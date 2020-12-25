賽事心得／台北馬拉松 汶哥最終的感動、讓人淚流不止

相信不管有無參加台北馬的朋友已經都看到這一幕，許多人跟我一樣都不禁感動的淚流滿面。

身為汶哥的好友實在不知如何下筆寫這篇。我想就以第三者朋友的角度來呈現。

跟汶政結緣其實是2018年底，2019萬金石馬拉松X美津濃8週訓練營

但當時學員眾多，沒有機會認識。但汶政的速度其實就特別突出。

第一次正式認識是，20190324 發票杯。當時汶哥就以不可思議的速度完賽。也聊到他跑馬的機緣及參加初馬過程。

20190414 貢寮Ebook 路跑，當時阿政就是男總一。

可惜這小而巧的賽事之後就停辦了。

之後汶哥，彬哥，我等就從個別的孤獨跑者慢慢的相約練習到一起吃好吃的，無話不談，葷素不拘。

汶哥的四頭肌確實強大。

慢慢的我們也成立了自己的跑團。

妹子陪跑團，但沒有妹子。

跑就是為了吃，吃就要吃好吃的。

絕對不能虧待自己。

第二次團聚，依然沒有妹子。但友誼越來越濃。

其實汶政一直是開朗，陽光，認真的大男孩。當愛情來的時候，一點都不意外。

'我在這。' 瞬間的見證者。

2019 烏來馬總二。

汶哥難得有可愛的時刻。

2019 長榮馬，81分。

2019 田中馬分二。

大阪馬的嘆息，但兩周後立馬討回來。

2019 台北馬。我們心中都知道，汶哥心中堅定無比，這一仗必須要嬴。(請注意他的大阪馬手環。)

記得當天跑完立馬飛奔至全馬終點，30 度的高溫，全馬的最後衝刺。

我們都清楚這一仗對他的意義，真心為他高興。

進入2020 疫情肆虐的一年。汶哥也人生進階升格為人夫，為人父。

雖然參加賽事機會少了，但帥氣身影依舊。

偶而也跟汶哥開開玩笑。

2020 發票杯

終於迎來2020 最終賽事，台北馬。

我們都相信汶哥做了萬全的準備，破三一定垂手可得。畢竟去年30高溫都能破三了，今年只要不下大雨2:55/2:50 應該沒有問題。

一早的清晨，甚涼但沒有下雨，大家都知道這是難得跑馬的好天氣。

跑完半馬，8:54分，綽綽有餘的時間為汶哥加油。

看到這位跑友非常佩服，立馬合影。

馬上打開App。

等待過程一樣看到很威的美少女戰士。

2019 年台北馬，破三前夕。(多熱阿。)

突然發現汶哥速度變慢了。也不知道發生甚麼事。

看到最終是差一點，我想他心中會有點遺憾失落，當下也沒有多問。

直到晚上聚餐前，看到群組中瘋傳的影片。

OMG，這是汶政嗎？簡直不敢相信自己的眼睛，內心受到極大衝擊，眼淚立刻傾瀉而下，。

此刻發現自己是多麼脆弱，久久不能自己。

這股奮戰精神，大家無不受到深深的感動。汶政你太棒了。你應該是全台灣目前大家最想認識的男人。

晚上聚餐特別向汶哥致敬。懇請魁哥有機會一定要訪問一下。

感謝魁哥，象總有機會讓大家好好認識汶哥。汶政文筆超好，堪稱跑界四庫全書。

大家有機會可以看一下。

阿政跑步筆記

跑步不要聽 介紹

在這風暴的一年，耶誕節感恩的前夕，感謝汶哥給了我們這感動的一刻，讓我們面對自己，面對未來，有更強大的力量。

致敬所有認真的靈魂。包括當天跑者，所有工作人員，志工，及被賽事耽誤的市民。有了你們的付出與寬容，今天台北馬才有如此驕傲精彩動人的故事。

跑步不要聽 汶政專訪。

跑步不要聽

#致所有奮力一搏的靈魂

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