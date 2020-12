賽事心得／台北馬拉松 龜型人的破PB奇蹟

臺北馬是我從年初就遠目期待的目標賽事,以往全馬的重心都放在國外,一心想完成六大馬,2020年計畫跑11月的紐約馬,但一場疫情讓我只有國內馬可以跑了;看到臺北馬有新路線,也覺得該跑個自己城市的馬拉松,因此四月起報名了跑步教練課,重新投入科學化訓練,每周認真吃課表,想說這樣練下去,到年底就是紮紮實實練了八個月,可以破PB了吧?!

(每次練跑,不論晴雨,都是幸福!)

教練開的課表有不少間歇跑,慢慢試著吃也都吃了下來,我一向是勤奮的烏龜,跑得不快,但絕對認真,平常也有上瑜珈課,練習各種伸展、後來也開始上一些肌力課程,如此一周復一周地練習,忍耐度過漫長酷熱的夏季,當天氣漸漸轉涼、正適合練長距離的十月,最害怕的事情發生了–左臀痛到無法跑步!

驚!左臀梨狀肌拉傷+左肋骨附近軟骨挫傷

哎呀這該怎麼辦才好?說實話只有涼拌!我一邊看醫生復健,另外趁著年度健康檢查去照了髖關節MRI,只能休息停跑、耐心等待復原。好不容易過了兩個星期,內心暗忖應該可以跑了?某次瑜珈課時卻在一瞬間不知道為什麼突然挫傷了左肋骨附近的軟骨!當下感到劇痛,心裡更焦慮:完蛋了!這下不知何時才可以跑步?!一跑起來左肋骨附近就因為震動而痛得不得了,真是一波未平一波又起,屋漏偏逢連夜雨啊!

賽前十天 左肩莫名拉傷!

每次受傷都會陷入一種灰暗時刻,心裡急、卻一點辦法也沒有,最討厭復健的我又開始頻繁地復健,眼看一個星期接著一個星期過去,我的肋骨龜速地緩慢復原,直到停跑整整五週,我終於可以跑步了!這時距離臺北馬也只剩五週,RQ顯示我的體能降至只有5,天吶!五個星期後我能跑全馬嗎?擔心之餘也只有慢慢從5K、10K開始加量練習,不敢驟然吃飽吃滿課表,間歇跑改為一週只跑一次,每天心中默默盤算著跑量該如何調整、周末的長距離可以加到多少,小心翼翼既怕再受傷害、又怕練習不夠…,直到臺北馬倒數十天的早晨,我居然在例行的伸展時莫名拉傷了左肩!天吶,我無語問蒼天,難道這是不能跑臺北馬的訊號?當我急急忙忙到醫院看診,聽到醫師不疾不徐地對我說:「妳已經是今天第三個跟我說要跑臺北馬受傷的了…」

(賽前最後一個周末帶著左肩貼紮練跑21K)

我得承認自己聽到時心裡有點平衡,原來不只有我衰?物理治療師在我脆弱的左肩上貼紮固定,我就撐著不穩定的左肩一天天迎向臺北馬的到來…。

12月20日終於來臨,懷著不安的心情上了賽道,這次的42.195公里,會經歷什麼樣的過程呢?我的PB是4:38:21,仍然想破PB,但一點把握也沒有,畢竟中間中斷太久,練習不夠,前一天的RQ顯示體能「7」這個少得可憐的數字。賽前研究了半天,只有4:30完賽/均速624比較接近我可以的速度,正好430配速列車就在我的D區,於是我一路緊跟430列車,有時超前些、有時在後,眼睛緊盯著那排黃氣球,心想自己能跟多久呢?

(這一段跟430PACER跑在一起,人真多啊!只舉起右手,因為左手臂「不舉」!)

一路十分認真、專心跑著,我跑過三次臺北馬半馬,這是第一次跑全馬,儘管心裡忐忑,卻仍然是很高興的,我喜歡跑步、喜歡馬拉松,雖然可惜不是在準備充分的情況下上陣,但很珍惜可以跑,在細雨中享受著雨絲飄在臉上的感覺、氣溫涼涼的,非常幸福啊!跑過了古意的小南門和北門,跑上了熟悉的中山北路和中山橋,我還滿喜歡緩上坡,因為後面就有下坡可以衝些速度;賽前看到網友仔細分析每座橋和賽道的坡度、會遇到逆風或側風,但我對這些反而不太在意,因為都是無法改變必須面對的,總之跑就對了!重點是我只知道堤頂大道,搞不清楚哪裡是環東大道?好像聽說是難跑的大魔王?但反正跑到那邊都已經接近三十公里,身體疲乏了,應該也都一樣吧?!

(這一段是哪裡?迎風公園?為什麼被拍到時能笑得狀似輕鬆呢?)

邊跑邊仔細感受身體的每個部位,謹記關鍵跑姿:腿要抬起、落下在身體下方,重點是抬起不是落下,上半身放輕鬆,小心擺臂,希望脆弱的左肩乖乖,還默念偶像Kipchoge說的:「When you smile, your body will smile…」(雖然後來看好多照片臉都是垮的,哈!)一路內心跟自己對話忙得很!到了接近30K時,我發現自己的體力還很OK,沒有掉速,接著聽到PACER回答跑友詢問,才知道配速列車的430指的是大會時間,由於D區晚了4分多鐘出發,換句話說,只要跟著配速列車,晶片時間將會是426。我的心中頓時竊喜,這樣肯定破PB,而且比我預計的時間要快呢!

只要跟上!我謹慎地跑著,按公里數吃膠、幾乎每個站都進去補水,30幾K的補給站因為腿痠甚至還停下來取水走了幾步,這跟我以前跑馬都捨不得停腳大不同,因為我發現,休息個幾秒,接著再跑並不會耽誤什麼時間,下一段路反而可以跑得更好。

耐心通過狹窄擁擠的河濱,期待趕快進入市區,我就要超過PACER了,等了好久,終於出河濱,有種重見光明的感覺,也感到PB在握了!我開始加速,但是左小腿隱隱好像要抽筋,一旦抽筋就完了,趕快跟左小腿對話、安撫它再忍耐一下,快要到了!

(左手臂仍然不舉,非常感謝攝影大哥成為我的最強補給!)

最後轉進南京東路,感到真的很漫長,身體疲累,跑好久還看不到小巨蛋,兩側熟悉的市區街景從我眼前滑過,我跑在自己成長的城市,跟以往跑在國外的城市多麼不同,非常快樂而幸福!終於,再眼熟也不過的捷運2號出口出現在眼前,左轉進去,就是往日苦練的田徑場,想起那些或熱得受不了、或大雨傾盆的夜晚我們在此照練不誤,想到那逼人的間歇跑,我大口喘著氣直奔那一心巴望著的終點拱門,看見拱門計時器顯示著04:26:XX,那代表我的晶片時間將是4:22:XX嗎?我的心脹滿著喜悅,媽咪我破PB了!

(終點線前非常醜而真實的一刻!)

真的沒想到自己賽前十分艱難的情況,能再破PB,雖然我厲害的學長姊們破3、破4多有人在,但我跟自己比,又超越了一年前的自己,簡直不可置信!

後來才知道,終點拱門上的計時器不準,而且兩面時間顯示不同,臺北馬app的追蹤時間也不準,最終官方晶片時間為4:24:36,我還有很大的進步空間,但這次前後半馬時間幾乎相同、居然只差了幾秒,代表耐力還可以,是最令我高興的!

看到一篇Jay文章中的話,似乎像是對我說的:「你的訓練不會白費,你的里程依舊貨真價實。從這次的經驗學習,希望你下次能有更好的成績。」

儘管賽前接連受傷,中斷訓練五星期,但以這次成績看來,過去的訓練的確沒有白費且貨真價實。我要感謝神全程的保守看顧,讓我無傷無痛無抽筋,平日練跑都會起水泡的我,這次一個水泡也沒有!

要深深感謝 #430配速列車 ,沒有你們我不可能全程均速,你們好強!全程輕鬆聊天、腳步輕快,讓我們這些followers夢想成真!

接下來繼續朝破4這個偉大目標繼續努力!