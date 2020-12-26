賽事心得／台北馬拉松 跑進SUB330明年不用抽籤了！

給你一年的時間，你會用它來做什麼?

我用它累積了2996公里並換取7分鐘的進步

值不值得，答案只有自己知道

2020真的是個詭辯的一年，沒想到在年初的渣打馬後發生這麼多料想不到的意外，卻也感恩還能在年底尾聲再次奔馳賽道上。

三點整，清晨的鬧鐘嗡嗡作響，擔心的傾盆大雨並未發生，躡手躡腳的起床後開始盥洗，原先靜謐的凌晨卻開始滴滴答答的作響；心不做他想，不論橫豎與否都得如期站在起跑線上，才對得起自己過去4個月以來揮灑的汗水和淚水。整裝待發與戰友老王會合後，便頂著15度低溫與絲絲細雨往北市政府邁進。

悶了一整年的大環境，整體社會氛圍都需要一個宣洩的出口；對國家來講最振奮的就是，在國外疫情擴散下紛紛停辦賽事的同時，安全如期地舉辦一場大型賽事，增添國人自豪的驕傲感～

對民眾來講最痛快的就是，在無法計畫出國體驗各地賽道風景的嚴峻疫情下，依然能夠站上起跑線上勇感呼吸，盡情揮灑汗水～

這次臺北馬以金標觀察為設定目標，整體賽事準備到布局，處處都顯得不同。

起跑前一個小時，可看到許多跑者魚貫穿梭來回於市政府與會場間，人員之多猶如大拜拜一般熱鬧。

與老王完成各項準備與寄物後，便互道加油後各自進入不同的分區；分區C中的跑者隨著起跑倒數時間的逼近逐漸增多，只好先選定一個不錯的位置原地平靜心情等待槍響；望著前方分區B的好手人潮不甚眾多下，仍可繞圈圈式的加緊熱身，好生羨慕。

隨著黑暗的破曉逐漸明亮並逼近6:30，心情愈趨緊張，特別此次對於賽前兩周的減量期毫無經驗，基本上是胡亂操作的狀況下，對於自身整體狀況不甚明朗，此時也只能不斷鼓舞自己並相信應該是辦的到的。

分區隔閡移除後，整體大部隊亦趨往前靠攏，戰鬥的氣息更加彰顯，跑者雀躍鼓舞的加油聲取代了起跑鳴槍，便知道接下來就是與時間賽跑的開始！通過起跑線後，其實沒啥戰術在腦中盤算，就是前面要慢，心中一直提醒自己一開始不能超速、肯定不能超速、絕對不能超速！不過說真的在其他賽事還好，但這麼大型高水準與眾多高手的賽事下，要放慢速度相對來說無比困難。

好在來到中正紀念堂後經過5公里的標示，確認時間剛好近乎25分鐘，不禁替自己的沉著應對感到滿意，緊接著就是慢慢的提升到自己所設定的預訂配速，當然心中的擔心還是一定存在的，因為怎麼還遲遲未追趕上330的配速列車，不過相比先前5公里的心慌意亂，此時的心情知道自己目前的配速絕對是可以的，因此相信遇到大部隊是遲早的事，該做好的就是循序漸進。

依序經過了西門紅樓、承恩門，甚至於到了首次安排進路線的總統府，不時檢視自身目前的狀況。

除了左腳板楦頭部分可能鞋型不符因而作痛以外，剩下的就是墨鏡這問題了

這次犯蠢戴了平常耍帥用的太陽眼鏡，但其設計根本毫無排汗與散熱的考慮，導致此次整趟比賽路程下來，大概有1/2以上都是霧濛濛的狀態。也沒辦法，這就是比賽，你必須克服跟面對比賽當中所有不可預期的狀況，唯有堅持才能衝破逆境!

到了中山北12.5KM水站前，終於讓我看到一整串的肉粽大部隊，令我吃驚的是人數更甚以往，不禁納悶這真的是330的列車嗎?!

但在面對這個情景，我有個更棘手的問題，以我目前的狀況跟配速到底要跟還是要超?!

內心反覆思考掙扎大約500公尺後，想著原先設定的高標不可能依此配速前進，太過於保守

隨著水站的逼近，所幸心一橫超越大部隊後，帥氣的取水捏杯、就口、飲畢、甩杯後揚長而去~~~~

脫離大部隊後，接下來路途上有時依偎小部隊前進，有時單刀直赴直搗終點，唯一不變的是，整路人群沒少過。心想原來這一年，不只我沒怠惰，這一大票人也都沒怠惰阿!只是大家都在相同時間不同平行世界下自我鞭策，都是為了超越自己!

路程中不乏搞笑的場面，行經環東大道二次爬坡來到整體賽事的海拔最高路段，迎面而來的側風對我這種四分多進逼五分速來講，倒也不足以影響到很難前進，但人性總是希望能夠借力使力，所以過程中就會發現當有幾個三兩成群的窩在一團，後面人群就突然簇擁跟隨，但當前面發現被利用來做破風手的同時，一貫作法就是一哄而散；因此就不時看到聚散聚散的場景

整段高架結束的點，其實很醒目就是南港非常獨特的半橢圓之同心圓建築，逐漸逼近後也意味著要脫離高海拔的賽道後，進入水門邁入河濱一途。曾在EXPO上曾仔細研究過個分段點的醒目建築，下個里程的分界點就是彩虹大橋，通過它也表示馬拉松比賽的下半場32km後隨之揭幕。

我想每個選手都一樣，在這之前都曾訓練過不下數百次，因此路上你完全不會看到步兵，因為識途老馬在此範疇內肯定都是操之在手。果不其然，隨著河濱路線的蔓延，雖然墨鏡上揮之不去的霧氣依然讓我懵懵懂懂，但是卻可以發現路上開始充滿了步兵！而此段路線又充滿了些許的似曾相識，原來渣打馬某些路段也是遵循此河濱路段，只是前進方向剛好是反方向。

過了35公里之後，雙腿明顯開始疲乏，心中暗想不妙，還有7公里之遠，說長不長但是肯定無比艱辛阿!稍微調整了配速後稍嫌趨緩，這時開始盤算到底能達到怎樣的目標，心想距離低標仍有餘度，便放心耐心撐住！重要的是，我這次半推半就的說服老婆跟老媽帶著兩個小蘿蔔頭在終點等我，我怎麼可以在這時候放棄呢~

再者，我知道小星星追火車隊友們肯定分秒關注我通過每個分段點的秒數。

撐過河濱自行車道後出了水門，只剩下最後3.5km，肌耐力近似到了臨界點，左腳楦頭先前的痛楚不在；但是似乎一開始為了抑制痛楚的多餘使力此時產生了副作用，左腳些微開始顫抖，就這樣再次盤算再次降速，目的就是不能用走的回終點但又必須達到低標。

進入健康路後映入眼簾的是成群的半馬跑者魚貫向前好不壯觀，沒想到這情景除了起跑前看到外，近終點前也能再次目睹。但此時的我根本無法分心，我必須全神貫注的在雙腳上確實準確踩踏每一步，擔心一個雜念大抽後就只能步履蹣跚，中間不乏停下來2~3次, 壓腿趨緩兩下後便持續跑起來，因為我是來這突破330大關而不是再次扼挽的。

到了南京東路剩下最後一公里路，看到了一位一腳裝著義肢的大哥也仍奮力拚搏，低口喊了聲加油，我相信鼓舞自己的成分多過於他，經過小巨蛋捷運出口時，路上群眾群起加油喊聲SUB 330就在眼前，心情隨著觀戰人群圍繞亦隨之高漲；進入了諾大的台北田徑場除了看台上歡欣鼓舞的親友團，映入眼簾的是終點的拱門上醒目的計時器停在3:26多....

我終於意識到過了這關了!

明年終於不用七上八下的等抽籤結果了