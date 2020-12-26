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跑鞋實測／台北馬拉松 MIZUNO新款跑鞋體驗心得

運動筆記 / Daniel Chu

因為參加了MIZUNO決DUEL萬金石訓練營的計畫，所以拿到了這雙今年才剛上市的鞋子(WAVE DUEL NEO)；首次穿鞋體驗是在運動筆記的辦公室，還記得第一次穿的時候由於它一體式鞋襪設計，讓我花了不少時間套進去，很害怕這是這雙鞋的特性，但其實第二次就沒有那麼難穿進去，也就打消了想要改大半號的想法。

第一堂5000公尺測驗， 雖然是第一次穿這雙鞋, 原本正常狀況是不應該用新鞋去測驗的，但在從運動筆記辦公室移動到大安森林公園後，再加上緩跑及熱身，慢慢覺得這雙鞋好像已經跟腳合為一體。雖然天氣陰陰的且不時下著細雨，所以人行道上的石磚也看起來濕濕滑滑，原本擔心會打滑的，但在跑了一段距離發現它的抓地力蠻好的，沒有我想像中的狀況，便放膽跑出去，而且鞋子只有170克，非常輕薄透氣，鞋襪的設計讓它完整包覆整隻腳，不用擔心腳在跑步過程會有滑動。

12/20的台北馬拉松，穿著這雙鞋跑全馬，這雙輕量化的鞋子減輕了每次抬腳的負擔，一體成型的網布素材，透氣性十分良好，雖然中間也有踏到水坑，但不可思議的是，到終點前我的腳不是濕的；在比賽的後段，由於鞋子良好的抓地力，讓我在河濱多處轉彎的地方，仍能穩穩地踏出步伐而不致滑倒；再加上它大底的設計，同時提高縱向抓地力，進而轉換成推進力，讓我在比賽中仍能維持穩定的配速前進；距離終點最後的幾公里，回想起教練所教的抬腿與推凳的動作，並專心踏出步伐，突然發現若正確使用，這雙鞋能幫我更有效地前進；最後這雙鞋幫助我順利達成sub330的目標，也期望在難度較高的萬金石賽道，能充份發揮這雙鞋的效用。

最後要提的是，雖然這雙鞋已經跑了近百公里，但鞋底的磨耗看起來還好，似乎蠻耐磨的，不用擔心很快就要換一雙。

#決DUEL萬金石#ENERZY #WAVEDUELNEO#ReachBeyond

萬金石

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