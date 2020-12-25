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賽事心得／台北馬拉松 失溫後心率剩100好危險！

運動筆記 / Tony Lin

今天我想來好好檢討這場臺北馬撇開後段呈現失溫的狀態，我更想承認它就是馬拉松「撞牆期」。

自從2017年柏林馬我跑出3:40新個人紀錄後，這三年多來參加4場，只有1場破PB，而竟然有3場後段都這道牆給打敗，但其實在2018年前我參加的4場馬拉松賽，一路自4:25進步到3:40，卻從來沒有遇到這道牆，或許速度不一樣，體能消耗得更快，更容易面臨撞牆期，但此時此刻正好就是讓自己好好檢視所有的問題，不管未來我要多久才願再戰全馬賽，但有一天我一定會再站起來衝破讓座高牆。

惱人的身體問題

在去年跑上海馬時，最後10KM因為胃痛導致最後一份補給沒辦法吃，影響最後的跑力。雖然回來後開始漫長的調養，本想說經過一年的時間自己狀況會好很多，哪知道在10月中台北馬訓練週期中、長榮半馬賽前整個大爆發，比賽DNS外，訓練整整暫停兩週，而且體重頓時下降超過4公斤。當時距離台北馬已經只剩6週，以當下我的身體狀況，我自己都不敢保證我能跑完一場42KM的全程馬拉松賽，但我知道我不想放棄，我只能慢慢地累積訓練，並且好好調養自己的身體與胃的狀態，讓自己有信心參賽與完賽。雖然這場賽中，我沒有真的胃痛起來，但賽中還是在中後段吞了一顆胃藥，避免又發作。

補給補不補

這些日子受到胃痛、胃酸的問題，這場賽事中補給，一直是我賽前最擔心的問題，11月下旬開始作長距離訓練，就開始嘗試各種不同的補給品。最後我在腰包準備了一大堆補給品，包括: 2包能量果膠、1包能量果凍、1包能量棒、2包電解質、3+2包BCAA、6顆鹽糖、2顆梅糖，以及1包一碗量的白飯、2包各3小塊的蘋果。賽事當天從8K後開始輪流吃白飯、蘋果、能量膠，很忙碌的一直在換東西補給，但我卻在21~28K犯了個嚴重的錯誤，因為上環東大道一路上逆風又下雨，所以當下一直告訴自己專注在跑步上，等下橋後再吃補給，哪知道就一路沒吃補給，就讓自己進入河濱後沒多久就感覺到沒動能再繼續拚勁。

前面快10秒，後面要花1分鐘來補

這場賽前訓練，我一直都是以4:50/km為馬拉松配速目標，但每次長距離訓練，跑到最後速度都會在4:35~4:40/km，於是賽前最後設定以4:40~4:50/km為目標配速區間。這場我拿到B起跑區，加上算早進去起跑區等待，起跑後不到20秒就穿過起跑線，起跑後一直告誡自己不要跟著大隊跑，也不要去管別人怎麼穿越你，但既使如此前2公里還是跑出4:38/km配速，雖然已經有告訴自己要放慢速度，不過配速幾乎一直都維持在4:42~4:45/km之間。

到堤頂大道上環東大道時，我發現自己跑在個尷尬的位置，後面有一大段路沒有跑友，前面跑友又離我有30-50m，當下我很怕一個人得在偌大的環東大道上面臨風雨的侵襲，於是加了點速度跟上前面幾位跑者，就這樣在環東大道上一直專注跟著這群跑友一起跑，就這樣竟然以幾乎沒掉速的4:44~4:46/km跑完這賽道原本設定最艱難的路段，而這前30公里速度甚至創下我個人最快紀錄。

就在身心已經開始感覺疲憊的同時，我竟然在31公里時發現自己的右腳鞋帶掉了，當下其實很想不理他，怕停下來綁鞋帶，整個節奏、速度都會不見了，但是它真的掉得太徹底，一直會飄上來打我的腳，最後凹了一段路還是停下來重新綁鞋帶，但我一蹲下去雙腳都在抖，當我再重回跑步時，已經明顯覺得雙腳變重了，速度也逐漸掉到5:00/km。

再跑沒多久彎過麥帥二橋下後，開始面臨側風侵襲，我開始感覺身體越來越冷，寒風不斷入侵我身體，眼睛也開始不斷出現星星，當下很清楚知道我快失溫了，趕緊穿上在腰包裡的備用防風薄外套，同時間心裡開始盤算，如果我接下來以6分速慢慢跑應該還有機會保住Sub330，就算慢慢跑跑走走剩下10公里也有Sub4，於是我不想放棄，速度越來越慢，也有越來越多跑友超越我，但我眼前的星星卻越來越多，一度我眼前都快看不到路，都是一片白光，我不得不停下腳步改成步兵模式，就這樣我從35公里後開始以跑跑走走模式慢慢硬撐回終點。看來我這次真的是「前面快10秒，後面要花1分鐘來補」的實踐者！

賽後看這場的跑步數據發現我在5~20公里大多維持在4:43/km附近，心率竟然在12.5公里處就曾破200，來到第五心率區間，我很肯定當下並沒有很喘，如果數據沒有錯誤的話，顯示我有近1.5小時心率維持在第五區間以上，這是我第一次跑全馬心率區間有這麼長時間在第5區間。此外在後段曾經心率降到只剩100，以在跑步狀態下這樣的心率表現，其實非常危險，好加在有平安完成，也給自己上了一課！

長距離訓練不足

這一年來受到疫情影響，臺北馬是我今年唯一的一場全馬賽，也是全年參加的第三場賽事，但這一年並沒有因為疫情影響自己的訓練，反而全年累積超過3500公里的訓練量，這量比過去我全年跑量增加超過2成。而且今年從6月到10月間，為了圓一個年輕的夢想，我開始分段跑步環島(這是另外一個故事)，每一趟大約有跑30-35公里，累積跑超過20趟30公里以上的訓練，本來認為自己今年長跑有氧能力會提升很多，但10月中生的那場大病把我打回原形。

在距離比賽只剩6週的時間下，加上不敢做高強度間歇訓練，就能靠著輕鬆跑、配速跑以及一點肌耐力，慢慢累積自己的體能，由於時間真的不夠多，所以4週的長距離訓練最長也只有拉到28公里，與我過往長距離訓練要拉到35公里有很大的差距。我知道有些人賽前長距離訓練跑到28-30公里是夠的，但對我而言賽前長距離練到多少就會影響自己完全全馬賽的狀態。不過這場賽事也有值得未來賽事繼續維持，像最後三週減量週減的相當適當，每週都有2-3天睡眠超過8小時，再加上賽前3天去做全身按摩，讓身體狀態恢復的蠻好，唯一可惜是比賽前一晚，雖然晚上8點就上床，但因為家裏一些因素卻搞到快11點才入睡，隔天3點半就起床準備出門，導致那晚睡眠不夠充足，只能說我當初真的要堅持那晚我去住飯店。

此外，這次賽事當天一早雖然陰冷飄雨，但因為對市府附近場地有熟，最後選擇在市府轉運站附近做暖身與起跑準備，能擋風遮雨，最後還可以從容在轉運站上完廁所，慢慢走去松高路寄物。這回完賽後身體除了兩小腿有一些緊繃、痠痛外，大腿倒是沒什麼狀況，但接下來我首要目標還是得先好好調養自己的身體，暫時不再參加大大小小的賽事，也不會去想明年挑戰BQ的事，但不變的是我會繼續訓練，我會繼續不斷跑下去，有一天我一定會重回馬場！

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