精華影輯／台北馬拉松 一起來逛好玩的EXPO！
臺北馬拉松的EXPO
可以說是好朋友見面會
不管是領物資
還是逛攤位
隨時會遇見好朋友
EXPO的遊戲也很多樣
優惠也很多
還有分享會可以休息一下聽聽分享會
臺北馬拉松算是國內很大的賽事
EXPO規模也很大
非常熱鬧
最後一天人潮更多
吉雷米也都忙翻了XDD
很好玩的臺北馬拉松EXPO
訂閱youtube頻道 https://pse.is/LFYTH
傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n
傑克IG https://pse.is/GCUTC
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言