於跑不動，但是不可否認身體的反饋已經不是很理想，大小腿都已經很酸了，髂脛束加上左臀的緊繃感跟痛點也都越來越明顯，當然最困擾我的還是脛後肌的抽，在心魔未解的狀態下跑起來難免會犧牲了一些速度，只是沒想到會用了快25分鐘的時間完成而已。

帶著開始有點左搖右晃的身體跑到了38公里的水站，也是這一場比賽第一次停下腳步喝水，就在意志力差點被擊潰的邊緣，一句「還剩四公里，大家把速度穩住就可以」的提醒聲傳來，啊，原來是高志明大哥的配速列車行駛進站，高大哥的配速一向精準，能在這麼崩潰的時間點碰到高大哥就是有種安定感，而且只要跟得上配速列車，想要3:15完賽絕對沒有問題，捶了捶已經緊繃的大腿，告訴自己再撐一下很快就到了。

高大哥不時的提醒剩餘的里程數，針對路段的攻略也給了明確的建議，要我們出了河濱先把速度HOLD住，進入南京東路後有餘力的話再開出去，我記在心裡了。最後的兩公里終於想到要抬起手錶參考一下心率，看到錶面的瞬間簡直是晴天霹靂，啊～甘！我忘了按錶了...

怎麼會這樣北七啊，除了怪自己蠢之外也沒什麼好牽拖的了...我在後方緊緊跟著高大哥的配速列車，也再一次見證配速之神的精準，從南京東路轉進台北田徑場，我就是為了你才報名的啊，終於踏進了北田的跑道，可惜最後沒有力氣再加速，完賽時間3:14:33秒，這成績對現階段的我來說已經很滿意了。

順利完賽後按照往例還是要先面向跑道深深一鞠躬，謝謝大會及現場工作人員辛苦的籌辦，接著趨前感謝高大哥後段的領跑，領取物資前先到一旁的修復區域讓治療師幫忙緩解臀部的緊繃，協助我進行放鬆，場邊還有泡腳的冰水池能後抑制賽後的發炎反應，感覺上這次的臺北馬進步不少，路線的安排也和過去不同，不過我還是希望有一天能夠路過故宮啦，另外賽後的動線規劃如果能再貼心一點、能考量賽後更衣需求的話那就更好了。

對這一屆臺北國際馬拉松我給它的評價還不錯，尤其是將終點放在台北田徑場的設計真的很吸引人想報名參加，我自己是將臺北馬當成測試賽，也想證明自己還有能力跑好一場全程馬拉松，雖然過程中還是出現不少低級錯誤，還好臨場應變的調整做得還不錯，很開心能夠達成自己預設的目標，也找回了對全馬的熱情，接下來要考量的還是練習內容的調整，或許下一場的渣打馬還可以再貪心一點也說不定喔。#凹凸眼鏡 #RudyProjetcTaiwan#跑出世界引領視界 #RunTheOne#SUUNTO #舒活石雷射治療儀#豆豆鞋帶 #超越復健診所#跑創運動 #IR_Sports#32GiTaiwan #百樂仕VIRUS#鎂溶易400mg口腔崩散微粒#鎂溶易365mg氣泡飲錠#61SHOP保健容易館#堅持鍛鍊超越極限#只有累積沒有奇蹟#心沒有放棄身體就會跟隨#明樺的246公里橫台日記