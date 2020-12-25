精華影輯／台北馬拉松 一起來逛好玩的EXPO！

【入定後的沉思，我為何而跑？】 繼上一篇熱血無比發下豪語要跑全馬後，我也很驚訝自己對跑步的微厭世竟然來得那麼快。 事情就發生在上週日完成我的(台北馬)初半馬後。 我跑得不好嗎？不，我跑得挺好，搭

2020-12-24 09:58