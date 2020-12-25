賽事心得／台北馬拉松 初馬成為一場感人的友誼見證之旅！

2020.12.20，我終於完成我的初馬。

編號11287 安全下崗

吃了近20週的課表，在這天劃上了句點。那個幻想多次的終點線，終於踩到了。除了跑到快解體、魂不守舍、飄飄然之外，從外觀看，跑完42.195公里真的沒什麼不一樣之處，日子還是一樣要過的。旁人覺得，不就是一個吃飽無聊沒事做才會去跑步的傻蛋，跑得又髒又乾又黑又瘦的，到底有什麼好處？唯有自己能夠理解自己為何而跑。跑一場馬拉松，為的是能在終點遇見更好的自己。而我原以為這應是一場孤獨的戰役，一直到路程後半段甚至賽後，我才知道我乘載著好友們滿滿的祝福完成了這一段路。

早上三點起床後，把所有該做的事做完，維持心情平和地五點前順遂抵達現場，有充裕的時間上廁所排便（心安），與跑友會合拍大合照也是讓我心安的方式。我的個性比較龜毛謹慎，老早就把所有賽前該準備的細節想好規劃好，跑不快是短時間內沒辦法克服的，但能做到吃好、睡好、心理和心情準備好，至少能減低身體出狀況的機率。

賽事前的必做之事，大合照

時間隨著賽前的各種雜事飛快流去，很快地我們已站在起跑線上。看著路燈下的毛毛細雨，像在飄雪似的很漂亮，聽著跑友在耳邊打鬧聲，我靜下心快速做了正念冥想：「我在嗎？在！此時我在哪裡？在臺北馬賽道上。此刻我在做什麼？等待著出發跑全馬」嗯，在這萬人的人群中，靠著簡單的冥想我回到了內心的平靜，恐懼也慢慢消失而去了。此時跑友們互相祝福，隊長不停地叮嚀著我要跟好跟緊他。終於等到鳴槍時刻，心有餘而力不足地目送著隊長與其他跑友離去，想稍微加速追上去，但評估後覺得高敏感的我在人群中壓力很大，也很害怕與他人的碰撞，再加上如果此時還沒熱身就用力追恐怕會影響接下去的配速，決定維持原來的計畫「獨跑」，先保守前進再說。

好啦，從現在開始有至少四個半小時可以好好地與自己對話。當下我真的是這樣想的。不過我太專心了，專心到好像也沒什麼好聊的，似乎也沒什麼情緒。偶爾來訪的腿酸和疲勞，我不拒絕他們，好好的接待他們後，很快的就離開我了。這也是我在「正念跑步」中學習的：「注意自己的跑姿與呼吸，不去否定或忽略身體的需要，讓擾動心靈清明的想法與情緒像空中的雲一般飄過你的心」。前面的半馬維持著不快但穩定配速，好不容易啊，進入了第一個難熬的階段，在環東高架上逆風而行，冒雨前進。負面思緒、不時而來的逆風與陣雨、對南國孩子來說的低溫、身體隨著時間與距離劇增的緊繃感、孤獨感、無聊感，這些都真的像雲一般飄過，我想「正念」真的還是有用的吧？有時候疼痛感較強烈而偷懶降速的時候，我就會提醒自己，那是假的，真實的事情是你離真正的疼痛受傷還很遙遠，還可以繼續前進的。

路途漫長，偶有好看的照片

但眼神死的照片居多…

結束第一階段的風雨考驗，準備下橋到折返點，終於在橋上遇到橋下的隊長與隊友很開心地向我揮手，當下我好激動，跑了27公里終於有了明顯的情緒。隊長喊了「我在前面等你」，頓時再幫我打一劑強心針，從那時候開始一直加速前進，順利地突破跑者30公里後會遇上的撞牆期。雖然沿路沒有遇上隊長，也想說這裡那麼冷實在不適合停留等人，要是隊長在這裡停著等我可是會失溫的，我反而會愧疚死。但是想到35公里處是土地公廟- 民生慢跑大本營，那裡會有熟悉的跑友當補給隊，這也是我另外一劑強心針，咬著牙衝了。

就在離35公里前100公尺，好像看到了熟悉的身影正在覓食。不對，這一定是過度疲勞後導致的幻象。一直到抵達廟前正想停下補給的時候，我才發現那不是海市蜃樓，是真實的隊長，不經思考就知道他一定是在等我。評估身上還有足夠的水與運動飲料能撐完剩餘7公里，也想說不知隊長已經休息多久擔心他的腳僵掉了，當下決定放棄補給繼續趕車了。從隊長第一次確認我的身體狀況，隨著一公里又一公里地前進，我發現從還ok的狀況瞬間掉到非常辛苦的狀況。最後的三公里，很不幸地，我還是撞牆了。短短的三公里，跑起來竟然比前面30幾公里還要來得更遠，不止一次地說好辛苦好想放棄，但想著隊長的犧牲與陪伴，盡可能不掉速前進，後來才發現最後一段路被照到的照片不是笑得很牽強就是眼神死不然就是喘到嘴巴開開的…

最後第二公里處被隊長朋友捕捉到的背影照

看到體育館的那一剎那，覺得自己的魂魄與身體早已分開，腰痛慘了，聽著路邊加油者說再一下就能吃早餐，聞著路邊飄來的星巴克咖啡香氣，憤怒感升起，真的好想丟下那該死的水袋用走的進場，此時僅剩最後一公里。我突然想起了，給自己的承諾就是用跑的跑完馬拉松。拼了命騙身體與大腦再一下就好（這一下恍如隔世），看到拱門的時候，最後的兩百米了，我開始哭了。

跑友幫我們照的（雖然我已經完全沒有餘力注意到她），隊長完成任務的喜悅與我高度厭世臉，成了完美對比哈！

好辛苦，卻好幸福。初馬這一戰，竟然有人陪我完成了。

我完成了給自己設定的階段性目標：4小時半完成初馬、全程用跑的完成初馬、跑完還想繼續跑步而不是厭跑！

哭著抵達終點線

抵達後看到因腳傷提早下車的老公等著迎接我，當然要胡亂哭一場。管他的什麼完賽時間、有沒有遇到更好的自己、身體的劇烈疼痛、腸胃翻滾、照相時候的臉是扭曲，什麼都不重要了。要說為何而哭，還真的三言兩語說不盡！初馬真是他媽的刻苦銘心啊。

厭世得只想趕快去換衣服，還好還有老公積極地幫忙拍照

以為這就是所有故事了嗎？…. 真正的彩蛋還在後頭呢！

跑後慶功宴早已是我們跑團的傳統，跑前跑中跑後都期待著慶功宴，想著解脫後的美食。盥洗後匆匆趕到餐廳與好友一起同樂。沒想到更大的驚喜正等著我。原來隊長與好友們早已策劃好，好友們拿出早已為我準備的題字紀念卡片以及刻上名字的木質鋼筆。過去一兩個月隊長不斷重申臺北馬當天他有個重要使命卻不說破，原來是要陪我完成初馬。已經很感動的我，竟然還有最後的壓軸，大家拿出一個特製初馬獎「念念跑馬公仔」，再一次把我逼哭了。

念念公仔是以太魯閣半馬的照片複製出來，臺北馬剛好也穿著一模一樣的照型（連不平整的牙齒都複製出來了，好討厭）好友們還特別把臺北馬的號碼布手工貼上，再加上隊長陪伴我完賽後，回家趕著貼上我的完賽時間。此時，終於搞清楚為何隊長那麼堅持陪我進終點的原因了！每一個細節都是好友們精心策劃，真的很難想像一群大叔啊不是，大男孩們可以弄出這些玩意兒。到底何德何能可以擁有這些呢？

跑一場馬拉松到底是要哭多少次？！

號碼布和完賽時間都是好友們親手貼上去的

跑友的友情就是那麼真誠及不計一切，真的很感動。回想起各種溫度與天氣下的訓練，從十公里到二十公里到三十公里再到四十二公里，正是有這群好友，我們才能一起完成訓練，最終再一起站上賽道完賽，見證著彼此的榮耀。若要跑得快，就一個人跑；若要跑得遠，就一群人跑；若要跑得又遠又快樂，我們溫馨的跑團更適合你：）

謝謝老公推我入跑馬坑，謝謝老公總是那麼無私的分享著我的榮耀，謝謝老公帶我認識他的好友最後還變成我的忘年之交，謝謝我的忘年之交們待我如兄弟般處處為我著想，謝謝跑馬之路上遇到的各位高手好友。如此不安定的2020，因為有跑步，有健康的身體、快樂的靈魂、豐盛的日子，我想我是非常幸福的。

最後的最後，以同步的跑（舞）姿、跑到歪斜的方向、表情，敬我們永遠的隊長！但願你永遠都能帶領我們一起快樂跑步下去！

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https://www.facebook.com/nianbalancedlife/posts/1112098639230168 （臺北馬賽前準備）

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