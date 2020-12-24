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賽事心得／台北馬拉松 整體規畫提升有感

運動筆記 / Odie Huang

因為朋友有事不能跑，所以轉讓給我

而我這次就當玩賽，跑步，拍照，吃補給

只是拍照、找人、排隊吃特色補給很花時間

但不能否認，今年的台北馬進步有感

凌晨四點起床吃早餐，然後著裝五點準時出門，只是捷運站大門還沒開

但已經有好幾位跑友跟我一樣在等捷運開門

因為我的寄物區離市府站出口較近

所以轉了兩次捷運抵達市府捷運站

先去寄物，然後到市政府裡面上廁所

找個二樓的地方好好動靜態暖身做足

帶著口罩有認出陳宇璿，向她加油打氣

我也慢慢的移往D區的半馬選手集合區

一樣的場景、一樣的方向、只是目標不一樣

而我，全馬達標後今天打算玩賽就好

還好有穿上大阪馬發的透明塑膠雨衣

因為是D區，所以從鳴槍起跑到起跑線

足足花了有11分鐘之久，真的是大拜拜

加上提早進入等待區，總共大約花了半小時

好不容易通過起跑線，但也沒辦法跑快

只好一直閃躲超車前進

沿途順順跑，拿出手機拍加油團跟加油團擊掌，還挺自得其樂的

大約到了兩公里，覺得身體熱了

就決定脫掉雨衣，也還好後來頂多毛毛雨

今天這樣的天氣，或許真的很適合破PB

來到本公司負責的第一水站

結果為了找跟前長官打招呼拍照

從第一桌找到幾乎最後一桌才找到

花了不少時間，但今天本來就打算玩賽

所以沒差，打過招呼自拍合照後繼續前進

7.5公里水站，台北馬特色補給是黑糖奶茶

結果桌面上一杯奶茶都沒有，只能排隊

還好見底的黑糖奶茶有喝到，還不錯喝

只是光排隊又花了不少時間

8公里按計劃補充能量果凍

10公里水站，台北馬特色補給是造型餅乾

就算是吃餅乾會比較口乾，但絕不能放棄

12.5公里水站，台北馬特色補給是馬力夯

維士比真的很給力，一人一瓶沒在手軟的

只是喝完或沒喝完的空瓶排在人行道上

儼然也成為這次台北馬另類的壯觀景色

15公里水站的台北馬特色補給是仙草冰

不過因為天氣冷，怕肚子著涼決定PASS

16公里按計畫補充能量果凍

後面沒有特色補給了，就順順的前進

到了19.5公里，想找事前約定好的攝影師合照

可惜攝影師好像被交管驅趕到另一側

所以最後，我還是沒能跟攝影師詹詹合照到

從健康路頭一直找到健康路轉三民路都沒有

想說剩不到2公里了，那就放開來跑吧！

先慢慢加速到M配速，再慢慢加速到T配速

衝線前甚至加速到4字頭，自己都沒想到。

通過終點，按下手錶，2小時14分多

有壓進2小時15分內，雖然比預期的慢

原本想說用均速6分速的2小時6分玩賽

不過中間拍照找人排隊確實花了不少時間

最後玩賽2小時14分也是很高興的

之後就是領完賽物資，然後領衣保袋後趕快躲進小巨蛋避免風吹著涼

因為小巨蛋裡廁所排隊換衣服的人潮多到滿出來

大叔我就厚臉皮的用完賽浴巾遮一遮就換了

稍作休息，關心一下大阪馬群的跑友成績

很高興又有跑友順利達標破四，真是高興

休息拉筋收操後就趕緊搭捷運回家了

整體而言，我覺得今年的台北馬又進化了

路線、起跑的規劃跟動線都有明顯的改善

終點的腹地也加大不少，缺點是沒更衣區

另外半馬終點沒能進到田徑場雖然可惜

但反過來想，變成專屬全馬的待遇也不錯

據說全馬路段上環東高架遇到超強寒冷逆風

但這也是馬拉松的迷人之處吧！

所有參賽者遇到的客觀條件都一樣，不是嗎？

相信明年的台北馬拉松一定可以更進步。

田徑

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