賽事心得／台北馬拉松 差點被絆倒還是帥氣完賽

這場本來沒打算報名抽籤，吸引我是因為路線改了終點在北田，就狠狠的給它抽下去，幸運就中籤。賽前11月份跑了兩場全馬當作賽前訓練，阿拖台北場跑05：44：33 山林馬跑04：41：0712月份就自煮練半馬，然後就停止訓練迎接台北馬賽前兩天臉書大家狂曬 台北馬，我忽然倍感壓力藍色小精靈要發作了，應該說人群恐懼症害怕到不行，緊張到胃絞痛，忽然有位朋友私訊來打氣，公主不要看臉書關掉網路，好好休息，明天一起加油這一晚我好難入眠，一早坐上預約好的計程車直奔台北市政府，會場遇到師父跟小師弟，寄物完師父帶領我們熱身跑2k在做馬克操，舒緩我們緊張的心情。

時間也差不多了我們各自分開，尋找自己的區等待起跑，我在E區默默的告訴自己慢慢跑順順的別搶快起跑沒多少大約4k左右風大公主帽子被吹走，感恩一位後面帥哥幫公主撿帽子大約15k遇到一位女性跑友，要進水站忽然從公主面前切過去，害公主撞到她，也造成後面一位女性跑友也撞上公主。半馬上環東大橋4.5k的大逆風又雨，公主跑不動被風吹,感恩水漾總幹事幫公主擋風，公主妳躲我後面比較好跑，果然真的好跑多了，但也掉了一點速度，下坡來一點速度回來，進入河濱雖然是平地但也是超級難跑風大又冷，旁邊很多青苔滑了幾次，感覺這時右大腿有點不舒服，37k遇到認識的攝影師喊公主加油喔！我快冷死了（小葉攝影師），我只能邊跑邊說辛苦了，河濱遇到好多認識的攝影師幫公主加油，信心又起來應該有機會4：12~15分漂亮完賽。

39.8k遇到一位男性跑友就在公主前方蹲下來綁鞋帶，公主來不及閃又撞上去，差點四腳朝天，這時右大腿超級無敵痛，感謝後面跑友拉公主一把，問一下公主還好嗎？還可以繼續跑，公主已經跑到這裡怎麼可能放棄，只好邊跑邊走，看到攝影師就跑起來，心想成績已經不重要了，我只要平安完賽，恭喜賀喜自己破PB 04：30：00

謝謝師父終點等公主，幫公主拍終點照，還幫公主領衣保袋，扶公主去旁邊休息，因為沒辦法走路了，我沒有加入跑團沒有參加訓練班，沒有重訓沒有核心，只有一顆不放棄的心

感恩今天今天所有的團隊，大會志工攝影師們寒風中為跑者們留下美麗的回憶，有您們真好。