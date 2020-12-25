賽事心得／台北馬拉松 第一次嘗試五趾襪

我跑得很慢，很享受慢慢突破自己速度的每一次。然後，開始試試可以跑多遠，可以多看哪些賽道的美麗景色。

嘗試半程馬拉松一年了，參加五場比賽，長距離讓腳掌趾縫的水泡來來去去，好像成為一種必然。聽到跑友建議五趾襪，會浮現穿夾腳拖趾縫卡著的異物感，心想還是跟水泡當好朋友好了(笑)。直到上次穿了一雙厚襪，卻磨出比以往都巨大的水泡，真該試試五趾襪了，剛好可在臺北馬拉松實際測試。

第一次穿五趾襪，從Walkplus的小腿五趾襪開始，穿上去的瞬間就解決我對卡趾縫的擔憂耶，五趾趾縫的縫法很特別(如下圖)，

交錯且漸寬，不會卡在趾頭之間，像穿平常的襪子，只是穿的時候要分清楚每個腳趾放的位置，從沒想過可以這樣設計，很特別。在常磨出水泡的腳掌也有加厚及防滑矽膠(如下圖)，感覺很安心，加上這雙襪筒直至小腿高度，包覆感好，不會過於緊繃，很有彈性，期待跑臺北馬拉松的體驗。

今年的臺北馬拉松，氣溫16度、濕度96%，不斷下雨還有寒風，對跑者來說是滿不舒服的天氣，卻是測試體能和襪子的最佳氣候。

體驗後，對於跑步襪子的選擇方式有些改觀，幾個心得分享一下：

感想1 五趾襪分隔趾間，適度避免摩擦其實跑步當下，不見得會意識到腳趾之間會磨擦，脫掉襪子才發現，原本以為彼此有空隙的腳趾，居然神奇地出現水泡，即使換成鞋頭較寬的跑鞋，也沒有太大幫助。這次臺北馬拉松，一路上都是潮濕又積水濕滑的地面，鞋子很快就透水，鞋襪都濕，是很容易起水泡的狀態。但腳趾間平安無事，跑友推薦五趾襪來減少趾間的水泡，真是有其道理，之後也會選擇五趾襪來跑長距離。

感想2 止滑度 > 厚度，承受衝震和摩擦原以為穿厚一點的襪子，能保護腳掌不要起水泡，卻出現了更大的水泡(淚)。Walkplus整雙襪子算是滿輕薄的，腳不須承受多餘重量，在腳掌和腳跟部位特別加厚一點，加上矽膠止滑，21公里跑起來很順暢，即使有上下坡和雨天路況，不會過滑或有跟地面衝撞的感覺。而且這次鞋內環境很潮濕，腳掌腳跟也都安全過關，最常看見水泡的地方一片平坦，真的很開心啊！也才真的理解，原來挑選襪子的重點不是在厚度和柔軟度，要保護腳底，止滑真的很重要，厚軟的襪體反而無法穩固腳掌，造成分離的空隙和摩擦，跟腳密合度高的襪子較合適。

感想3 透氣快乾選對材質，下雨也不濕黏

開始跑步以後，發汗量越來越多，不知道是不是代謝變好了(可喜可賀)，純棉的衣服和襪子越來越不常穿，會注意特別有寫吸濕排汗的衣物。Walkplus這雙五趾襪有特別寫出含有吸濕排汗紗15%，就想測試是否好用。臺北馬拉松持續下雨的過程中，即使襪子高度至膝下，也沒有濕黏在皮膚上或因濕掉而增加重量的負擔，很清爽耶。賽後脫掉襪子時，小腿和腳趾都沒有黏膩感，輕鬆就可取下，吸濕排汗材質的效果十分優秀。雖然是接連陰雨，清洗完畢後，晾乾的速度也比一般襪子快喔。

感想4 腳趾腳掌間具包覆彈性，減少摩擦空間臺北馬拉松濕冷的天候和賽道，還是讓襪子出現美中不足的地方。可能因為趾間的縫法特殊，留著寬裕的空間避免夾腳，造成趾頭和腳掌連接的地方，出現了幾個小水泡(如右圖)， 或許可藉由提升該部位的貼合度，增加穩定度以避開摩擦的可能。另外，襪子為M號，適合24-28公分的腳長，我的腳長尺寸為26公分，剛好介於中間，緊密程度大概不盡完美，是有點可惜的地方呢。

臺北馬拉松這回對跑者、對跑步裝備都很嚴苛的溼冷度，帶來訓練自我和測驗鞋襪很棒的經驗值。Walkplus的小腿五趾襪，讓我知道五趾襪的設計方式已經不同以往，雖然仍有缺點，但更明瞭接下來選擇運動襪的原則和標準。(而且，這雙小腿襪很顯瘦喔！XD)

慢慢地，跑步的次數和距離累積得越來越多且長，即使不是菁英跑者，也逐漸體會跑襪的挑選其實很不簡單又非常重要呢。每個人的腳型和慣用的施力點都不盡相同，跑鞋和襪子的損耗摩擦位置也不大一樣，透過每次練跑的經驗，找到適合自己的跑步利器，然後，一直健康地跑著，是心底最想實現的願望吧(笑)。不知道未來襪子是否能跟鞋子一樣，直接購買適合自己腳掌的尺寸呢。

** 感謝大會攝影師們幫忙拍的美好照片！以上照片特別感謝All Sports、老K、虎標～～** 感謝辛苦的警察、工作人員、執行單位及台北市民的付出與包容