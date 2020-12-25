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精華影輯／台北馬拉松 一起來逛好玩的EXPO！

運動筆記 / Jack Kox

臺北馬拉松的EXPO

可以說是好朋友見面會

不管是領物資

還是逛攤位

隨時會遇見好朋友

EXPO的遊戲也很多樣

優惠也很多

還有分享會可以休息一下聽聽分享會

臺北馬拉松算是國內很大的賽事

EXPO規模也很大

非常熱鬧

最後一天人潮更多

吉雷米也都忙翻了XDD

很好玩的臺北馬拉松EXPO

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